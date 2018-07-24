Задержан за коррупцию с ТВ-частотами экс-министр Киргизии Самат Кылжыев

12:45 12.11.2020

В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности официально сообщили, что накануне задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.



Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок

В ведомстве напомнили, что межведомственная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и АКС ГКНБ ведет досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование. В рамках этого дела и задержали экс-чиновника.



Отметим, что в минувшие выходные Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование дела о незаконной продаже радиочастот.



Скандал вокруг продажи радиочастот разгорелся в Кыргызстане в мае 2020 года. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались продажей радиочастот. За пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.



КЫЛЖЫЕВ Самат Аскарбекович

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[16.05.1974 - ..]

Род. в с. Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской обл. Кыргыз.



Окончил факультет экономики и менеджмента КырНГУ (1996 г.). Владеет английским и немецким языками.



1996-97 - гос. налоговый инспектор ГНИ Первомайского района г. Бишкек.

1997-98 - инспектор Первомайской районной инспекции по благоустройству.

1998-2000 - гл. специалист, с 1998 - зам. начальника отдела развития финансово-кредитной системы Центра экономических и социальных реформ при Минфине КР.

С 2000 - 2002 - гл. специалист отдела анализа бюджетной политики и расходов Главного бюджетного управления Минфина КР.

В 2002-2003 - гл. специалист отдела среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики Минфина КР;

В 2003-2004 - зав. отделом среднесрочного прогнозирования бюджета Управления бюджетной политики Минфина КР;

В 2004-2006 - зав. отделом формирования бюджета развития Управления бюджетной политики Минфина КР;

В 2006-2007 - нач-к управления политики расходов государственного управления Минфина КР;

В 2007-2009 - начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов КР.

+ с 06.2009 - член Совета директоров Агентства по защите депозитов КР.

В 2009-2010 - эксперт Бюджетной службы Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям;

С июня 2010 - янв. 2011 - зам. министра финансов Киргизии.

С 6 янв. 2011 - 2012 - заведующий отделом финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С 12 янв. - 17 сент. 2012 - заведующий отделом финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республик.

В 2013-14 - зав. отделом аналитики Счетной Палаты КР;

В 2014-16 - руководитель аппарата Счетной Палаты КР.

В 2016 - советник председателя Нацбанка КР;

В 2017 - консультант по развитию Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики,

С 05.2018 - 05.2019 - заведующий отделом финансов и кредитной политики Аппарата правительства КР

+ с 24.07.2018 - член коллегии Мин-ва финансов КР

С 30.05.2019 - 16.06.2020 - руководитель аппарата правительства КР в ранге министра



12.11.2020 - задержан правоохранительными органами по делу "о продаже ТВ-частот"



Советник государственной службы II класса



награды:

Почетная грамота Министерства финансов Кыргызской Республики

Отличник финансово-экономической работы

Почетная грамота Правительства Кыргызской Республики

Почетная грамота Счетной палаты Кыргызской Республики