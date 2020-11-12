 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выявлены факты превышения должностных полномочий среди руководителей столичного филиала партии Nur Otan, - С.Балиев
18:55 13.11.2020

Столичный горком партии Назарбаева превратил недавний праймериз в цирк Как известно в Казахстане состоялись прймериз в партии Nur Otan, или как ее еще называют, партии власти. Но к сожалению, в период проведения выборов праймериз в СМИ не раз появлялись публикации о выявлении нарушении кандидатами правил, фальсификации или манипуляции голосами.

Свидетельством нечистой реализации мудрого решения Елбасы по проведению праймериз стали выявленные факты подтасовки номеров у членов партии в районе Алматы и Байконур города Нур-Султан. Допустим такие как, принятие в члены партии тысячи молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Понятное дело, никто из них даже не знал о том, что их приняли в партию! Очевидно, что подобные манипуляции проводились не без участия и согласования первого заместителя столичного филиала Партии Nur Otan Е. Каналимовa. Факты недобросовестной конкуренции и влияния на голосование в период праймериз всплывают до сих пор. И этот поток вряд ли иссякнет. Внимание привлекает совершенно недопустимый случай: в социальных сетях распространяется информация о том, что в партийный список кандидатов в депутаты от "Нур Отана" попал человек, который не участвовал в голосовании в принципе и не выдвигался по городской квоте.

В сообщении одного популярного инстаграм паблика говориться, что 11 ноября Nur Otan обнародовал свой партийный список кандидатов, которые будут бороться за места в маслихаты и мажилис. Этот список формируется из тех, кто набрал больше всего голосов на праймериз. Они прошли по так называемой "партийной городской квоте".

Например, в итоговом списке кандидатов оказалась некая Бекенова Гульжан Мирзалиевна. В документе говориться, что она набрала аж целых 3 129 голосов на праймериз, заняв первое место в Алатауском районе. Однако на сайте праймериз, где опубликованы результатов голосования, ее фамилии нет и первое место занимает совершенно другой человек. Остается только гадать, каким образом Гульжан Бекеновой удалось попасть в итоговый список кандидатов?

По информации некоторых участников праймериз, редакции стало известно, что Первый Заместитель столичного филиала партии Nur Otan Ерлан Каналимов используя свое должностное положение, принуждает делегатов партии голосовать за угодных ему людей, при этом настоятельно рекомендуя объективным победителям первого этапа праймериз снять свои кандидатуры с участия в отборе в Мажилис Парламента. Против отказавшихся писать заявления в отборе в Мажилис, Е. Каналимов максимально находит повод для снятия либо смены из списка кандитатов используя свои должностные полномочия.

Иными словами, г-н Каналимов решил подтасовав результаты праймериз поддержать себе угодных кандидатов из списка решив таким образом сформировать свою "команду". К слову, упомянутые по результатам праймериз находились на позициях ниже победителей, а сейчас как по волшебству оказались в числе лидирующих кандидатов. По информации источника Каналимов также намерен включить свою кандидатуру в квоту и метит на должность секретаря городского маслихата г. Нур-Султан.

Возникает сразу куча резонных вопросов:
- не преследуют ли мелкие руководители само многочисленной партии страны, свои - а здесь явно замешана коррупция - корыстные цели?
- могут ли такие действия скомпрометировать и подорвать имидж партии перед предстоящими выборами?
- и для чего проводился праймериз, если участники которые выиграли праймериз, все равно в итоге не будут депутатами? В конце концов, для чего нужен был весь этот цирк?

Сакен Балиев, г. Нур-Султан

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605282900
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