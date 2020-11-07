За красной чертой. Ширится Тыграйское восстание в Эфиопии

17:22 07.11.2020

За красной чертой. О гражданской войне в Эфиопии и вокруг нее



07.11.2020г.



Telrgram-журнал - "Zangaro Today" об общественно-политической жизни Черной Африки



Конфликт в Тыграе углубляется. Сомалийский портал Somali Guardian сообщает о переброске на север Эфиопии из Сомали военнослужащих из национального контингента Эфиопии в миссии АМИСОМ - самой боеспособной части эфиопских войск. Вся среда прошла в ожесточенных боях в пределах Мэкэле, однако из-за блокировки интернета и связи информация противоречива. Премьер-министр Абий Ахмед сообщил о том, что лояльные федеральному правительству части "успешно отбили атаки НФОТ на нескольких направлениях", однако, по данным эфиопского портала Ezega, Мэкэле и захваченная ночью 3 ноября база Северного командования по-прежнему полностью удерживаются частями НФОТ. Ниже - несколько мыслей о конфликте.



По иронии судьбы, уже в этом месяце Эфиопия должна возглавить Совет мира и безопасности Афросоюза. Страна - крупнейший "поставщик" миротворцев в миссию АМИСОМ (в Сомали) с контингентом 4,3 тыс. военнослужащих, их возвращение будет катастрофичным для баланса сил в Южном Сомали .



Все конфликты определены внутренней динамикой, но в регионе Африканского Рога гражданское противостояние редко остается "внутренним делом" отдельного государства. Нынешний конфликт, в котором заинтересовано и руководство Эритреи, еще недавно поддерживавшее сепаратистские эфиопские группировки - не исключение. Кроме того, провинции соседнего Судана - страны, находящейся на грани экономической катастрофы - в разной степени связаны с Мэкэле, с Аддис-Абебой и с Асмэрой.



Абий Ахмед пришел к власти на волне масштабных протестов против авторитарного 27-летнего правления НФОТ. Но в двухлетнем режиме "осадного положения", преследования тиграйских политиков и дискриминации тиграйских бизнесменов НФОТ добился в "родном" регионе очень высокой степени легитимности - и не только среди бедноты, фермеров и крестьян, традиционно зависящих от курируемых НФОТ программ ирригации и водоснабжения. 98,2% голосов на минувших выборах было отдано не за курс НФОТ, а за единственную военно-политическую силу, в наибольшей мере способную защитить население стабильного региона от провокаций и внешнего вторжения.



Неминуемое ужесточение режима отбрасывает тень на репутацию Абия Ахмеда, а его риторика о внешних и внутренних врагах уже напоминает времена Менгисту и Мелеса Зенауи - преследования оппозиции, аресты политиков и активистов, закрытия СМИ и блокировки интернета давно вошли в привычку (только прошлом году шатдауны случались восемь раз), и отключение интернета шестимиллионному региону за час до появления премьера на телевидении - лишнее тому подтверждение. Кстати, прямые и косвенные потери Эфиопии от самой продолжительной блокировки в истории страны (30 июня - 23 июля, или 23 суток и 55 ч) составили порядка $100 млн, а ежедневные убытки - $4,5 млн (оценка Cost of Shutdown Tool).



Эфиопия - мировой лидер по числу беженцев и внутренне перемещенных лиц, оценивающихся в 3 млн, и конфликт может возыметь "эффект домино". Разные регионы (Сомали и Афар, Амхара и Тыграй, Амхара и Бенишангуль-Гумуз) конфликтуют друг с другом, с федеральным центром и с полулегальными военно-политическими группами и ополчениями, создание которых - вроде ополчения в зоне Метекель в Бенишангуль-Гумузе, "благословленного" зампремьера Демеке Меконненом, - лишь углубляет кризис легитимности Партии процветания и Абия Ахмеда, традиционно опиравшегося на ближний круг советников в обход федеральных министерств и региональных правительств.



Откладывание выборов на неопределенный срок из-за эпидемии нового коронавируса уже снижает легитимность ведущего войну правительства, а мандаты депутатов и полномочия федеральных министров истекают через месяц. Как гаранта единства нации Абия Ахмеда тоже уже не воспринимают - минувший год отмечен масштабными репрессиями в штате Оромия и "умеренными" - в Регионе наций, национальностей и народов Юга, где более 10 этнических административных зон, вслед за регионом Сидамо, добиваются регионального статуса.



Источник: https://t.me/ferganzo_news/150