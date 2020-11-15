 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.11.2020
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22:58  Новым врио президента Кыргызстана стал южанин-ошмяк, прокурорский ушуист Талант Мамытов
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13:02  Судьба Тишебая Карабаева. Героя Советского Союза, эсесовца и партизана-гарибальдийца
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10:01  Трамп опять победил в Пенсильвании. Пенсильваны угрюмо счастливы...
09:46  Ко мне, Мухтар. Погранслужбу Киргизии вернули в состав ГКНБ
09:32  Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
09:25  2+2=3...? КазСенат занялся наукой
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Пятница, 13.11.2020
22:40  Уроженка Таджикистана Фатима Каладорова (фото) признана самой красивой мигранткой России
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21:20  В Душанбе арестован (в который раз?) вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин
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Новым врио президента Кыргызстана стал южанин-ошмяк, прокурорский ушуист Талант Мамытов
22:58 14.11.2020

Садыр Жапаров на время выборной кампании до избрания нового президента в январе 2021 года передал полномочия и.о. президента и премьер-министра избранному неделю назад спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову

МАМЫТОВ Талант Турдумаматович

Род. 14 марта 1976 года в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Кыргыз

1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.

1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.

трудовая деятельность:

2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.
2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.
2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.
2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.
2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.
Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.
2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.
2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.

С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".
С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.
С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша

3 окт. 2012 - один из руководителей /вместе с С.Жапаровым/ массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.

29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.

почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.

С 2015 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",

+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области

19.08.2020 - 10.2020 - на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.

с 4.11.2020 - спикер (торага) Жогорку Кенеша (Парламента) КР

с 15.11.2020 - и.о. Президента КР

мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605383880
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