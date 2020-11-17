Акимат Алматы: карантин мы приближали, как могли, - Гаухар Кульжабаева

21:18 18.11.2020

Акимат Алматы: карантин мы приближали, как могли



Гаухар Кульжабаева



Казахстанские чиновники усиленно готовят введение общереспубликанского локдауна. По крайней мере, такое впечатление складывается, когда наблюдаешь за неуклюжими попытками алматинского акимата нагнать ощущение триллера на горожан. К слову, ближе к концу прошлой недели в эстафету включилась и столичная администрация. Вот об этой эстафете и поговорим.



Старт дал заместитель Бакытжана Сагинтаева. Сам градоначальник предпочитает не светиться по таким информационным поводам, как коронавирусная инфекция, чтобы не растерять остатки положительного имиджа. Сложившегося, к слову, в-основном, на волне разгребания ряда перегибов предшественника. И сделанных также в угоду имиджу или благодаря лобби определенных групп типа - экологов. Все же прочее, что происходит в городе под видом так называемой реконструкции, включая сам термин, тянется еще с Бауыржана Байбека, даже плитка в новых "точках общественного притяжения" кладется, судя по всему, купленная еще на те бюджеты. Команда Сагинтаева ухитрилась все это продать еще раз под маркой "Города без окраин", чем и подпитывает репутацию градоначальника, рапортующего об очередных гектарах облагороженных территорий.



Весьма удобно козлом отпущения за летний мор пациентов с коронавирусом пока идет посаженный под домашний арест экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов, поэтому Сагинтаев, равно как и коллеги из Шымкенты и Нур-Султана особо по теме Covid-19 не высказываются, боясь неудобных вопросов. Например, в случае Сагинтаева, таким будет вопрос, чего так испугался Камалжан Надыров, что удрал с поста главы городского управления здравоохранения, не проработав здесь и полугода? Причем пост он этот занял после просидевшего чуть ли не месяц в самоизоляции предыдущего директора Тлеухана Абилдаева, при котором случилась вспышка заболевания в Алматы через медицинские учреждения.



Словом, поспрашивать акима Алматы на тему Covid-19 хотят многие, вот он и не дает повода. А реализовывать задачу, о которой мы поговорим ниже, надо. Под танки бросаются верные подчиненные.



Замакима Алматы Ержан Бабакумаров, отвечающий (помимо прочего) за сектор здравоохранения в городе, видимо, настолько проникся медицинской тематикой, что выступил в роли вирусолога. Массовое обращение в диванные эксперты мир уже пережил во время весенне-летнего карантина, теперь, видимо, вместе со второй волной пандемии накрыло и тех, кто прежде в сфере эпидемиологии знал, наверное, только, что надо руки мыть перед едой и после туалета.



Бабакумаров заявил, что вирус мутировал, и старикам теперь придется сидеть дома.



"Идет рост заражений среди пожилых людей, среди зараженных они составляют 33 процента. Они болеют в тяжелой форме, и, к сожалению, именно среди этой возрастной категории много летальных случаев. Вакцины и лекарств сейчас нет. Вирус, по некоторым данным, мутировал в Европе", - процитировали СМИ заместителя акима.



Ержан Бабакумаров не остановился на косплее мэра Москвы Сергея Собянина, который тоже неровно дышит к пожилым людям и с сентября пытается засадить их под домашний арест. Помимо познаний о мутациях коронавируса, что неоднократно опровергалось учеными и журналистами-фактчекерами, чиновник проявил таланты и в области эпидемиологических расследований. До сих пор в Казахстане никто таких точных данных не давал. По словам Бабакумарова, основная часть алматинцев заражается коронавирусом на работе и через подъезды многоквартирных домов.



"Порядка 44 процентов заражается именно так. Поэтому пусть берегут себя на работе, соблюдают масочный режим, гигиену, обрабатываются необходимыми средствами, как приходят домой. Правила известны, они везде тиражируются. Нужно также, чтобы руководители предприятий создавали условия и не допускали заражения своих сотрудников", - отметил Бабакумаров.



Необходимо не только обмазываться санитайзерами, но и заливать все вокруг хлоркой, уверен замакима.



"18 процентов заражения происходит через подъезды. Поэтому просьба к жителям многоквартирных домов и КСК следить за санитарно-эпидемиологической уборкой подъездов, чтобы не допускать там заражения. Сегодня порядка 18 процентов заражений происходит в лифтах и подъездах. Перила, дверные ручки и так далее необходимо обрабатывать в день несколько раз хлоркой", - подчеркнул чиновник, видимо, в уме прикинувший оставшиеся на складах запасы этого химиката.



Кроме хлорки, акимат решил помочь фармацевтам сбыть запасы жаропонижающих. Тут в качестве маркетологов сработали сотрудники пресс-службы алматинской администрации, заявившие, что в Алматы этого парацетамола и прочих ингибиторов температуры ну просто завались. Ровно то же самое заявляли в акимате летом, когда народ уже стоял в очередях к немногочисленным аптекам, где сохранились элементарные средства борьбы с симптомами коронавирусной инфекции. Так что будет неудивительно, если в ближайшее время обеспокоенные уверенностью чиновников, что все идет по плану, лишь надо уберечь стариков, горожане опять сметут лекарственные запасы.



Собственно, после этого вирусологического выступления Бабакумарова аффилированные с акиматом СМИ запестрели подробностями того, какие карантинные меры уже предпринимаются в Европе и других развитых частях света. Опять пошло нагнетание ужаса мировой статистикой заражения и заголовками о том, что "ВОЗ обеспокоен", "ООН бьет тревогу" и т.п. Ну и, конечно, стартовал полюбившийся уже чиновникам онлайн-марафон. На этот раз он выглядел, как серия интервью с медиками, которые шпарили по одной методичке: носите маски, сидите дома, места скопления людей не посещайте и т.д. К концу недели эстафетную палочку подхватили в Нур-Султане, где тоже стали выпускать в онлайн врачей с увещеваниями.



Но вот что любопытно. На фоне всех этих растущих эпидемиологических угроз и почти подобравшейся к Казахстану, если верить чиновникам, второй волне пандемии акимат в лице того же Бабакумарова спокойно согласует митинги оппозиции, на которые собираются на порядок больше людей, чем регламентировано санитарными нормами - 500 и выше вместо разрешенных 20. А на последних по счету таких мероприятиях за соблюдением дистанции никто из городских эпидемиологов даже не следил.



То есть, одной рукой нагнетаем ощущение скорого локдауна по причине якобы роста количества инфицированных, а другой рукой делаем все, чтобы организовать массовые очаги заражения. Казалось бы, где логика? А она есть, если ваша задача - сделать все, чтобы город закрыть на карантин по образцу весенне-летнего. Лучше, конечно, всю страну, так на общем фоне не особо заметно, но и локдаун Алматы вполне сгодится. Для чего? Но это уже совсем другая история...