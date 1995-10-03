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|Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
09:32 14.11.2020
Армен Борисович родился 3 октября 1935 года в Ереване. Из старинного рода тифлисских армян.
Трудовую биографию начал помощником оператора на "Армянфильме". В 1954-58 окончил Ереванский художественно-театральный институт (актерское отделение). С 1955 - актер Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1960 - начал сниматься в кино. Всего снялся в более 250 фильмах. С 1967 - актер Московского театра им. Ленинского комсомола. С 1969 - работал в Московском театре им. В.Маяковского. С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе (профессор). В 1996 году со своим курсом основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, став художественным руководителем, а с 2005 года - директором "Театра Джигарханяна".
Народный артист СССР (1985)
В 2001 году Джигарханян подписал письмо в защиту телеканала "НТВ".
На президентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
В марте 2014 года, во время крымских событий, не подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.
В 2017 году принял участие в муниципальных выборах в московском районе Гагаринский от партии "Единая Россия". По результатам голосования занял 5-е место в трехмандатном округе и не получил мандат депутата.
Награды и звания
Заслуженный артист Армянской ССР (1966)
Народный артист РСФСР (29.01.1973)
Народный артист Армянской ССР (24.01.1977)
Народный артист СССР (06.02.1985)
Государственная премия Армянской ССР (1975) - за участие в фильме "Треугольник"
Государственная премия Армянской ССР (1979) - за участие в фильме "Снег в трауре"
Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (03.10.2010) - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (03.10.1995) - за большой личный вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (01.12.2005) - за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
Орден Почета (Армения, 2010)