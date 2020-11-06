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Зимняя кампания в Карабахе сулит Армении неприятные сюрпризы
14:39 06.11.2020

06.11.2020г.

Ренат Абдуллин - NEWS.ru

Ереван может потерять контроль над Шушей даже при затягивании боевых действий

Приближение зимнего сезона вносит коррективы в боевые действия в Нагорном Карабахе. Принято считать, что это время благоприятствует больше обороне, чем наступлению, из-за сложности проведения обходных маневров в условиях гор и повышенной нагрузки на войска. Однако, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, конфигурация фронта и расклад сил свидетельствуют о том, что время работает на Азербайджан, а не на Армению, которой будет тяжело удержать стратегический город Шуша и сдержать дальнейшее продвижение к столице самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

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Краеугольным камнем боевых действий остается второй по величине город НКР - Шуша, расположенный в предгорьях Карабахского хребта. За последние несколько дней войска Азербайджана перегруппировали силы и, по сообщениям с мест, подошли к населенному пункту с трех направлений. По оценкам военных специалистов, в ближайшее время сосредоточенные в этом районе азербайджанские батальоны предпримут попытку отсечения города от остальной группировки армянских войск.

Предотвратить такой сценарий Еревану будет трудно - даже лояльные армянским войскам корреспонденты признают: личный состав армий НКР и Армении растянут по линии фронта, наблюдается его нехватка (в том числе из-за дезертирства), что в условиях разведки боем или ложных атак чревато прорывами на отдельных участках.

Определенные надежды Ереван, очевидно, связывает со скорым наступлением зимнего сезона, который в условиях гористой местности в первую очередь будет связан с выпадением (зачастую неожиданным) обильных осадков и появлением тумана. Это, в свою очередь, должно вроде как затруднить продвижение азербайджанских войск и осложнить подвоз по горным тропам подкрепления, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провизии. А также - способствовать активизации диверсионно-разведывательных групп из НКР.

Однако продолжение войны в зимний период при затягивании боевых действий может не оправдать ожиданий армянской стороны.

Современная военная техника позволяет воевать в любое время года, но с разной степенью эффективности. Одна и та же местность в летний и зимний периоды имеет различные тактические свойства: разную проходимость, различные условия маскировки, ориентирования, наблюдения, инженерного обеспечения. Конечно, наступление холодов приведет к тому, что боевые действия в большей степени, чем прежде, будут носить позиционный характер. Из-за усложнения рельефа Азербайджану труднее реализовать свое преимущество в бронетехнике. Поэтому азербайджанское командование, скорее всего, перейдет от тактики глубоких прорывов к медленному "откусыванию" участков территории, тем более что у армянской стороны наблюдается ряд системных проблем, осложняющих оборону.

Во-первых, попытки использовать диверсантов часто наталкиваются на низкую квалификацию войсковых разведчиков. Так, еще летом - в августе - на сообщение Баку о пленении 23 августа командира группы, готовившей провокацию в Геранбойском районе, спикер Минобороны Армении Шушан Степанян заявила: офицер Гурген Алавердян пропал, когда "заблудился при проверке боевых позиций" из-за плохой погоды. Тем самым она фактически признала просчеты в боевой подготовке групп спецназа. Серж Саргсян, будучи президентом до бархатной революции, заявлял о неэффективности своей разведки в преддверии апрельской войны 2016-го.

Во-вторых, обороняющиеся испытывают затруднения с доставкой материальных средств и пополнения. Тем более что под угрозой отсечения находятся основные операционные линии и линии снабжения, а ожидание ударов с разных направлений, которые невозможно прикрыть одновременно, осложняет успешную консолидацию сил.

В-третьих, наличие высокого уровня атмосферных помех создает проблемы для использования радиотехнических и радиолокационных систем (РЛС) в связи с уменьшением их зон устойчивой работы. При этом, как отмечали сами армянские эксперты, в руках азербайджанской армии оказалось несколько станций мобильного оператора "Карабах-Телеком", что позволяет прослушивать исходящие из НКР звонки и сопутствующую информацию о местах расположения конкретных частей и личного состава.

В-четвертых, ставка на то, что в условиях осадков ударные беспилотники (БЛА) не станут работать, поэтому Азербайджан вынужден будет более активно применять пилотируемую штурмовую авиацию, - заблуждение. Закупленные Баку дроны Bayraktar имеют многоканальную оптико-электронную систему Wescam. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов в сфере беспилотной авиации, осадки, пыль, туман и т. п. неизбежно отражаются на качестве получаемых данных, однако для минимизации влияния погодных условий применяются датчики, работающие в различных диапазонах спектра. Кроме того, неплохим дополнением к многоканальной гиростабилизированной оптико-электронной системе в составе аппаратуры полезной нагрузки БЛА также является РЛС.

В-пятых, экономика Армении, завязанная только на внешние переводы, находится под огромным гнетом. С начала обострения в Карабахе в сентябре Ереван потерял техники не менее чем на $2 млрд, и где брать деньги на восполнение этого ущерба - вопрос, фактически не имеющий ответа.

Прежде Армения покупала у России вооружение и военную технику исключительно по кредитным линиям (в 2015 году на сумму в $200 млн, в 2018-м - $100 млн). В 2020 году общий оборонный бюджет республики составил $634 млн (при общем госбюджете в $4 млрд), но пандемия и карабахское обострение усилили негативные тренды в и без того слабой экономике республики, а рассчитывать в условиях эскалации на зарубежные средства не приходится.

Баку также придется компенсировать потери, но запас прочности у него совсем другой. Это подтверждает официальная статистика: в июле стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года, несмотря на пандемию, выросли на 1,2% и составили около $51,7 млрд. Где же в условиях не только войны, но еще и пандемии коронавируса правительство Армении изыщет колоссальные суммы для восполнения потерь и поддержания армии оперативными закупками боеприпасов - большой вопрос. А, как показывает опыт ведения боевых действий, плотность артиллерийского огня (и расход снарядов) в зимних боях увеличивается, при этом выучка и оснащенность личного состава расчетов становятся одними из важнейших факторов.

В-шестых, мобилизация. Как отмечал военный эксперт Виктор Мураховский еще применительно к войне в Донбассе, существует закон мобилизационного напряжения: военная активность в 5% от общего количества населения позволяет сохранить режим работы экономики и не оказывает влияния на демографию. Если мобилизационная база исчезает или истребляется, то население в целом ожесточается и, кроме того, рушатся инфраструктура и логистические цепочки. Хотя сказано это было применительно к Украине, в случае с НКР, вероятно, эти факторы также будут иметь эффект. Свою роль играет и деморализация в рядах карабахского руководства. Так, президент НКР Араик Арутюнян 3 ноября пообещал уволить государственных чиновников, покинувших район в первые дни войны. А уже 4 ноября на своей странице в Facebook написал, что временно переехал в Армению - вместе с министром жилищного строительства Михаилом Вирабяном.

Источник: https://t.me/ferganzo_news/143

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604662740
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