Новым спикером Парламента Киргизии избран "южанин", прокурор и кик-боксер Талант Мамытов. 100 голосов "за"

|22:35 Исчезающая Америка: Прогрессисты Байдена хотят революции, а не просто перемен
22:17 Как президент Трамп может претендовать на величие, - Дм.Бавырин
22:14 В Узбе создан "Институт государства и права"
22:04 "Ташкентец" Абдухаким Хаджибаев - новый министр здравоохранения Узбекистана
20:27 Почему руководство Казахстана так пугают волнения в Беларуси и Кыргызстане, - А.Меирханова
20:20 American Conservative: как Байдены хапнули миллионы у китайцев
18:37 Москва вежливо "послала" Пашиняна. Иди и воюй...
14:53 Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет существовать
14:52 Кто и откуда бежит в Казахстан? - В.Щекунских
14:46 Нагорный Карабах: "большая игра" Эрдогана и Алиева, - С.Тарасов
14:45 Синьцзян становится проблемой для Казахстана?
14:44 В Польше запахло военным переворотом, - С.Стремидловский
13:27 Россия и Турция: Путин потерял терпение? - Al Mayadeen
13:08 Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
12:19 Себя переигравшие. Кремль терпит фиаско из-за отсутствия внятной стратегии, - М.Калашников
11:36 КазПартии на старте выборной кампании, - Д.Ашимбаев
11:32 В Узбекистане люди будут получать до 100 долларов за ходьбу пешком. Мирзиеев - великий степ-реформатор
11:26 Экс-министр здравоохранения Казахстана Биртанов задержан по делу о растрате денег в крупном размере
10:52 Задержан начальник Медицинского управления КырМВД, его подозревают в получении взяток
09:36 Погрязшие в голосованиях: Кыргызстан запутался, кого/что, когда, как и зачем…, - Н.Дуйшенбеков
09:33 В Узбе новая "Концепция развития науки". В 10 венчурных фондов закачиваются...
09:25 И "Титаник" плывет. Навстречу Американским выборам, - И.Яровая
09:19 Вопрос о власти в США после 3 ноября 2020 года будет решаться путем насилия, - В.Прохватилов
09:17 Ресурс американских санкций в отношении Тегерана исчерпан, - академик В.Наумкин
09:08 Нападения на прохожих в центре Вены: 7 убито
08:40 Украденные 8 лет: Почему премьер-президент Жапаров едет "мимо трассы"? - "ОР"
07:56 В Подмосковье убит из арбалета в бане владелец ООО "Мясная империя" Маругов. Есть в деле и кыргызский след
06:24 Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых
00:43 Выбрали предательство – получили войну. Заметки о ситуации в Армении, - А.Селиванов
00:39 Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах, - Е.Пустовойтова
00:38 Малодушное большинство. Америка у крутого перелома, - Ю.Загоскин
|Новым спикером Парламента Киргизии избран "южанин", прокурор и кик-боксер Талант Мамытов. 100 голосов "за"
10:20 04.11.2020
Депутат Талант Мамытов (фракция "Республика - Ата-Журт") избран спикером Жогорку Кенеша.
За его кандидатуру проголосовали 100 депутатов, против - 1.
Кресло спикера парламента стало вакантным сегодня, 4 ноября, после заявления Канатбека Исаева об участии в досрочных выборах президента.
МАМЫТОВ Талант Турдумаматович
/ /
[14.03.1976 - ..]
Род. в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.
1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.
1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.
трудовая деятельность:
2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.
2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.
2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.
2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.
2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.
Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.
2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.
2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.
С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".
С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.
С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша
3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Прламента. 4 окт. 2012 г. задержан в связи с этим ГКНБ.
3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.
29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.
почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.
С 2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",
мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.
+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области
19.08.2020 на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.