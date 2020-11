У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен

00:01 18.11.2020

Обращение ко всем неравнодушным людям!



Максимальный репост!



Я редко прошу о помощи, но это именно тот случай, когда нужна помощь всем Миром, только так мы сможем отстоять истину.



Мой друг и земляк, талантливый композитор, поэт, музыкант Сергей Федотов (https://www.facebook.com/fedotovmal), написал много хороших песен и сейчас он подвергся нападкам нехороших людей и как это водится, у него хотят украсть целый альбом!



Зацените его творчество и распространите этот пост.



Сергей родом из Газалкента, это в ташкентской области, сейчас проживает в Австралии.



Один из его клипов







Best regards Evgeni Dyakonov,

independent journalist & writer from Uzbekistan and now Im living in Norway