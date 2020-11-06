Войны будущего - глазами самураев

14:35 06.11.2020

06.11.2020г.



Юити Онода (Yuichi Onoda) - Санкэй симбун (Япония)



Японского автора поразила эффективная тактика Азербайджана, показавшая миру, какими могут быть войны будущего. Против дронов Азербайджана оказались неэффективны даже российские С-300, которые Армения использовала в борьбе с ними. Как отмечает автор, Россия "была шокирована" уничтожением этих ЗРК.



Конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном, бывшими южно-кавказскими республиками СССР, кристаллизовал форму современной войны между странами - применяются различные военные дроны, а также пропаганда с использованием IT-технологий.



Особенно поражает умелая тактика использования дронов Азербайджаном. Он за короткий период нейтрализовал оборонную сеть Армении. По мнению экспертов, благодаря этому противостоянию мир узнал, как будут выглядеть будущие локальные конфликты.



Дроны-приманки из старых самолетов



За время конфликта, начавшегося 27 сентября, погибло более 900 солдат и гражданских с обеих сторон. 22 октября президент Путин, который старается играть роль посредника в мирном урегулировании, выразил мнение, что жертвами столкновений стало около пяти тысяч человек.



Стороны продолжают обвинять друг друга, заявляя, что ответственность за бои лежит на оппоненте. Между тем среди экспертов бытует мнение, что войну развязал Азербайджан, стремящийся "освободить" автономную область, которая находится под контролем Армении и которую международное сообщество считает армянской.



В последние годы Азербайджан наращивал военную мощь. Более того, за несколько дней до начала конфликта он стянул войска к границе с автономной областью. Помощь Турции, которая является квазисоюзником Азербайджана, также подтолкнула последнего к решительным действиям.



После начала войны Азербайджан придерживался следующей тактики:



- Он переделал старые советские самолеты АН-2 в дронов, направил их в Карабах, заставив Армению задействовать системы ПВО, и тем самым вычислил местоположение этих систем. Одновременно разведывательные дроны установили дислокацию армянских войск.



- При помощи артиллерии, ракет "земля-земля", израильских дронов-камикадзе Harpy, обнаруживающих вражеские РЛС, а также турецких ударных дронов Bayraktar TB2 были уничтожены ракеты "земля-воздух" малой дальности, представляющие угрозу для дронов, зенитные орудия и танки, которые угрожают сухопутным войскам.



- После этого в регион были направлены наземные силы, которые захватили опорные пункты противника.



У Армении также есть малые дроны, но их немного, и они предназначены для разведки. Поэтому они ничего не могли противопоставить Азербайджану.



Перемирие было достигнуто уже после того, как Азербайджан захватил автономию и прилегающие опорные пункты. Между тем спонтанные столкновения происходили и после заключения перемирия. Ситуация крайне нестабильная.



Я полагаю, что в ходе предстоящих переговоров будет обсуждаться положение регионов, которые взял под свой контроль Азербайджан.



Ведутся новые исследования в области применения дронов



Комментируя азербайджанскую тактику использования дронов, военный эксперт Ю Коидзуми (Yu Koizumi) отмечает: "Применив дроны-приманки, Азербайджан усовершенствовал традиционную тактику обнаружения позиций вражеских ПВО".



То есть, для специалистов в области военного дела она не нова.



Также Коидзуми подчеркнул: "Причины, по которой азербайджанские дроны добились такого успеха, заключаются в слабых возможностях Армении по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а также плохой маскировке танков и зенитных позиций".



В отношении США, Китая и России, которые исследуют меры против дронов, тактика Азербайджана не будет такой эффективной.



По словам Коидзуми, США и Китай разрабатывают еще более продвинутые технологии: высокоскоростные дроны-невидимки, которых не обнаруживают радары, а также "тактика роя", в соответствии с которой многочисленные мелкие дроны действуют сообща.



"Также существует вероятность, что в ходе будущих войн между крупными державами не будет прямых столкновений. Как показали события в Сирии и Ливии, они скорее будут оказывать давление друг на друга через посредника-прокси. Обычным делом станет так называемая „опосредованная война"", - отмечает Коидзуми.



Поскольку локальные конфликты, в ходе которых воюют маленькие страны с ограниченным вмешательством крупных держав, являются одним из классических примеров современной войны, велика вероятность, что тактика применения дронов, наподобие азербайджанской, и дальше будет демонстрировать свою высокую эффективность.



Бессилие российских систем ПВО



Кроме того, во время этого конфликта проявилась низкая эффективность против дронов российских систем ПВО С-300, которыми обладает военный союзник России - Армения.



Некоторые запуски ракет С-300 были успешными, но при этом дроны уничтожили большое количество этих ЗРК. Похоже, что российские СМИ были шокированы ликвидацией систем ПВО, которыми так гордится Россия.



17 октября "Московский комсомолец" опубликовал статью, в которой автор не скрывает удивления: "Неожиданностью стало почти полное бессилие ПВО Армении против нового противника (дронов)".



Также приводится мнение российского военного эксперта Александра Михайловского: "Но опять же, радары комплекса С-300 обнаруживают цели с двигателем внутреннего сгорания - самолет, вертолет, крупный дрон. Низколетящий беспилотник-камикадзе - это не их цель. За это должны были отвечать ПВО ближнего действия, которые были уничтожены ранее". Как и Коидзуми, он отметил уязвимость систем ПВО перед БПЛА, а также умелую тактику Азербайджана.



Как показал конфликт в Карабахе, в ходе последующих столкновений, с одной стороны, возрастет важность дронов с точки зрения обеспечения преимущества в небе, а с другой, уменьшится использование крупных управляемых летательных аппаратов, которых обнаруживают существующие системы ПВО.



Я не сомневаюсь, что Россия, прилагающая усилия к экспорту С-400, преемников С-300, испытала боль от проявления слабых мест С-300.



Пропаганда в социальных сетях



Также одна из особенностей этого конфликта заключается в том, что и Армения, и Азербайджан активно публиковали в интернете фото и видео нанесения ударов по вражеским вооружениям и подразделениям, демонстрируя свои успехи всему миру.



В последние годы во время столкновений в Сирии и Ливии вооруженные формирования, воюющие с правительственными войсками, публиковали в сети видео боев, чтобы показать свои достижения или перетянуть международное сообщество на свою сторону. Организация "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.), пытавшаяся построить псевдогосударство в Ираке и Сирии, также увеличила привлекательность своих радикальных идей, распространяя жестокие видеоролики.



Тем не менее в этот раз Армения и Азербайджан развернули информационную войну в IT-пространстве.



Как только начался конфликт, министерства обороны обеих стран стали в большом количестве загружать в Твиттер и на вебсайты видео ударов по зенитным позициям и танкам врага, а также видео, в которых рассказывалось о гибели мирных граждан в результате атак противника. Обе стороны рассчитывали, что так они продемонстрируют свои успехи, поднимут боевой дух своих солдат, а также покажут бесчеловечность оппонента.



Все эти видеоролики можно было посмотреть в любой части света. Таким образом, происходило безграничное распространение неподтвержденной информации.



Комментируя одну из особенностей этого конфликта, Коидзуми отмечает: "Министерства обороны обеих стран публиковали в Твиттере свои достижения, которые были изрядно преувеличены. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вообще объявил в Твиттере о всеобщей мобилизации и военном положении, и у меня возникло ощущение, что основным полем боя информационной войны является именно этот ресурс".



Также в ходе этой войны стороны неоднократно опровергали успехи, которые пропагандировал оппонент. Кроме того, современные технологии позволяют монтировать фальшивые изображения в таком качестве, что непонятно - правда это или ложь.



Я думаю, в последующих возможных конфликтах интернет будет использоваться как средство пропаганды еще активнее. Война между Азербайджаном и Арменией, в ходе которой в полной мере использовались дроны и информационные технологии, продемонстрировала форму современного боя.



Источник: https://t.me/fargonzo/139