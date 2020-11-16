 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
00:06  Портрет казахстанского пенсионера
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем

15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса
00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
15:38  Несусветный бардак. Как боролись с КОВИ в Кыргызстане, - врач А.Атаканова
15:32  "Тутар Бакалова" - новая смешная героиня фильмов про Бората, - New York Times
15:31  Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
14:16  Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана, - М.Кувырко
14:08  Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"
13:22  Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА
12:49  Мирзиеев рассвирепел от бардака в водном хозяйстве собственной страны
12:11  КирСуд отстранил мадам Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
12:06  Очень медленная "деамериканизация" мира, - Людовик Турнес
11:01  Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский
10:54  Какое государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления в Киргизии, - М.Укушов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Портрет казахстанского пенсионераПортрет казахстанского пенсионера
00:06 18.11.2020

Сколько ему лет, где живет и какую пенсию получает

Сегодня каждый одиннадцатый житель планеты - это человек старше 65 лет. По прогнозам ООН, к 2050 году в этом возрасте будет каждый шестой. Из-за того, что население мира стареет, мы все чаще встречаем пенсионеров, которые предпочитают работать и активно участвовать в общественной жизни. В том числе и в Казахстане.

Специалисты компании по страхованию жизни Freedom Finance Life проанализировали статистические данные и составили портрет казахстанского пенсионера.

Сколько лет казахстанским пенсионерам

Пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин - в 59,5 лет. При этом для женщин предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста каждый год. К 2027 году он достигнет 63 лет.

По данным Бюро национальной статистики, каждый восьмой казахстанец - человек этой возрастной категории. Всего же в стране больше 2,1 млн человек старше трудоспособного возраста. При этом женщин старше 59 лет - 1,4 млн, а мужчин старше 63 лет - 635 тыс. человек. Таким образом женщин пенсионного возраста в 2,3 раза больше, чем мужчин.

Где живут казахстанские пенсионеры

Среди горожан больше пенсионеров, чем среди сельского населения. 11,6% горожан - старше трудоспособного возраста. Среди сельского населения этот показатель составляет 10,3%.

Больше всего людей старше трудоспособного населения живет в Северно-Казахстанской области. Здесь 18 359 пенсионеров на 100 000 жителей. На втором месте Восточно-Казахстанская область - 16 637 пенсионеров, на третьем месте Костанайская область - 16 548. Алматы на восьмом месте - 11 858 человек на 100 000 жителей, а Нур-Султан на четырнадцатом - 7 919. Меньше всего людей старше трудоспособного возраста живет в Шымкенте (7 603), Туркестанской (7 343) и Мангистауской областях (7 227).

В каких регионах страны самые большие пенсии

Средняя пенсия в Казахстане в 2019 году составила 57 622 тенге. За последние пять лет она выросла на 48%.

Самая высокая средняя пенсия в стране у жителей Нур-Султана - 72 145 тенге. На втором месте Алматы - 68 982 тенге, на третьем месте Восточно-Казахстанская область - 63 977 тенге. Следом идут Карагандинская (61 383 тенге) и Павлодарская области (59 579 тенге). Самые низкий уровень средних пенсий в Жамбыльской (51 327 тенге), Алматинской (50 101 тенге) и Туркестанской областях (44 151 тенге).

Как часто казахстанцы начинают получать пенсионные выплаты раньше пенсионного возраста

Аннуитет - это программа, благодаря которой можно получать пенсионные выплаты еще до наступления пенсионного возраста - в 55 лет для мужчин и 51,5 год для женщин. Работает программа следующим образом: нужно накопить определенную сумму в ЕНПФ (11,2 млн тенге для мужчин и 15,3 млн для женщин), после чего заключить договор пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни. После заключения договора страховая компания начнет выплачивать пенсию. И будет делать это регулярно и на протяжении всей жизни. Даже если закончится накопленная сумма.

По данным Нацбанка, за девять месяцев 2020 года казахстанцы заключили 3 321 договоров пенсионного аннуитета. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее количество действующих договоров пенсионного аннуитета составляет 60 924. На 3,3% больше, чем год назад.

"Казахстанцы, у которых в ЕНПФ есть нужная для пенсионного аннуитета сумма, рассматривают этот финансовый инструмент не как возможность раньше времени выйти на отдых, а с точки зрения финансовой выгоды. Ведь большинство после того, как начинают получать выплаты по договору аннуитета, продолжают работать, но при этом каждый месяц получают дополнительную сумму с пенсионных накоплений", - прокомментировали специалисты Freedom Finance Life.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605647160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  