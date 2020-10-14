Врио 35-го премьера независимой Киргизии стал инородец Артем Новиков

10:30 16.11.2020

После предвыборной отставки врид президента и премьер-министра Садыра Жапарова позиция и.о. премьера отошла 1-му вице-премьеру Артему Новикову.



Дать ему характеристику мы попросили редактора сайта ЦентрАзия В.Н.Хлюпина -

"Знаю такого. Бухгалтер. Тихий, скромный, незаметный, бумажный копошун. Внешне и по повадкам похож на коллегу бухгалтера из памятного клипа группы "Комбинация". Якобы, специалист по инвестированию, якобы, что-то понимает в экономике. Беспринципный, серый лепрекон, при этом умеющий обтяпывать свои делишки и не особо брезгливый, почти даже отважный мелкий расхититель государственной собственности. Общий кругозор - бухгалтер сельпо, но пытается надувать щеки. С поставленной задачей - справится. Интересы больших кыргызских бабаев обслуживать будет верой и правдой. Пока не посадят. В лучшем, для него, случае - сбежит в Россию с натыренным".



НОВИКОВ Артем Эдуардович

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[..1987 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Русский.



окончил Балтийский государственный технический университет по специальности "экономист-менеджер".

кандидат экономических наук, тема диссертации: "Венчурное инвестирование развития экономики (на материалах стран с переходной экономикой)" (Бишкек, 2013).



2004–2006 - бухгалтер в ОсОО "Вест Ала-Тоо";

2006–2007 - бухгалтер в ОМФ имени Ататюрка;

2007–2008 - стажер, переводчик отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли КР;

2008–2009 - главный специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития КР;

2009 - эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата правительства КР;

2009–2010 - эксперт службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ;

26.12.2011 - 7.09.2012 - советник премьер-министра Омурбека Бабанова;

2014–2015 - советник премьер-министра Джоомарта Оторбаева;

2015 -2017 - советник первого вице-премьера Аалы Карашева.

С 23 мая 2017 - зав. отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента КР.

С 26 авг. 2017 - 19 апр. 2018 - министр экономики КР

19 - 20 апр. 2018 - и.о. министра экономики КР



С 14.10.2020 - 1-й вице-премьер правительства КР



с 15.11.2020 - и.о. премьер-министра КР



Утверждает, что "понимает кыргызский язык, но не разговаривает на нем"

http://akiww.gezitter.org/politic/62708_masaliev_kandidat_na_post_ministra_ekonomiki_ne_znaet_kyirgyizskogo_yazyika/