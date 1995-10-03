 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.11.2020
09:46  Погранслужбу Киргизии вернули в состав ГКНБ
09:32  Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
08:55  Срывают голос: кто победит на выборах президента Молдавии, - И.Кармазин
08:40  Андижанский хоким-самодур Абдурахманов вляпался в очередной скандал - угрожал журналистам, посадил 3 женщин на 15 суток за неудобные вопросы...
07:57  Госдеп США начал готовить переброску террористов в Синьцзян и Центральную Азию, - В.Прохватилов
07:49  Nature: почему снижается смертность от covid?
00:57  Гроза морей: человек, который открыл "Остров сокровищ". Удивительная история Роберта Льюиса Стивенсона

00:23  Распад американской демократии выдают за ее торжество, - С.Худиев
Пятница, 13.11.2020
22:40  Уроженка Таджикистана Фатима Каладорова (фото) признана самой красивой мигранткой России
21:27  "Президент Света" создала Народный трибунал Беларуси по поимке членов "террористической семьи Лукашенко"
21:24  Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". По примеру казахстанской богадельни?
21:20  В Душанбе опять арестован вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин
21:06  В Афгане зашахидили очередного главаря "Исламского движения Узбекистана" Азиза Юлдаша
20:25  В Узбекистане директоров школ будут назначать по согласованию с депутатами кенгашей. А учительниц выбирать на рынке...?
20:02  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
18:55  Выявлены факты превышения должностных полномочий среди руководителей столичного филиала партии Nur Otan, - С.Балиев
17:13  Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе, - В.Прохватилов
15:51  Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома (видео)
14:37  Госкомиссию по делам религий Кыргызстана возглавил адвокат семьи Жапаровых - Акин Токталиев
13:42  "Ягуарные" хокимы. УзбАнтикорруп обещает разобраться с закупом чиновниками дорогих авто
13:40  Узбекистан создал в Каракалпакии Национальный природный парк "Южный Устюрт" - площадью 1,4 млн га!
13:09  МВД Узбекистана: утверждения об ухудшении здоровья Гугуши Каримовой "безосновательны"
13:05  В Афганистане убит "магнитной бомбой" журналист Радио Свобода Илиас Даеи
13:00  Арабские и чеченские преступные кланы делят... Берлин, - Bild
12:59  Уходя.. не уйду. Трамп и "сценарий Лукашенко", - Tagesspiegel
12:35  За демократов голосовала Армия мертвецов, - Такер Карлсон
12:19  Шакаленок. "Кыргызалтын" возглавил 33-летний депутатский помогайка Эльмырза Укубаев
12:12  Карабахский мир закрепляет влияние Турции на заднем дворе России, - Financial Times
11:05  Джо Байдена рвут на портфели. К власти стремятся его радикальные соратники, - "Къ"
10:04  Помогите! Жапаров уговаривает иностранных послов поддержать его уголовно-криминальный режим
10:01  Чудовищная реальность. Куда нас заведут искусственный интеллект и монополии типа "Сбер.Все"? - И.Ашманов
09:58  Египет и Греция создали в тылу у Эрдогана антитурецкий альянс, - А.Приймак
09:54  Пять главных загадок Второй карабахской войны, - Е.Крутиков
09:02  Эколог-активистка Динара Кутманова возглавила Госагентство охраны природы Киргизии
08:07  Россия построит военно-морскую базу ("пункт базирования") в Судане
08:06  Новым главой СЭЗ "Бишкек" стал журналист Кудрет Тайчабаров
02:15  Зачем казахам "модная" латинская графика, если под ней будем прятать самодельные "ауылбайские" переводы, - Н.Нуртазина
01:04  Джихадистские группы проникают в соцсети по всей Центральной Азии, - Foreign Policy
00:35  Об ускользающей надежде человечества, - Федор Гиренок
00:32  Разъединенные штаты Америки, - Александр Проханов
00:19  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
00:01  18-м кандидатом в президенты Киргизии записался президент ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера - Урустам Кабылбеков
Четверг, 12.11.2020
20:30  Аркадаг открыл в Ашгабаде золотой памятник алабаю (собаке) - высотой зверушка 15 метров
19:56  Скончалась экс-президент Академии наук Казахстана Нагима Айтхожина
19:51  Мировая война близка... Громкие заявления британского генерала Картера, - П.Густерин
19:46  Судьба Пашиняна. Цветная революция пожирает своих детей
18:40  В Москве прошел митинг в поддержку футболиста-онаниста Дзюбы
18:35  "Ни один метр земли не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга", - первая пресс-конференция С.Жапарова
16:03  Власти Армении привели за 2 года страну к катастрофе, - Яков Кедми
16:02  Закончено первое масштабное генетическое исследование древних народов Евразии
15:59  Камызякские древности. В дельте Волги раскопано хазарское городище и ордынский дворец
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
09:32 14.11.2020

Армен Борисович родился 3 октября 1935 года в Ереване. Из старинного рода тифлисских армян.

Трудовую биографию начал помощником оператора на "Армянфильме". В 1954-58 окончил Ереванский художественно-театральный институт (актерское отделение). С 1955 - актер Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1960 - начал сниматься в кино. Всего снялся в более 250 фильмах. С 1967 - актер Московского театра им. Ленинского комсомола. С 1969 - работал в Московском театре им. В.Маяковского. С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе (профессор). В 1996 году со своим курсом основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, став художественным руководителем, а с 2005 года - директором "Театра Джигарханяна".

Народный артист СССР (1985)

В 2001 году Джигарханян подписал письмо в защиту телеканала "НТВ".

На президентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

В марте 2014 года, во время крымских событий, не подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

В 2017 году принял участие в муниципальных выборах в московском районе Гагаринский от партии "Единая Россия". По результатам голосования занял 5-е место в трехмандатном округе и не получил мандат депутата.

Награды и звания
Заслуженный артист Армянской ССР (1966)
Народный артист РСФСР (29.01.1973)
Народный артист Армянской ССР (24.01.1977)
Народный артист СССР (06.02.1985)
Государственная премия Армянской ССР (1975) - за участие в фильме "Треугольник"
Государственная премия Армянской ССР (1979) - за участие в фильме "Снег в трауре"
Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (03.10.2010) - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (03.10.1995) - за большой личный вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (01.12.2005) - за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
Орден Почета (Армения, 2010)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605335520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новые льготы и досрочное снятие пенсионных: Сенат внес поправки в Налоговый кодекс
- А. Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК Н. Маннапбекова
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2020 года №743
- Подсчитали-прослезились. Часть вторая.
- Проблемы науки обсудили в Сенате
- За год объемы операций по платежным карточкам показали рост в 2,6 раза
- Коммунально-бытовой сектор и население Казахстана обеспечены углем на зиму
- Кто возглавил предвыборные штабы Nur Otan в столице, Алматы и Шымкенте
- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  