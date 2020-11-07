Турция и Кыргызстан расширяют военное сотрудничество

17:25 07.11.2020

07.11.2020г.



Сергей Трофименко - для ИА "ANNA-News"



Накануне начальник Генерального штаба Министерства обороны Кыргызстана Таалайбек Омуралиев встретился с послом Турции Камилем Фыратом. Кроме общения с глазу на глаз они приняли участие в церемонии передачи Анкарой амуниции и техники киргизским военным.



По официальным сообщениям, на сей раз были переданы комплекты вещевого имущества (обувь и другая экипировка), горное снаряжение, а также автомобили. Последний раз Турция снабжала киргизскую армию в сентябре этого года. Тогда речь шла об оружии и боевой технике, но конкретика не озвучивалась.



Оружие, боевая техника и экипировка используемая сегодня Вооруженными силами Кыргызстана преимущественно досталась им в наследство от Советского Союза, но, есть часть поставленная уже и из постсоветской России. Также на вооружении находятся и образцы НАТОвского производства, включая и поставленные в разные годы из Турции американские минометы, десантную экипировку и средства связи.



По завершению церемонии передачи киргизской армии партии военного имущества из Турции Таалайбек Омуралиев и Камиль Фырат заявили прессе, что намерены и впредь сотрудничать в оборонной сфере.



Примечательно, что передача экипировки и автотехники совпала по времени с первым за всю историю визитом министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в соседний Казахстан. Одним из вопросов, который обсуждался им с казахским коллегой Нурланом Ермекбаевым и премьером Казахстана Аскаром Мамином, было создание так называемой "Туранской армии". Это активно продвигаемая Анкарой идея предусматривает создание военно-политического союза тюркоязычных стран. Вооруженные силы стран Тюрского совета и рассматриваются Анкарой, как составляющие будущей "Тюрской армии". Стоит отметить, что некоторый опыт объединения силовиков из тюркоязычных стран у Турции уже есть. В 2013 году Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия объединились в "Ассоциацию правоохранительных органов военного статуса".



Участие Азербайджана в создании "Туранской армии" судя по всему уже предрешено. Присоединение к этой идее Узбекистана под вопросом. Но в данном случае важна позиция Кыргызстана и особенно Казахстана, являющихся членами ОДКБ. Если они поддержат идею создания "Туранской армии", то это нанесет основательный удар по "Ташкентскому пакту". Так еще иногда называют Организацию Договора о коллективной безопасности. Она была создана 15 мая 1992 года в узбекской столице. Первоначально в него входил и Узбекистан, на который в создании "Туранской армии" также рассчитывает Анкара. Спустя год к ОДКБ присоединился Азербайджан. Но в 1999 году Ташкент, Баку и Тбилиси отказались продлевать свое членство в Организации. Ими, а также Молдовой и Украиной был создан ГУУАМ - региональный союз, носивший явную антироссийскую окраску. Правда, спустя непродолжительное время Узбекистан покинул эту организацию, которая с тех пор зовется ГУАМ.



Идея создания "Туранской армии" является военным продолжением заключенного в 3 октября 2009 года в Нахичевани (административный центр Нахичеванской автономии Азербайджана) Тюрского совета или Совета Сотрудничества тюркоязычных государств. В него входят пять государств: Турция, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан.



Предпринимаются попытки втянуть в Тюрский совет и Туркменистан, но тот дорожит своим нейтралитетом, поэтому игнорирует всяческие попытки втянуть его в какие-либо надгосударственные политические, а тем более военные структуры.



Источник: https://t.me/ferganzo_news/149