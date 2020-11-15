Новым врио президента Кыргызстана стал южанин-ошмяк, прокурорский ушуист Талант Мамытов

22:58 14.11.2020

Садыр Жапаров на время выборной кампании до избрания нового президента в январе 2021 года передал полномочия и.о. президента и премьер-министра избранному неделю назад спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову



МАМЫТОВ Талант Турдумаматович



Род. 14 марта 1976 года в г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Кыргыз



1983-1993 гг. – Средняя школа № 5, г. Майлуу-Суу.



1993 г. – Поступил в Кыргызский национальный университета им. Ж. Баласагына, юридический факультет.



трудовая деятельность:



2000 г. – Прокурор в отделе по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Баткенской области.

2001-2002 гг. – Прокуратура Джалал-Абадской области, прокурор отдела по надзору за соответствием судебных постановлений закону.

2002-2004 гг. – Джалал-Абадская городская прокуратура, старший следователь.

2004-2005 гг. – Чаткальская районная прокуратура, помощник прокурора.

2005-2006 гг. – Управление организационного обеспечения и международных связей Генеральной прокуратуры КР, прокурор отдела.

Апрель-декабрь 2006 г. – Заместитель прокурора Иссыкатинского района Чуйской области.

2006-2007 гг. – Заместитель прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области.

2007-2009 гг. – Прокурор Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

Январь 2010 г. – Уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.



С 10 ноября 2010 – 2015 - Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва по спику партии - член фракции "Ата-Журт".

С 23 декабря 2010 г. - заместитель председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, законности и местному самоуправлению.

С ? - вице-спикер Жогорку Кенеша



3 окт. 2012 - один из руководителей /вместе с С.Жапаровым/ массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан.



29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году лишения свободы по статье УК КР - 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью опрадан и вышел на свободу.



почетный член Всемирной федерации кулатуу эртаймаш ММА.



С 2015 - депутат Жогорку Кенеша КР 6 созыва от фракции "Республика-Ата-Журт",



+ с 20.08.2016 - президент Федерации кулатуу эртаймаш ММА Жалал-Абадской области



19.08.2020 - 10.2020 - на съезде партии "Кыргызстан" утвержден кандидатом №2 списка партии на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.



с 4.11.2020 - спикер (торага) Жогорку Кенеша (Парламента) КР



с 15.11.2020 - и.о. Президента КР



мастер спорта по кикбоксингу, ушу саньда и кулатуу.