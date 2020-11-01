Скончалась экс-секретарь президиума Верховного Совета КазССР Бижамал Рамазанова

15:03 09.11.2020

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Бижамал Рамазановой.



Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Бижамал Рамазановой.



Нурсултан Назарбаев отметил, что Бижамал Рамазанова всегда с честью выполняла возложенные на нее обязанности и внесла существенный вклад в процветание страны.



Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что ее светлый образ навсегда останется в памяти людей.



Напомним, государственный и общественный деятель, ученый и кандидат философских наук Бижамал Рамазанова скончалась в возрасте 93 лет.



РАМАЗАНОВА Бижамал

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[21.06.1927 - 08.11.2020]

Род. в с. Кзылагач Капальском районе Джетысуйской губ. (ныне - Алматинская область, РК) - советский и казахстанский партийный работник, государственный и общественный деятель. кандидат философских наук, профессор.



В 1957 году окончила Алма-Атинский учительский институт.

В 1959 году окончила Казахский педагогический институт им. Абая.

Кандидат философских наук. Профессор



Трудовую деятельность начала в 1941 году учителем средней школы.

С 1945 по 1950 годы - инструктор Талды-Курганского обкома партии, первый секретарь Талды-Курганского горкома ЛКСМ Казахской ССР.

С 1951 по 1957 годы - первый секретарь Талды-Курганского обкома ЛКСМ.

С 1959 по 1963 годы - секретарь Алма-Атинского обкома партии.

С 1963 по 1975 годы - секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

С 1963 по 1974 годы - депутат Верховного Совета Казахской ССР VI - VIII созывов.

С 1963 по 1976 годы - председатель Казахского комитета солидарности стран Азии и Африки.

С 1975 по 1982 годы - начальник Главного архивного управления при Совете Министров Казахской ССР.

С 1982 по 1992 годы - преподаватель ИПК работников культуры, Алма-Атинского строительно-дорожного института.

С 1982 года находиться на пенсии.



Член президиума Алматинского горсовета ветеранов войны и труда.



Награды СССР:

1948 - Орден Трудового Красного Знамени

1956 - Орден Трудового Красного Знамени

1966 - Орден "Знак Почета"

1971 - Орден "Знак Почета"

Награждена многочисленными правительственными и юбилейными медалями СССР.

Награждена почетными грамотами Верховного Президиума Казахской ССР и СССР (1966, 1977).

награды Казахстана:

Орден Парасат

Орден Курмет (15 декабря 2004 года)

Почетная Грамота Республики Казахстан (10 декабря 2002 года)

Медаль "За трудовое отличие" (Казахстан)

Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан" (2001)

Медаль "10 лет Конституции Республики Казахстан" (2005)

Медаль "10 лет Астане" (2008)

Медаль "20 лет независимости Республики Казахстан" (2011)

Награждена благодарственным письмом Президента Республики Казахстан и золотым знаком и др.