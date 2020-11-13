Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Ч. 1, - Н.Нуртазина

00:05 16.11.2020

Хорошо, что у верблюдов нет крыльев,

а у мусульман - атомного оружия

(часть 1 )



Это ведь великий Ходжа Насреддин сказал однажды: "О, мой народ! Благодарите Всевышнего за то, что Он не дал верблюду крыльев, а иначе, представьте себе, что было бы? Крыши ваших домов рушились бы вам на головы, если бы верблюды могли летать!..".



На самом деле Ходжа Насреддин (у казахов - Кожа Наср) - это суфийский персонаж, и в притчах об этом чудаке, популярнейшем на Востока дервише, всегда есть глубокий философский смысл, а порой - парадоксы и загадки для "пробуждения сознания", как и в притчах мастеров дзэн…



И вот, вспомнив суфия Ходжу Насреддина, нам хочется сказать: хорошо, что современный исламский мир не обладает ядерным оружием! И не только в том смысле, что лучше быть от греха подальше, от этого смертоносного современного оружия. Нам нужно признать тот очевидный печальный факт, что мусульманские этноконфессиональные сообщества (арабов, персов, тюрков и др.) нашей планеты своим уровнем сознания не готовы править, быть мировыми лидерами, в том числе обладать ядерным оружием, к примеру.



Нужно понять философски: почему человеку (странам, народам) дается/или не дается/ богатство, власть, лидерство? Есть казахская поговорка: "Лишний жир не в тягость только барану", и употребляется она в том значении, что большинство людей не способны правильно реагировать на успех. Богатство, слава, власть сразу меняет их, делая надменными, жестокими. Сделав кого-то богатыми и сильными, можно невольно содействовать дальнейшей порче неподготовленных к такому испытанию людских душ, даже ввергнуть их в пучину греха.



Поэтому и считалось, что Всевышний мудр, и лучше знает, чего мы заслуживаем, а чего нет; то, что нам вредно или полезно, с учетом именно дальней перспективы. Порой оберегая человека от богатства или господства над другими, Творец оберегает его от моральной деградации, кровавых преступлений, ужасных трагедий, которыми чреваты материальные блага, оружие, власть, если они окажутся в руках духовно незрелых людей.



В древней мусульманской традиции, в суфийских трактатах и стихах тема богатства и власти всегда рассматривалась с позиции диалектики. В целом, в исламе как и других мировых религиях, считается, что деньгами, властью надо уметь правильно обращаться и обладать. Самое главное - не возгордиться, принимать богатство как испытание свыше, а значит, придерживаться строгих моральных ограничений, многих обязательств (щедрость и благотворительность, умение сострадать, прощать, не кичиться перед бедными и слабыми и т.п.).



У казахов под влиянием существовавшего на протяжении многих веков кодекса чести (в основе которой лежали высокие понятия номадической этики и рыцарской философии суфизма "футувва") был девиз: "С гордым будь горд, а с кротким - будь кроток". Также примечателен афоризм "Дурной человек уважает лишь силу". Были и другие афоризмы из интегрального Степного Знания-Даналык, общий дух которых сводится к тому, что люди (и страны, сообщества) должны по своему уровню сознания, широте души, благородству, внутренней культуре соответствовать универсальным требованиям обладания богатством, возможного достижения мирового или регионального лидерства - для того, чтобы Всевышний им это дал. В противном случае, "только баран смиренно носит лишний жир"…



А что нынешний мусульманский мир? Конечно, можно и нужно говорить об известных исторических факторах, которые, возможно, способны выступать смягчающими обстоятельствами при общей оценке поведения и преступлений выходцев из современного мусульманского мира. Это - историческое поражение Востока от европейских колонизаторов, морально-психологические и материальные последствия того, что когда-то великие державы высасывали их природные богатства, вторгались в земли мусульман, вынуждая их десятилетиями и даже столетиями вести изнурительные войны.



Генетическая информация о душевных травмах, страданиях, нищете, голоде и т.д. остается у потомков надолго, бессознательно выражается в агрессии, недовольстве и пр. Разбогатевший за счет ограбления азиатских и африканских народов Запад сегодня может смотреть свысока и с ужасом на картины "отсталости", грубости, нервозности общей массы мусульман, но при этом не задумывается, что в этой трагедии есть и его вина.



И все же, у всех народов считалось, что хороший человек, у которого не притупилось чувство стыда и ответственности, склонен к самокритике, поиску причин неудач в самом себе, наряду с какими-то внешними обстоятельствами или виной других людей. Самоанализ должен привести человека (и народы) к мужественному признанию своих собственных недостатков, грехов и ошибок, а не поиску "врагов". Собственно, и сам наш Пророк (мир ему) учил, что самый большой враг человека - это его собственная душа, по-арабски "нафс", который понимается как "низшая душа", или комплекс эгоистических наклонностей и поверхностного, невежественного миропонимания.



(окончание следует)



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Казахстан)