Узбекистан поможет Кыргызстану деньгами и продуктами

00:55 07.11.2020

06.11.2020г.



Пресс-служба киргизского МИД.



Узбекистан готов поддержать Кыргызстан в проведении предстоящих реформ, а также оказать финансово-техническую и продовольственную помощь для развития экономики соседней республики и борьбы с COVID-19. Об этом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил на встрече в Ташкенте с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, сообщила пресс-служба киргизского МИДа.



Также узбекская сторона выразила готовность построить лечебно-оздоровительное учреждение в Кыргызстане.



Участники встречи обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, водно-энергетической сферах, а также в области транспорта. Особое внимание они уделили вопросу совместной борьбы с коронавирусом.



Кроме того, они отметили важность реализации проектов строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и торгово-логистических центров на приграничных территориях, а также проектов в гидроэнергетической сфере.



Казакбаев подчеркнул, что именно Арипов "в сложное для Кыргызстана время, одним из первых поздравил Садыра Жапарова по случаю его избрания на должность премьер-министра", и что этот шаг был воспринят в Кыргызстане, "как добрый жест братского народа".



Новые власти Кыргызстана в последние недели активно ищут источники финансирования - в настоящее время они ведут переговоры с Россией о возобновлении финансовой помощи, приостановленной в середине октября "до стабилизации политической ситуации в стране". Глава МИДа республики также обращался в ЕС с просьбой оказать финансовую поддержку. В конце октября Кыргызстан попросил Казахстан рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности.



Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Недовольные результатами голосования партии собрали митинг в Бишкеке, который перерос в столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября протестующие захватили "Белый дом", и освободили ряд политиков из заключения. В их числе оказался Садыр Жапаров, позднее назначенный премьер-министром. После отставки президента Сооронбая Жээнбекова и отказа спикера парламента принимать его полномочия, Жапаров стал и.о. главы государства.



Источник: https://t.me/ferganzo_news/146