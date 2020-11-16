 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мировая война близка... Громкие заявления британского генерала Картера, - П.ГустеринМировая война близка... Громкие заявления британского генерала Картера, - П.Густерин
19:51 12.11.2020

П.В. Густерин
Громкие заявления британского генерала Картера

8 ноября с.г. в интервью (https://news.sky.com/story/risk-of-new-world-war-is-real-head-of-uk-armed-forces-warns-12126389) британскому телеканалу Sky News глава вооруженных сил Объединенного Королевства генерал сэр Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

При этом генерал Картер подчеркнул, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, также может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

Что нам известно об этом высокопоставленном НАТОвском генерале?

Николас Патрик Картер родился 11 февраля 1959 г. в Найроби. По окончании Винчестерского колледжа Николас поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. Окончив Академию в 1978 г. Картер был назначен в состав полка "Королевские зеленые жакеты" вторым лейтенантом. В 1980 г. ему было присвоено звание лейтенанта, а в 1984 г. – капитана. В качестве младшего офицера Картер служил в Северной Ирландии, на Кипре и в Германии. В 1991 г. он был произведен в майоры и в 1994 г. стал помощником начальника Генерального штаба.

В 1996 г. Картер было присвоено звание подполковника, и в 1998 г. он был назначен командиром 2-го батальона Королевских зеленых жакетов, с которым в том же году был направлен в Боснию, а в 1999 г. – в Косово. Здесь Картер командовал группой миротворцев на мосту через р. Ибар в Косовской Митровице.

В 2000 г. Картер был произведен в полковники, а в 2003 г. – в бригадные генералы. В 2004 г. он стал командиром 20-й бронетанковой бригады, дислоцировавшейся в Басре.

В 2006 г. Картер был назначен на должность директора по армейским ресурсам и планам в министерстве обороны, а в 2007 г. – заместителем командира полка "Стрелков" (преемников Королевских зеленых жакетов).

В 2009 г. Картеру было присвоено звание генерал-майора с назначением командиром 6-й дивизии, которая была переброшена в Афганистан вместе с Картером в качестве командующего Южным региональным командованием Международными силами содействия безопасности (ISAF). Из этой командировки Картер вернулся в ноябре 2010 г.

В 2011 г. Картер стал генерал-лейтенантом и был назначен командующим полевой армией, а в 2012 г. – заместителем командующего сухопутными войсками. В том же году он вступил в должность заместителя командующего ISAF под командованием американского генерала Дж. Аллена, а в 2013 г. Картер стал командующим сухопутными войсками.

В 2014 г. Картер был произведен в полные генералы и занял пост начальника Генерального штаба, а в 2018 г. стал Начальником штаба обороны.

Занимая высшие военный посты Великобритании, Картер делал заявления о том, что его настораживает растущая военная мощь России и ее готовность вести войны на самом современном уровне, в том числе гибридные войны с применением кибератак.

Источник - ЦентрАзия
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