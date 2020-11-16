Портрет казахстанского пенсионера

00:06 18.11.2020

Сколько ему лет, где живет и какую пенсию получает



Сегодня каждый одиннадцатый житель планеты - это человек старше 65 лет. По прогнозам ООН, к 2050 году в этом возрасте будет каждый шестой. Из-за того, что население мира стареет, мы все чаще встречаем пенсионеров, которые предпочитают работать и активно участвовать в общественной жизни. В том числе и в Казахстане.



Специалисты компании по страхованию жизни Freedom Finance Life проанализировали статистические данные и составили портрет казахстанского пенсионера.



Сколько лет казахстанским пенсионерам



Пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин - в 59,5 лет. При этом для женщин предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста каждый год. К 2027 году он достигнет 63 лет.



По данным Бюро национальной статистики, каждый восьмой казахстанец - человек этой возрастной категории. Всего же в стране больше 2,1 млн человек старше трудоспособного возраста. При этом женщин старше 59 лет - 1,4 млн, а мужчин старше 63 лет - 635 тыс. человек. Таким образом женщин пенсионного возраста в 2,3 раза больше, чем мужчин.



Где живут казахстанские пенсионеры



Среди горожан больше пенсионеров, чем среди сельского населения. 11,6% горожан - старше трудоспособного возраста. Среди сельского населения этот показатель составляет 10,3%.



Больше всего людей старше трудоспособного населения живет в Северно-Казахстанской области. Здесь 18 359 пенсионеров на 100 000 жителей. На втором месте Восточно-Казахстанская область - 16 637 пенсионеров, на третьем месте Костанайская область - 16 548. Алматы на восьмом месте - 11 858 человек на 100 000 жителей, а Нур-Султан на четырнадцатом - 7 919. Меньше всего людей старше трудоспособного возраста живет в Шымкенте (7 603), Туркестанской (7 343) и Мангистауской областях (7 227).



В каких регионах страны самые большие пенсии



Средняя пенсия в Казахстане в 2019 году составила 57 622 тенге. За последние пять лет она выросла на 48%.



Самая высокая средняя пенсия в стране у жителей Нур-Султана - 72 145 тенге. На втором месте Алматы - 68 982 тенге, на третьем месте Восточно-Казахстанская область - 63 977 тенге. Следом идут Карагандинская (61 383 тенге) и Павлодарская области (59 579 тенге). Самые низкий уровень средних пенсий в Жамбыльской (51 327 тенге), Алматинской (50 101 тенге) и Туркестанской областях (44 151 тенге).



Как часто казахстанцы начинают получать пенсионные выплаты раньше пенсионного возраста



Аннуитет - это программа, благодаря которой можно получать пенсионные выплаты еще до наступления пенсионного возраста - в 55 лет для мужчин и 51,5 год для женщин. Работает программа следующим образом: нужно накопить определенную сумму в ЕНПФ (11,2 млн тенге для мужчин и 15,3 млн для женщин), после чего заключить договор пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни. После заключения договора страховая компания начнет выплачивать пенсию. И будет делать это регулярно и на протяжении всей жизни. Даже если закончится накопленная сумма.



По данным Нацбанка, за девять месяцев 2020 года казахстанцы заключили 3 321 договоров пенсионного аннуитета. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее количество действующих договоров пенсионного аннуитета составляет 60 924. На 3,3% больше, чем год назад.



"Казахстанцы, у которых в ЕНПФ есть нужная для пенсионного аннуитета сумма, рассматривают этот финансовый инструмент не как возможность раньше времени выйти на отдых, а с точки зрения финансовой выгоды. Ведь большинство после того, как начинают получать выплаты по договору аннуитета, продолжают работать, но при этом каждый месяц получают дополнительную сумму с пенсионных накоплений", - прокомментировали специалисты Freedom Finance Life.