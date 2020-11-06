Подрыв китайского посольства в Бишкеке: непричастные за решеткой, организаторы на свободе? - Дмитрий Верхотуров

01:29 08.11.2020 30 августа 2016 года на территории посольства КНР в Кыргызстане, в Бишкеке, по проспекту Чингиза Айтматова, произошел мощный взрыв.



Террорист-смертник на микроавтобусе Mitsubishi Delica с кыргызскими номерами, протаранил западные ворота посольства, заехал на территорию и взорвался. Мощность взрыва оценивалась в 100 кг тротила. Более чем впечатляюще! Мелкие фрагменты автомобиля разлетелись на 200 метров, здания посольского комплекса были повреждены. Посольство, ввиду разрушений, вынуждено было приостановить свою работу.



Вокруг этого теракта сразу началась бурная активность кыргызских спецслужб, которая, впрочем, меньше чем через год привела к довольно странному результату.



В мае 2017 года состоялся процесс над обвиняемыми в организации теракта.



Хасанидин Исмаилов - 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества,



Хикматилло Абдулажанов - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества,



Кинеязым Мансирова - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Судя по сообщениям о суде, эти лица состоят в родстве. Исмаилов - предприниматель, у которого семья и бизнес в Турции. По версии следствия он привез из Турции в Кыргызстан организатора взрыва Иззотилло Саттыбаева и оказывал ему содействие. Мансирову и Абдулажанова, узбеков по национальности, обвиняли в том, что они передали Саттыбаеву 1 тысячу долларов, как полагает следствие, для совершения теракта.



Саттыбаев приехал в Бишкек под фальшивому таджикскому паспорту на имя Бободжонова, купил по подложным документам автомобиль, начинил его взрывчаткой, так как имел подготовку по минно-взрывному делу. Водитель-смертник, как сообщалось, имел тоже таджикский паспорт на имя Зоира Халилова, хотя по национальности был уйгуром и состоял в "Исламском движении Восточного Туркестана" в Сирии.



Впоследствии стало известно, что главным организатором теракта был лидер "Джамаат таухид ва джихад" Сирожидин Мухтаров, также известный как Абу Салах аль-Узбеки, который ранее состоял в "Таблиги Джамаат" (об этом мы скажем несколько подробнее ниже) и там проникся радикальными взглядами. По некоторым сведениям, в июне 2016 года к нему обратились выходцы из СУАР КНР с просьбой в содействии организации теракта против посольства КНР в Бишкеке.



Итак, было три человека: главный организатор - Мухтаров - Абу Салах, организатор, взрывотехник - Саттаров, и террорист-смертник, известный нам по фамилии из фальшивого паспорта. Они могли использовать "втемную", как говорят в таких случаях, каких-то непричастных лиц, вроде этого бизнесмена или таксиста. Причем могли использовать в сугубо маскировочных целях, чтобы различными контактами и встречами сбить с толку спецслужбы.



Им не только удалось подорвать посольство КНР в Бишкеке (к счастью, дело ограничилось только материальным ущербом и обошлось без жертв; погибшего террориста жертвой нельзя считать), но и благополучно убежать. Причем, насколько можно судить, их до сих пор, спустя четыре года, так и не нашли. Эти люди, с целой коллекцией паспортов на руках, могут и теперь колесить по разным странам, вербуя себе сторонников и вынашивая различные планы.



Судя по тому, что спецслужбы узнали настоящие имена организаторов (кроме погибшего террориста, идентифицировать которого, очевидно, не удалось), и имена в их подложных документов, следователи взяли какую-то ниточку, к ним ведущую. Но на суд попали люди, которых даже в случае их причастности можно было бы признать в лучшем случае второстепенными участниками; к тому же доказательства их вовлечения в подготовку теракта крайне шаткие и решающего аргумента на суде выдвинуто, насколько можно судить, не было. В их пользу свидетельствовал депутат айыльного кенеша Абдурашид Адбукадыров. Потому есть крепкие сомнения в том, что они осуждены обоснованно. Но зато - дело закрыто, приговор суда, и можно отчитаться о борьбе с терроризмом.



Кроме осужденных были еще арестованные по подозрению, против которых вообще ничего не смогли выдвинуть, например Мубарак Турганбаев, и их переквалифицировали из подозреваемых в свидетели. Все эти обстоятельства говорят о том, что похоже, что кыргызские спецслужбы просто похватали людей, каким-то случайным образом оказавшимися в связи с настоящими террористами, а потом всеми силами сделали из них пособников. Какой в этом смысл? Никакого. Целесообразнее было бы схватить Мухтарова и Саттарова; тогда можно было бы быть уверенным в том, что в следующие 18 лет они ничего больше не взорвут. Не говоря уже о различных агентурных и оперативных играх с целью выхода на главных террористов и их ареста.



Больше всего это расследование и суд напоминают попытки прикрыть настоящих организаторов теракта. Адвокат подсудимых Данияр Маманов заявил, что вокруг посольства КНР вообще творились странные вещи, в день теракта там не оказалось охраны (по Венской конвенции 1961 года принимающее государство должно обеспечить охрану внешнего периметра посольства своими силами, в том числе и для предотвращения нападений на посольство), и вообще все это производит впечатление спланированной акции.



Маманов подчеркнул, что выходит, что любой желающий может приехать в Кыргызстан, что-нибудь взорвать и улететь, а осудят за это нескольких крестьян.



Как могло получиться, что спецслужбы не пошли по следу террористов, хотя у них явно были зацепки? Например, их кто-то мог попросить об этом. Есть сведения, достоверность которых нельзя однозначно подтвердить, что будто бы глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев дал устное одобрение, поскольку также был против китайской политики в Синьцзяне, направленной на разгром экстремистских организаций. Если в этом есть хотя бы доля правды, то дело становится более понятным и объяснимым. Токтомушев муфтий Кыргызстана с 2014 года, до этого был кадием Бишкека с 2010 по 2013 год, 30 августа 2017 года (как интересно, точно в годовщину взрыва в посольстве!) награжден орденом "Достук". Кроме того, есть сведения о том, что Сирожидин Мухтаров и Токтомушев - земляки. Среди тех, кто мог попросить силовиков искать настоящих террористов не так, чтобы рьяно, Токтомушев будет занимать или первую строчку, или точно войдет в первую пятерку.



У нас нет доказательств, чтобы кого-то в чем-то обвинить конкретно. Но мы все же должны сказать, что ситуация складывается подозрительной. Если некоторые люди из духовенства и силовиков в Кыргызстане пошли по пути контакта и сотрудничества с террористами, то это будет очень скверный оборот.



Есть также еще один момент, который заставляет обратить на себя внимание. Мухтарова и Токтомушева сближает еще членство в одной организации "Таблиги джамаат". Это международная организация, которая в России и Казахстане запрещена как террористическая, а в Кыргызстане таковой не считается и действует открыто. Она создана пакистанскими проповедниками самого радикального ислама, в ней много выходцев из Пакистана и Бангладеш. Токтомушев, который считается лидером этой организации в Кыргызстане, также учился в Пакистане, как раз в тот период, когда "Талибан" был очень силен и даже захватил власть в соседнем Афганистане.



В Кыргызстане, должно быть, считают, что далеко не все члены "Таблиги джамаат" - террористы, и потому запрещать ее нет необходимости. Только это означает возможность практически беспрепятственной вербовки новых адептов, идеологической подготовки будущих террористов, вовлечения их в различные акции, вроде неоднократных антикитайских выступлений и разжигания вражды к китайцам. Это тоже может показаться незначительными инцидентами. Однако, достаточно нескольких организаторов с деньгами, специальной подготовкой и опытом, чтобы из этих, уже идеологических подготовленных сторонников из "Таблиги джамаат", сколотить большую террористическую сеть.



Просто удивительно, что в Кыргызстане этот самый "Таблиги джамаат" все еще действует открыто, а имам, тесной с ней связанный, возглавляет Духовное управление мусульман. Члены этой организации уже замешаны в совершении терактов и могут что-то замышлять еще. Что им еще нужно взорвать, чтобы президент и правительство Кыргызстана озаботились усилением борьбы с терроризмом и запретом "Таблиги джамаат"?



Дмитрий Верхотуров Источник - ЦентрАзия

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