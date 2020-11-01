"Абу Сайяф": самая жестокая террористическая группировка на Филиппинах

23:01 04.11.2020 Lu Man: Взгляд на Восток - Федерального агентства новостей



01.11.2020г.



Почему юг Филиппин превратился в зону постоянного конфликта и как этим пользуются радикальные исламисты Юго-Восточной Азии на примере одной из самых воинствующих группировок - "Абу Сайяф", также известной как "Исламское государство* - вилайят Восточная Азия"*.



Филиппины стали одной из стран с наибольшим количеством террористических организаций, появившихся за последние десятилетия, а юг страны называют "убежищем для террористов".



Проблемный треугольник, где сходятся границы Филиппин, Индонезии и Малайзии, представляет собой "серую зону", плохо контролируемую государственными властями. Изрезанные береговые линии множества архипелагов и проницаемые границы делают регион уязвимым для трансграничной преступной деятельности, включая пиратство, похищения людей, контрабанду товаров, наркотиков и оружия. Такое географическое положение в сочетании с перманентным вооруженным конфликтом и крайней бедностью местного населения является основной причиной, по которой террористические группировки создают базы и развивают активную деятельность на юге Филиппин.



Террористические операции и государственные военные контрмеры усугубляют религиозную и этническую напряженность между основным христианским населением страны и мусульманским меньшинством. За десятилетия конфликта многие беженцы с юга Филиппин осели в соседних регионах Малайзии (штат Сабах) и Индонезии (Северный Калимантан). Находясь там обычно на полулегальных основаниях при отсутствии доступа к основным социальным благам, они становятся хорошим ресурсом для вербовки в исламистские и криминальные структуры, что расширяет зону активности террористических группировок.



Моро и национально-освободительное движение на юге Филиппин



Испанские колонизаторы назвали филиппинских мусульман моро (мавры). Мусульмане, которые традиционно населяли острова Минданао, Басилан, Палаван, а также архипелаг Сулу и Тави-Тави на юге Филиппин идентифицируют себя как бангсаморо. Малайское слово "бангса", означающее народ или нацию, призвано подчеркнуть отдельный статус моро и претензию на собственную государственность.



Моро являются суннитами шафиитского мазхаба и объединены в 13 этнолингвистических групп общей численностью около 5 миллионов человек, что составляет примерно 5% населения страны. Проживают в основном на островах Сулу, Басилан и юго-западе Минданао.



Первые султанаты на юге Филиппин возникли в XV веке и были исторически связаны с мусульманскими государствами современных Малайзии и Индонезии. Во времена наибольшего могущества султанат Сулу контролировал провинции Басилан, Палаван, Сулу, Тави-Тави, восточную часть малайзийского штата Сабах (бывшее Северное Борнео) и северную часть индонезийского Калимантана.



Моро вели войны за независимость с испанцами при поддержке Великобритании, а затем с американцами, когда Испания уступила свою колонию США. После деколонизации Филиппин часть моро стали рассматривать борьбу против Манилы как продолжение 400-летнего национально-освободительного движения.



Объединяющим фактором для филиппинских мусульман послужило уничтожение в 1968 году вооруженными силами Филиппин своего спецподразделения коммандос "Джабида", набранного из моро. Предположительно, 180 молодых таусугов из Сулу, прошедших спецподготовку, должны были участвовать в секретной военной операции по вторжению в малазийский штат Сабах в рамках операции "Мердека", но по какой-то причине они отказались выполнять приказы, за что были убиты от 11 до 68 бойцов.



Событие имело общественный резонанс, обострив и без того натянутые отношения между мусульманами и христианами, что привело к созданию "Движения за независимость мусульман" (MIM), на основании которого затем был сформирован "Национально-освободительный фронт моро" (MNLF) и отколовшийся от него "Исламский освободительный фронт моро" (MILF).



Спустя несколько десятилетий вооруженной борьбы правительство и MILF добились ратификации Основного закона Бангсаморо (BOL), на основании которого был сформирован "Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао" (BARMM), одобренный на двух региональных плебисцитах в январе и феврале 2019 года. Создание BARMM должно положить конец затяжному конфликту на юге Филиппин.



Важно учитывать, что борьба большинства моро всегда носила национально-освободительный, а не религиозный характер.



История группировки "Абу Сайяф"



В середине 1970-х годов исламский фундаментализм начал распространятся среди филиппинских мусульман, после того как у них появилась возможность проходить обучение на Ближнем Востоке, особенно в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии. Некоторые священнослужители Центрального и Западного Минданао воспользовались грантами и после нескольких лет обучения вернулись на Филиппины, организовав группы, пропагандирующие идеи радикального ислама.



Одним из таких студентов был Абдураджак Абубакар Джанджалани (Abdurajak Abubakar Janjalani), который получил ученую степень в Египте и затем изучал теологию и арабский язык в Ливии, Сирии и Саудовской Аравии, где познакомился с идеями ваххабизма. По возвращении на Филиппины он присоединился к мусульманскому фундаменталистскому движению "Аль Исламик Таблиг" (Al Islamic Tabligh), действовавшему в его родной провинции Басилан.



В конце 1980-х Джанджалани отправился в Пакистан, где встретился и подружился с Усамой бен Ладеном, который и помог ему организовать группировку "Абу Сайяф" (Abu Sayyaf, ASG). По некоторым данным, воевал в Афганистане против Советского Союза.



Джанджалани находился под сильным влиянием Адбулы Расула Сайяфа (Adbul Rasul Sayyaf) - лидера афганских моджахедов и исламского профессора. Идеи Сайяфа привели Джанджалани к созданию в начале 1990-х радикальной вооруженной организации, целью которой была борьба за установление исламского государства на юге Филиппин. Организация стала известна как группировка "Абу Сайяф", названная Джанджалани в честь своего наставника.



В 1991 году "Абу Сайяф" откололась от "Национально-освободительного фронта моро" (MNLF) после того, как MNLF заключила соглашение с правительством Филиппин об учреждении "Автономного района в мусульманском Минданао" (ARMM). Для ASG мирное соглашение между MNLF и филиппинским правительством было "предательством четырех веков борьбы бангсаморо".



Идея Джанджалани заключалась в создании "высокоорганизованной, систематизированной и дисциплинированной организации". Для этого он привлек молодых и высокообразованных мусульманских лидеров, которые изучали исламское богословие в Саудовской Аравии, Ливии, Пакистане и Египте. При Джанджалани существовал "Исламский исполнительный совет", который состоял из 15 амиров и выступал в качестве основного органа планирования и осуществления операций ASG. В рамках совета действовали два специальных комитета.



Основная цель "Абу Сайяф" заключается в создании путем вооруженной борьбы "независимого исламского теократического государства Минданао", где мусульмане следовали бы "исламу в его самой чистой и строгой форме". Для этого каждый член ASG должен был достичь наивысшего уровня религиозных и политических обязательств посредством жесткой радикализации.



В 1994 году, чтобы получить финансовую поддержку от других террористических группировок на Ближнем Востоке, "Абу Сайяф" была временно переименована в "Аль-Харакат Аль-Исламия" (Al-Harakat Al-Islamiyah, AHAI).



Джанджалани также установил связи с Рамзи Юсефом, одним из лидеров "Аль-Каиды"1 (запрещена в РФ), причастным к организации атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. В 1991-92 годах Юсеф несколько раз посещал Филиппины, а в 1994 году проводил обучение боевиков ASG.



Связи "Аль-Каиды" и "Абу Сайяф" ослабли в середине 1990-х после того, как Пакистан арестовал Юсефа, а Филиппины обнаружили, что "Аль-Каида" оказывает финансовую поддержку ASG через шурина Усамы бен Ладена, Мохаммеда Джамала Халифу, и закрыли ему въезд в страну.



В 1998 году объединенные силы военных и полиции убили Абдураджака Джанджалани, после чего "Абу Сайяф" раскололась на две фракции: одна во главе с братом Абдураджака, Хадаффи Джанджалани (Khadaffy Janjalani), на острове Басилан, и вторая, возглавляемая Галибом Андангом (Galib Andang), известным как Командующий "Робот", на архипелаге Сулу. Без единого лидера ASG превращается в сеть различных вооруженных группировок с собственными амирами.



Раздробленность, ухудшение дисциплины и потеря финансирования со стороны "Аль-Каиды" подтолкнули ASG к переходу от террористической деятельности к похищениям людей ради получения выкупа, что стало основным источником средств для приобретения необходимых ресурсов и выживания группировки.



После Атаки 11 сентября США признали "Абу Сайяф" иностранной террористической организацией, что стало основной причиной развертывания американских войск в Минданао для оказания помощи и подготовки вооруженных сил Филиппин к борьбе с терроризмом. Но запущенная в 2002 году совместная операция "Несокрушимая свобода" привела к зачистке большинства лидеров полуавтономных групп, что позволило Хадаффи Джанджалани установить контроль над всей ASG.



Хаддафи попытался возродить "Абу Сайяф" и вернуть группировку на путь создания исламского государства на юге Филиппин, переориентировав ее на проведение идеологически мотивированных крупномасштабных террористических атак



В это время из Индонезии на юг Филиппин прибыли два специалиста по бомбам из радикальной исламистской организации "Джемаа Исламия" (Jemaah Islamiyah, JI, запрещена в РФ) - Умар Патек (Umar Patek) и Дулматин (Dulmatin), которые были ключевыми подозреваемыми в организации крупных терактов на Бали в 2002 году. "Абу Сайяф" согласилась укрыть индонезийских террористов, за что они обучили нескольких членов ASG технике изготовления бомб.



Связи между ASG и JI привели к ряду масштабных террористических актов на Филиппинах: взрыв в международном аэропорту Давао в 2003 году, взрыв парома Superferry 14 в 2004 году и взрывы на День Святого Валентина в 2005 году, которые продемонстрировали, что ASG способна проводить нападения за пределами своих традиционных территорий в сотрудничестве с "Движением Раджи Солимана" (Rajah Soliman Movement, RSM), группой новообращенных мусульман, базирующихся в Маниле и некоторых провинциях на Лусоне. Основанная Ахмедом Сантосом (Ahmed Santos), христианином, принявшим ислам, RSM действовала при организационной, финансовой и идеологической поддержке ASG.



Взрыв парома Superferry 14 в феврале 2004 года, в результате которого погибло 116 человек и еще 300 получили ранения, стал самым смертоносным террористическим нападением на Филиппинах и крупнейшим в мире террористическим актом на море.



Смерть Хаддафи Джанджалани в декабре 2006 году и гибель Джаинала Антела Сали (Jainal Antel Sali) в январе 2007-го привели к потере центрального руководства, внутреннему расколу и ухудшению отношений между командирами. Как следствие - "Абу Сайяф" очередной раз отходит от терроризма и переключается на ведение преступной деятельности, похищая людей ради выкупа.



Появление ИГИЛ1 ("Исламское государство", запрещено в РФ) на Ближнем Востоке послужило толчком к консолидации части фракций ASG и способствовало объединению с другими разрозненными исламистскими группами на Филиппинах под единым идеологическим флагом. С 2014 года члены "Абу Сайяф" получали боевой опыт в Сирии и Ираке, воюя на стороне "Исламского государства".



ASG возобновила активную деятельность по созданию исламского государства на юге Филиппин в 2017 году, когда группировке под командованием Иснилона Тотони Хапилона удалось захватить и удерживать с мая по октябрь город Марави в провинции Южный Ланао на острове Минданао. Осада Марави стала самой продолжительной городской битвой в современной истории Филиппин.



Остальные филиппинские джихадистские структуры, в частности связанная с ИГИЛ "Группа Мауте" (Maute Group; известна также как "Исламское государство Ланао", запрещено в РФ), поддержали ASG в битве за Марави. Исламисты называли свое государство, которое они стремились создать на юге Филиппин, "Вилайят Восточная Азия" или "Вилайя аль-Филибин" (Wilayah al-Filibin).



В боях приняли участие более 100 иностранных боевиков ИГИЛ, в основном из Индонезии и Малайзии, а также Пакистана, Бангладеш и Ближнего Востока. Захват Мосула боевиками ИГИЛ в 2014 году использовался ASG в качестве образца при организации операции в Марави.



Пятимесячная битва за Марави привела к гибели более 1100 человек, в том числе примерно 900 боевиков, включая основных лидеров джихадистов - Иснилона Хапилона и братьев Омара и Абдуллы Мауте, около 1,1 миллиона гражданских лиц стали вынужденными переселенцами. Военное положение на острове Минданао сохранялось до конца 2019 года.



Из недавних операций "Абу Сайяф" примечательна атака 28 июня 2019 года, когда двое смертников совершили самоподрыв у временного лагеря подразделения по борьбе с терроризмом филиппинской армии в Сулу, в результате чего погибли пять солдат и несколько человек получили ранения. Тест ДНК подтвердил личность одного из нападавших, 23-летнего Нормана Ласуки, родившегося в провинции Сулу, который стал первым известным филиппинским террористом-смертником.



Организационная структура и лидеры



"Абу Сайяф" - одна из самых малочисленных и самых радикальных террористических группировок на Филиппинах. Численность боевиков колеблется в зависимости от успехов террористической деятельности и финансовых возможностей, но в среднем составляет около 400 человек.



ASG не является однородной организацией, а разбита на многочисленные фракции и полуавтономные группы. Основная часть сил базируется в провинциях Сулу и Басилан и, в меньшей степени, в городе Замбоанга и провинции Тави-Тави. В подобной организационной структуре сублидеры обладают большой свободой действий, включая право формировать новые более мелкие подгруппы, с возможностью осуществлять операции по своему усмотрению.



Децентрализованная структура, при которой подгруппы могут создавать тактические альянсы с другими группировками или криминальными элементами на время проведения операций, позволяет ASG устраивать резонансные террористические акты не только в Минданао, Басилане или Сулу, но и в других частях страны.



В то же время различные подгруппы "Абу Сайяф" имеют смешанные цели - от продвижения идей исламского фундаментализма до простого бандитизма. Некоторые командиры больше заинтересованы в деньгах от похищения людей, нежели построении отдельного исламского государства.



По мнению ряда экспертов, AGS превратилась в "гибридную насильственную группу", которая сочетает элементы как обычной преступной организации, так и полноценной террористической группировки, переключаясь между "режимами" сообразно сложившимся обстоятельствам. Криминальные методы очень важны для существования и оперативных возможностей "Абу Сайяф", вместе с тем террористическая тактика оказалась крайне успешной в криминальной деятельности.



Сейчас ASG разделена на две основные фракции. Первая базируется на острове Сулу, возглавляет ее Радулан Сахирон. Вторая фракция размещается на острове Басилан, ее лидером считается Фуруджи Индама (Furuji Indama), преемник Иснилона Хапилона, убитого в октябре 2017 года в Марави.



После нападения 27 января 2019 года на собор в городе Холо провинции Сулу филиппинские военные обнаружили, что существует активная подгруппа ASG под названием "Аджанг-Аджанг" (Ajang-Ajang, в переводе с таусугского - "сироты"), ранее занимавшаяся только похищением людей с целью выкупа. "Аджанг-Аджанг" состоит из молодого поколения боевиков, которые являются братьями и сыновьями умерших членов ASG.



Иснилон Тотони Хапилон (Isnilon Totoni Hapilon) - один из самых известных руководителей "Абу Сайяф", возглавлявший басиланскую фракцию. С 1985 по 1994 годы Хапилон был членом "Национально-освободительного фронта моро" (MNLF). Владел арабским и английским языком и, возможно, посещал Саудовскую Аравию и Малайзию.



23 июля 2014 года появилось видео на YouTube, в котором Иснилон Хапилон и группа неопознанных мужчин заявили о своей преданности "Исламскому государству" и его лидеру Абу Бакру аль-Багдади.



В январе 2016 года руководство террористов в Сирии утвердило Хапилона лидером ИГ1 в Юго-Восточной Азии, а несколько других филиппинских экстремистских группировок в Минданао заявили о своей приверженности ИГ. В декабре того же года ближневосточное командование ИГИЛ поручило Хапилону найти район для создания базы ИГ на Филиппинах. Для этого басиланская фракция ASG перебралась в центральный Минданао и попыталась объединить другие поддерживающие ИГИЛ террористические группировки под командованием Хапилона, что привело к захвату города Марави в мае 2017 года.



Погиб Иснилон Тотони Хапилон 16 октября 2017 года в боях за Марави.



Хатиб Хаджан Саваджаан (Hatib Hajan Sawadjaan) является "исполняющим обязанности эмира" ИГИЛ на Филиппинах.



В прошлом состоял в рядах "Национально-освободительного фронта моро" (MNLF), покинул организацию в 1992 году вместе с Радуланом Сахироном, чтобы присоединиться к ASG. Саваджаан стал членом базирующейся в Сулу фракции под руководством Сахирона, но позже вышел из-под его командования из-за нежелания последнего укрывать иностранных боевиков.



Сейчас Саваджаан контролирует пять или шесть подгрупп "Абу Сайяф" с общей численностью приблизительно 100 боевиков на острове Холо архипелага Сулу. Сообщалось, что сторонники ИГ на Филиппинах созвали встречу в мае-июне 2019 года и официально избрали Саваджаана своим лидером.



Считается, что он предоставлял убежище иностранным террористам и исламистским экстремистам, в том числе индонезийской паре, которая в январе 2019 года совершила взрывы в Кафедральном соборе в городе Холо, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека. Атака была организована группой "Аджанг-Аджанг" под руководством Саваджана.



Радуллан Сахирон (Radullan Sahiron) - один из наиболее опытных лидеров "Абу Сайяф", который ведет борьбу на юге Филиппин с 1970-х годов и возглавляет фракцию, базирующуюся в провинции Сулу.



Сахирон был назван лидером ASG в 2006 году, после смерти Хадаффи Джанджалани. Ранее он занимал несколько руководящих должностей, в частности еще в 1999 году был одним из 14 членов консультативного совета "Абу Сайяф". Он также выполнял функции военного командира и в свое время руководил по меньшей мере 1000 боевиками.



Считается, что Сахирон и его фракция не являются сторонниками ИГ и по-прежнему привержены идеи построения собственного исламского государства на юге Филиппин.



Связи с криминалом и местными политиками



Основным преимуществом "Абу Сайяф" является создание сети внешних альянсов с различными криминальными группами и местными политиками, что сильно расширяет операционные возможности ведения террористической и преступной деятельности.



Криминал помогает террористам успешно проводить похищения людей и скрываться от правительственных войск. ASG использует различные преступные группы в качестве "рабочих лошадок", которые проводят наблюдение за предполагаемыми целями, иногда сами осуществляют захват заложников или выступают в качестве переговорщиков.



Известны случаи, когда криминальные элементы самостоятельно проводили всю операцию по захвату заложников, после чего "Абу Сайяф" оставалось только забрать людей в условленном безопасном месте и требовать выкуп. Жестокость террористов увеличивала вероятность успешного для захватчиков исхода сделки.



Криминальные организации могут привлекаться для закупки оружия и взрывчатых веществ. Поскольку преступные группы свободнее перемещаются и часто контролируют городские районы, не привлекая лишнего внимания, они более эффективны при обеспечении безопасных убежищ и материально-технической поддержки террористов.



Китайская триада "14K" (十四K) занималась контрабандой оружия для "Абу Сайяф" и сотрудничала с группировкой в передаче и отмывании денег за заложников, получая процент от выкупа.



Некоторые местные политики защищают лидеров и членов "Абу Сайяф", так как, предположительно, имеют выгоду от преступной деятельности группировки и причастны к похищениям людей, пытаясь таким образом поправить свои финансовые возможности и общественный авторитет для ведения политической кампании. Отмечено, что случаи похищения людей в Западном Минданао, Басилане и Сулу учащаются в преддверии национальных или местных выборов. Дело в том, что местные политики являются наиболее предпочтительными участниками переговоров по освобождению заложников из-за их связей с ASG, но широко распространено мнение, что недобросовестные политики получают "откаты" с выкупа.



Местные политики также нанимают членов "Абу Сайяф" в качестве своих "частных ополченцев".



В отсутствии финансирования со стороны иностранных террористических организаций ASG меняет свою стратегию и тактику, что позволяет ей сохранять устойчивость, используя комбинирование террористических и криминальных методов. Группировка также имеет надежную сеть поддержки, альянсы с криминалом и другими вооруженными организациями, а также сотрудничает с иностранными террористами. Благодаря своей агрессивной и эффективной криминальной деятельности "Абу Сайяф" успешно добывает средства для существования и проведения террористических и преступных операций.



Источники финансирования



На начальном этапе финансовую поддержку "Абу Сайяф" оказывала "Аль-Каида", отношения с которой были установлены после встречи Джанджалани с Усамой бен Ладеном в Пакистане в конце 1980-х или начале 1990-х годов.



Также считается, что "Международная организация исламской помощи" (IIRO) финансировала группировку "Абу Сайяф". В середине 1990-х годов Махмуд Абд-аль-Джалиль Афиф (Mahmud Abd al-Jalil Afif), один из главных сторонников ASG, руководил IIRO на Филиппинах, передавая деньги террористическим группам.



"Абу Сайяф" получала финансирование и материально-техническую поддержку через сеть джихадистских групп, включая "Джамаат-и-Ислами" (Jamaat-e-Islami, запрещена в РФ), "Хизбул Муджахидин" (Hizbul-Mujahideen) в Пакистане, "Хизб-и-Ислами Гулбуддин" (Hizb-i-Islami Gulbuddin) в Афганистане, "Аль-Гамаа аль-Исламийя" (Al-Gama"a al-Islamiyya, запрещена в РФ) в Египте и ряд других.



Особые отношения связывают "Абу Сайяф" и группировку "Джемаа Исламия". Последняя оплачивает укрытие на юге Филиппин своих боевиков, которые также оказывают помощь ASG в обучении боевиков и изготовлении бомб.



Сегодня основным источником финансирования "Абу Сайяф" является похищение людей с целью получения выкупа. Наиболее громкие нападения связаны с захватом и казнью иностранцев, в том числе западных миссионеров и туристов. Также группировка ориентирована на местных бизнесменов, богатых граждан и политиков. Примечательно, что у последних члены группировки нередко служат телохранителями.



Помимо этого, ASG занимается вымогательством, собирая "налоги" с бизнеса и местных жителей, а также предлагает "защиту" предпринимателям. Причастна группировка к выращиванию марихуаны на архипелаге Сулу, контрабанде оружия, подделке товаров, незаконному обороту наркотиков.



Важное место занимает пиратство и терроризм на море. Сторонники и члены "Абу Сайяф" принадлежат обычно к семьям рыбаков, поэтому хорошо знакомы с морским делом и особенностями географии в районе островов Сулу, Тави-Тави и Басилан.



Стоит учесть, что пиратство исторически широко распространено на юге Филиппин в морях Сулу и Сулавеси и не считается чем-то особо плохим. Пираты обычно нацелены на небольшие рыболовецкие, пассажирские и транспортные суда, поэтому большинство инцидентов не учитываются в официальной статистике. В основном нападающие стремятся захватить личные вещи, груз или уловы рыбаков, но также иногда берут заложников ради выкупа.



В январе 2017 года, за несколько месяцев до боев в Марави, центральное командование ИГИЛ в Сирии направило около 2 млн долларов аффилированным группировкам на Филиппинах, прежде всего ASG, что позволило им привлечь потенциальных бойцов в свои ряды, обещая новобранцам выплачивать по 300-400 долларов в месяц и обеспечить огнестрельным оружием.



Средства, полученные от преступной деятельности "Абу Сайяф", идут на приобретение вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и скоростных катеров, необходимых для организации похищений людей или террористических атак.



Человеческие ресурсы



"Абу Сайяф" традиционно вербует молодых мусульман из клановых и семейных групп беднейших южных островов Филиппин, главным образом в районе Минданао и архипелага Сулу. Время от времени группировка также привлекает иностранных боевиков, в том числе индонезийских и малайзийских джихадистов.



На островах Сулу, Тави-Тави и Басилан бедные родители предлагают своим сыновьям добровольно вступить в ASG в обмен на ежемесячные поставки продовольствия и финансовую помощь. Новобранцы в первую очередь мотивированы обещанием денег и статуса.



Еще одним источником пополнения рядов "Абу Сайяф" являются отколовшиеся члены других военизированных организаций юга Филиппин, которые не согласны с умеренной позицией своих лидеров.



"Аль-Каида" и "Джемаа Исламия" обучали членов ASG партизанской войне, проведению боевых операций и изготовлению бомб. До войны 2001 года члены группировки время от времени проходили подготовку в Афганистане. С 2014 года часть боевиков "Абу Сайяф" получила опыт ведения боевых действий и организации террористических атак на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ.



Большинство фракций ASG также предоставляют убежище иностранным боевикам-джихадистам.



Важной особенностью "Абу Сайяф", несмотря на небольшое количество бойцов, является ее способность при необходимости (как правило, в случае попадания в засаду) получать поддержку лояльного населения. Так как основные силы ASG состоят из выходцев данного региона, группировка регулярно оказывает помощь местным общинам. В свою очередь, эти общины обеспечивают защиту и убежище для террористов, а также предоставляют важную материально-техническую поддержку - огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.



"Абу Сайяф" чрезвычайно эффективна в провинциях Басилан и Сулу, благодаря владению местностью и поддержке со стороны местного населения, а также криминала и других вооруженных групп, действующих в этом регионе. Большую помощь получают бойцы ASG, когда находятся возле территорий, подконтрольных "Национально-освободительному фронту моро" (MNLF) и "Исламскому освободительному фронту моро" (MILF). Хотя "Абу Сайяф" не имеет прямых связей с этими организациями, большинство членов группировки имеют родственников в MNLF или MILF, которые могут помогать друг другу из-за племенных, клановых и культурных факторов.



Примечательно, что такие родственные связи распространяются за пределы Филиппин, так как за годы конфликта многие моро были вынуждены бежать в сопредельные регионы соседних стран. Это позволило ASG организовать трансграничную преступную деятельность и проводить похищения людей за пределами своей традиционной зоны влияния.



Малайзия считает, что некоторые деревни на воде в Сабахе служат убежищем для филиппинских террористов, а также временной базой для похищенных жертв перед вывозом на Филиппины, так как здесь их никто не станет искать. В ноябре 2018 года полиция Малайзии арестовала восемь экстремистов в Путраджае и Сабахе. Семеро из подозреваемых были гражданами Филиппин, один - член "Абу Сайяф", который занимался вербовкой детей для использования их в качестве "живого щита" в боях с правительственными войсками.



"Абу Сайяф" является наглядным примером симбиоза преступности и терроризма



Потеря сильных лидеров, а также ограничение связей с международными террористическими организациями приводит к большей криминализации группировки, отходу от террористической деятельности и радикальных идей. Вместе с тем поддержка преступных кругов, некоторых местных политиков и части лояльного населения делает ASG устойчивой и эффективной против контртеррористических мер правительства, а успешные операции по похищению людей в территориальных водах Индонезии и Малайзии сводят на нет текущие усилия филиппинских властей по подрыву финансовой базы "Абу Сайяф".



Проблема терроризма на юге Филиппин не является идеологической, ее коренные причины кроются в нерешенных исторических обидах мусульманского населения, усугубленных нищетой и несправедливостью текущей политической системы, при которой моро все еще недостаточно представлены в местных органах власти.



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* Организации "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство Ирака и Леванта", "Исламское государство вилайят Восточная Азия", "Исламское государство Ланао"), "Исламская группа" ("Джемаа Исламия", "Аль-Гамаа аль-Исламийя", "Джамаат-и-Ислами") признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.



1 Организация запрещена на территории РФ.



Источник: https://t.me/fargonzo/134 Источник - ЦентрАзия

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