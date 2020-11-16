|У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
00:01 18.11.2020
Обращение ко всем неравнодушным людям!
Максимальный репост!
Я редко прошу о помощи, но это именно тот случай, когда нужна помощь всем Миром, только так мы сможем отстоять истину.
Мой друг и земляк, талантливый композитор, поэт, музыкант Сергей Федотов (https://www.facebook.com/fedotovmal), написал много хороших песен и сейчас он подвергся нападкам нехороших людей и как это водится, у него хотят украсть целый альбом!
Зацените его творчество и распространите этот пост.
Сергей родом из Газалкента, это в ташкентской области, сейчас проживает в Австралии.
Один из его клипов
Best regards Evgeni Dyakonov,
independent journalist & writer from Uzbekistan and now Im living in Norway