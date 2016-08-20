 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым спикером Парламента Киргизии избран "южанин", прокурор и кик-боксер Талант Мамытов. 100 голосов "за"
10:20 04.11.2020

Депутат Талант Мамытов (фракция "Республика - Ата-Журт") избран спикером Жогорку Кенеша.
За его кандидатуру проголосовали 100 депутатов, против - 1.

Кресло спикера парламента стало вакантным сегодня, 4 ноября, после заявления Канатбека Исаева об участии в досрочных выборах президента.

МАМЫТОВ Талант Турдумаматович
/ /
[14.03.1976 - ..]
Род. в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.

1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.

трудовая деятельность:

2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.
2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.
2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.
2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.
2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.
Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.
2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.
2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.

С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".
С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.
С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша

3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Прламента. 4 окт. 2012 г. задержан в связи с этим ГКНБ.

3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.

29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.

почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.

С 2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",

мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.

+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области

19.08.2020 на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604474400
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