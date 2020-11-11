Зачем казахам "модная" латинская графика, если под ней будем прятать самодельные "ауылбайские" переводы, - Н.Нуртазина

02:15 13.11.2020 Зачем казахам "модная" латинская графика, если под ней будем прятать самодельные "ауылбайские" переводы и транскрипции, такие, как "орыс", "Ресей" и "агылшын"?



В последние дни снова оживились разговоры о латинице, о роли казахского языка. Но в этот раз ни Елбасы Н. Назарбаев (на сессии Ассамблеи народа Казахстана), ни Президент РК К.К. Токаев не затронули болезненную проблему лексики и терминологии, хотя ранее оговаривалось, что введение латиницы будет сопровождаться (либо предваряться) реформой самого языка.



Кто-то сказал: важны не буквы, а мысли. На самом деле важно все: мысль, чувства, культура речи, звуки, буквы, слова... В данном случае мы бы хотели подчеркнуть, что важны именно слова, термины, а не только внешняя "оболочка" или "одежда", т.е. алфавит. Слова - это кирпичики нашего языка, без которых нельзя говорить и выражать мысли, нельзя читать, писать и распространять информацию...



Казахи не относились к бесписьменным народам: когда-то в седой древности далекие предки писали на камнях т.н. руническим тюркским алфавитом, а с IX-X вв. на территории Казахстана распространилось арабское письмо. Этот алфавит наши тюркские педагоги и ученые приспособили для фонетики родного языка, и народ успешно его использовал на протяжении более тысячи лет (до 30-х гг. ХХ в.).



Несмотря на своеобразие степной кочевой культуры, казахи представляют собой уникальный пример сочетания как устной, так и книжно-письменной традиций передачи духовной информации. Слова "калам"(перо) и "китап" (книга) уже с эпохи средневековья считались у казахов сакральными понятиями. Разумеется, вместе с системой письма развивалась лексика, обогащался сам язык, шлифовался и развивался в ногу со временем…



Великий Абай (Ибрахим) Кунанбайулы, казахская интеллигенция начала ХХ века в своих произведениях, зачастую изданных в Казани и Уфе, также на страницах первых национальных газет и журналов (газеты "Казак", "Айкап", "Сары Арка", "Казахстан" и др.) никогда не употребляли слова, вернее, этнонимы и этнополитонимы в транскрипции "орыс", "ресей", "агылшын". Всегда было и сейчас должно быть: "рус", "Русия", "инглиз" (iŋgliz tili).



В соответствии с логикой развития нашего языка, историей его тесного взаимодействия с другими развитыми тюркскими языками родственных народов Евразии (особенно серьезным было всегда влияние татарской культуры, а также литературы на книжном языке, условно называемым "чагатайским"), грамотные казахи прошлого называли русского человека "рус". Например: "рус адамы", "рус еркегы", "рус катыны", "рус мемлекеты" и пр.



Да, издавна в устной речи, чаще в среде простонародья, можно было наблюдать легкие искажения, модификации, переход "рус" в "урус", но звука "О" (!) и тем более аналогичной буквы в слове "русский" на письме у казахов никогда не было. И не должно быть, если речь тем более идет о литературных нормах. Точно так же само название этой страны и государства - России (которая, что уж греха таить, на протяжении многих веков была "головной болью" для наших ханов, батыров, султанов и др.), грамотные и образованные казахи в досоветскую эпоху передавали на письме в своих документах, памфлетах, стихах и т.д. как "Русия".



В этой связи еще один серьезный аргумент в пользу возвращения в современный казахский язык терминов "рус" и "Русия" - это то, что во всех других тюркских языках, в том числе татарском, башкирском, узбекском, туркменском, азербайджанском и др., а также таджикском, арабском слово "русский" переводится и пишется как "рус", а страна - "Русия". В конце концов это ведь близко к самоназванию данного народа, и более благозвучно, чем самодельное и аульно-"придурковатое" ОРЫС и РЕСЕЙ?! Вообще удивительно, почему русские граждане и интеллигенция России не возмущается по этому поводу. По поводу грубого искажения самоназвания данной страны в нашем языке.



А откуда, спрашивается, взялись эти образцы перевода или транскрипции? Не будучи специалистом в области казахской филологии, тем не менее замечу с точки зрения исторической атмосферы, в которой жил, а вернее влачил бедное существование казахский язык в период с 1925-1991 гг. (т.е. советский период), что господствующая идеология вначале рьяно боролась со всеми следами "буржуазно-националистической", "пантюркистской" идеологий, "религиозным мракобесием" и арабо-персидским фактором, в том числе в сфере языка и литературы.



При этом в Казахстане по сравнению со среднеазиатскими и кавказскими республиками творцы "культурной революции" вели себя с особой наглостью и в полной уверенности своей безнаказности, т.к. большая часть коренного населения была физически уничтожена искусственно созданным Голодом 1931-32 гг. (малая доля спаслась бегством в Китай, Узбекистан, Иран и т.д.). Также цвет нации - сотни талантливых деятелей казахского происхождения, бывшие члены национально-патриотического движения "Алаш" были успешно ликвидированы, расстрелены в сталинских лагерях. Все это развязало руки Центру, открыв дорогу тому, чтобы т.н. "Казкраем" управляла русско-еврейско-армянская номенклатура, засланцы и агенты коммунистического Кремля.



И вот беспрецедентный факт для СССР, когда в автономной, а затем "союзной" Республике Казахстан (конечно, все это была демагогия и камуфляж) на протяжении многих десятилетий, с 20-х гг. по 60-е годы ХХ века первым руководителем всегда были партийцы неказахской национальности: Голощекин, Мирзоян (при котором были расстреляны казахская интеллигенция и религиозные деятели), некие бездарные управленцы, как Пономаренко, Скворцов, Борков, также Л. Брежнев. Хотя о последнем "хане", который стал потом бессменным Генеральным Секретарем ЦК КПСС, казахи все же сохранили более или менее положительные воспоминания.



Молва говорила, что Брежнев был по натуре человек добродушный, а уже став у руля СССР, всегда хорошо относился к Динмухамеду Кунаеву, называя его "наш Димаш"; словом, при Брежневе казахи впервые облегченно вздохнули. На эти годы, 60-80-е гг., приходится подъем культуры, поднимают голову патриотически мыслящие деятели культуры, исподволь готовилось национально-культурное возрождение.



Итак, мы хотим сказать, что с конца 20-х гг. - 50-ее гг. казахской культуре и языку был нанесен серьезный удар "классовой" идеологии, возобладал маркистский, вульгарно-социологический подход, не стало профессиональных кадров, интеллигенцию держали в страхе и унижении, сферу культуры захлестнула антиисламская истерия, поиск "следов" турецкой и японской разведки и пр. и пр. И тогда-то получила широкое распространение ревизия "алаш-ордынского" наследия (казахских джадидов), пересмотр введенных ими терминов, и всегда с точки зрения борьбы с мнимым "пантюркизмом", "буржуазной" идеологией.



Власть поддерживала бездарных подхалимов, "стукачей", карьеристов, плагиатчиков. И в области казахской филологии и терминологии, преступно игнорируя наследие Абая, великих поэтов прошлого, заслуги национальной интеллигенции (не принявшей по сути Советскую власть), некие серые "партийные" специалисты, выслуживаясь перед чиновниками, стали "вносить вклад" в судьбу бедного языка казахов.



Их "медвежья услуга" казахскому языку состояла в том, чтобы, революционно подменяя термины, придумывать все новые и новые несуразные слова-неологизмы, неуместно оригинальничая. При этом главным критерием было, конечно, - подражать великому русскому языку, "старшему брату". Например, перевод "агылшын", как мы понимаем, взят из русского "англичанин", хотя весь мир в 90% называет этот язык и страну "инглиш", "Ингланд", а весь мусульманский мир и наши предки писали и говорили "инглиз" или "инджлиз".



Также в советской идеологии была порочная идея поддержки "народных" версий всего и вся, точки зрения "трудящихся"; и разумеется, когда кто-то донес, что в далеких аулах некие забитые люди, кажется, произносили "урус"/"орус", в советских кабинетах решили и постановили во избежание подражания алаш-ордынцам, татарам и Турции (был и такой негласный принцип у нас), утвердить в "советском" казахском литературном языке эти убогие "орыс" или "агылшын".



Кстати, заметим, что русская буква "ы" не соответствует казахскому звуку, похожему на "ы" (у нас он почти не слышится и его можно даже не отображать на письме, и русские тюркологи и востоковеды знали это, когда писали "Аблай хан", а не Абылай и т.д.). Тем не менее все эти десятилетия нам пытались навязывать это ненужное кириллическое "ы", так что в современных казахских текстах в глазах рябит от этого множества "ы-ы-ы..".



Далее, что касается названия страны, то советские казахи, вернее филологи и идеологи, из раболепия и страха перед всесильной Москвой утвердили в терминкомах не исконно казахские "Маскеу" и "Русия", а выбрали самоназвания из исходного языка (русского) без всякого изменения. Поэтому в советский период в учебниках и литературе на казахском языке писали "Москва", "Россия", т.е. без всякого учета родной фонетики и традиций вообще.



Но вот наступила эпоха Независимости, после 1991 года. И начался стихийный процесс языкового "раскрепощения". Кто во что горазд. Яркий ляпсус казтерминкома за эти годы - это утверждение правописания "Ресей". То есть, не удосужившись элементарно полистать сочинения Абая, газету "Казах", поинтересоваться переводом "России" у культурно близких народов, в итоге на наши бедные головы они свалили это ужасное "Ресей". Вероятно, услышанное кем-то простонародное, вульгарное искажение от нормального, литературного древнеказахского "Русия".



Сегодня из кулуарных бесед со специалистами (по казахскому языку) относительно перевода названия "Ресей", также такой "абракадарбы", как "агылшын" (вместо "инглиз"), "француз" (вместо "фаранси") выясняется следующее: они прячут глаза и умолкают, невольно соглашаясь, но в то же время не желают предавать это широкой огласке - на том основании, что, мол, эти варианты перевода и правописания уже ушли во многие тексты международных соглашений, важных документов, и дескать, будет неудобно ("уят болады"), восстановление создаст свои трудности и т.д.



То есть чиновники от культуры думают, что все эти халтурные и даже преступные факты неадекватного перевода и некомпетентного одобрения кем-то "ауылбайских" терминов можно теперь внешне прикрыть "модной" латинской графикой, и таким способом решить проблему "возрождения языка".



Нет никакого сомнения, что будущему поколению пытливых казахов откроется вся эта омерзительная правда, и им придется столкнуться с этой проблемой. Поскольку подмена данных весьма важных для казахского языка ономастических терминов противоречит исторической справедливости, является неуважением к Абаю, великим ханам, деятелям "Алаш". В конце концов все это свидетельствуют о сохраняющемся до сих пор пренебрежительном отношением к родному языку, что наносит серьезный урон престижу нашей культуры на международной арене. Так неужели надо оставлять столь тяжелый груз потомкам, новым поколениям казахстанцев, вместо того, чтобы нынешнему Казтерминкому хотя бы исправить эти злополучные "Ресей" и "агылшын"?



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук Источник - ЦентрАзия

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