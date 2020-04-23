Борьба с борцами против сбытчиков наркотиков в Узбекистане, - Сурайе Масадикова

16:30 19.11.2020 Сурайе Масадикова " Борьба с борцами против сбытчиков наркотиков в Узбекистане"



Данная статья будет направлена в Совет по правам человека (Женева) , членом которого стал Узбекистан 13 октября 2020 года, в подтверждение того, как сотрудники прокуратуры Узбекистана укрывают сбытчиков наркотических средств от ответственности.



В нашу семью пришла беда, откуда и не ждали. Мой брат Баходир, после выхода на пенсию по окончанию службы в органах взял кредит и открыл фирму розничной торговли. Для расширения бизнеса взял второй кредит. Бизнес шел нормально, денег хватало, чтобы содержать большую семью. Когда рассчитались с последними кредитом взяли в кредит автомобиль марки "Дамасс".



Подрос средний сын Бехруз и стал помогать отцу в работе. Баходир доверял и оставлял магазин на попечение сына. Бехруз стал работать в магазине самостоятельно. У него стали появляться друзья, но это вполне нормально для молодого человека, общение со сверстниками . Но, на счет фирмы не стали поступать денежные средства . Как позже установлено, Бехруз кидал на телефоны своим друзьям через пайнет деньги от выручки магазина. А друзья в знак благодарности приучили Бехруза к употреблению наркотиков, но мы тогда еще не знали об этом.



Фирма обанкротилась и выплачивать кредит за автомашину пришлось уже мне.



Следующее , что произошло в нашей семье, Бехруз вынес из дома все золотые украшения принадлежащие бабушке и матери и отдал на продажу.



В доме нашли чужой телефон , на счет которого было перечислено Бехрузом восемь миллионов сумм. Только на один телефон он перечислил восемь, а сколько перечислил на другие, выяснить не удалось.



Моя мать, бабушка Бехруза купила для своих внуков ноутбук за три миллиона сум и выплачивала кредит из своей пенсии. Бехруз продал ноутбук за семьсот сумм , побоялся вернуться домой, спрятался у своего друга Одила.



На заявление о пропаже Бехруз участковый инспектор профилактики Одил Абдуллаев даже не пришел узнать подробности дела. Бехруза нашли на второй день, только после устного обращения в РОВД Ахангарана, через Нурмухамада, живущего по соседству, который и познакомил Бехруза с его новым окружением.



В тот день произошла серьезная беседа Бехруза с его отцом, в тот день то все выяснилось, что произошло с ним, кому что перечислял, кому что отдал, что продал, были названы истинные имена.



Баходир обратился с заявлением в прокуратуру гор. Ахангарана с просьбой прокурорского реагирования , и о назначении судмедэкспертизу с участием психолога, анализ крови на наличие наркотиков, на наличие насилия. В заключении экспертизы сказано , Бехруз употребляет наркотики, но в лечении не нуждается. Постановлением прокуратуры от 23.04.2020 года уголовное дело было прекращено, прокурорского реагирования на факт распространения наркотиков не последовало.



В Узбекистане умалчивается проблема употребления наркотиков . Безразлична проблема наркомании, до тех пор, пока эта беда не пришла в ваш дом. В эту ловушку могут попасть наши друзья, близкие, дети.



Наркомания способствует деградации личности и разрушению организма, а это, в конечном счете, дело не только самого наркомана, который живет среди людей и зачастую становится источником серьезной опасности для окружающих. Баходир увидел, что он на глазах теряет сына и для него стало принципиально важным установить круг лиц занимающихся распространением наркотиков в районе проживания и уберечь своего сына и других детей от этого зла.



Мой брат трижды обращался в прокуратуру гор.Ахангаран и трижды прекращали уголовное дело. В коридоре прокуратуры Баходир встретился со следователем Фаррухом Камаловым, в их разговор вмешался помощник прокурора Фуркат Темиров , разговор принял не очень приятный оборот, перешел на высокие ноты, у Баходира поднялись сахар и давление.



Темиров сказал моему брату что он пьяный и что он его накажет, посадит за оскорбление сотрудника прокуратуры. На шум появилась группа захвата и нанесла телесные повреждения брату, он потерял сознание, была вызвала скорая помощь.



Заключение судмедэкспертизы, которая была назначена по просьбе Баходира, показало отсутствие в крови алкоголя у обоих у Темирова и моего брата. Направление на прохождение было подписано прокурором Икболом Камбаровым.



14 июня 2020 года Фуркат Темиров возбудил уголовное дело в отношении моего брата за оскорбление сотрудника прокуратуры, уголовное дело было прекращено, но возбуждено административное дело и передано в административный суд. Административный суд признал Баходира виновным по статьям 40, 41, 183 КоАо РУз и назначил штраф в размере 4460000 сум. Свидетели по делу были лица, которые вовлекли Бехруза на употребление наркотиков.



Апелляция по жалобе моего брата была назначена на 8 октября 2020 года, чтобы он не смог присутствовать на судебном разбирательстве Баходира задержали группой захвата с помощью ГАИ и ППС и предъявили ему обвинение изначально по статьям 105, 227 УК РУз.



Ранее, к нашему дому прибился бездомный Вячеслав Мамедов, жил он в отдельной комнате нашего дома, помогал брату по хозяйству, его никто не ограничивал в передвижениях, никто ни куда не вербовал и ни какие его средств не присваивал, мой брат кормил его, поил его (любитель выпить и покурить), одевал , взял у него доверенность нотариально заверенную на оформление пенсии по возрасту, оформил пенсию, открыл ему пластиковую карточку. В июне месяце Мамедов ушел от нас и работал у других работодателей.



15 сентября Мамедов явился к нашему дому с другом Хасан Нурузовым в пьяном виде за документами. Его попросили прийти в трезвом состоянии, Вячеслав полез в драку, а его друг Хасан стоял в сторонке и наблюдал за происходящим, имеются свидетель тому, житель соседнего дома. Вот так появились две статьи 105 "телесные повреждения" и 227 "завладение документами", но телесные повреждения не только у Мамедова , но и у Нурузова. В самом страшном сне не могло присниться , что человек которого кормишь , поишь, даешь кров может совершить подлость в отношении тебя. Все описать просто не возможно, стараюсь покороче, но не получается.



Представитель от прокуратуры в уголовном суде был опять тот же Ф.Темиров , он просил удовлетворить заявление об избрании меры пресечения под арест, уголовный суд удовлетворил ходатайства не приняв во внимание, что мой брат единственный кормилец семьи ( трое детей, жена и мать) и семья осталась без средств существования, при этом добавил еще две статьи 135 " вербовка людей для эксплуатации"и 168 "мошенничество". После суда моего брата отправили в СИЗО г.Ташкента.



За два месяца предварительного следствия, который ведет следователь Ахангаранского РОВД Джавохир Сафарбаев было два опроса и две очных ставок с В.Мамедовым и Х.Нурузовым.



При этом, свидетель Вячеслав Мамедов приходит на опрос с адвокатом, который предупреждает, что все контакты с его подзащитным будут иметь последствия. Видимо, адвокат дан по государственной защите, но зачем свидетелю адвокат. Кто- то боится, что он скажет лишнего?!



Следователь вроде бы и совершает действия необходимые для следствия, но так чтобы не установить истину. К примеру, назначил судмедэкспертизу двух друзей Мамедова и Нурусова, но забыл поставить вопрос, когда были получены телесные повреждения. Люди такой социальной группы как Мамедов и Нурусов нередко получают телесные повреждения общаясь между собой, или падают после возлияний.



24 сентября 2020 года в доме брата был проведен обыск с группой захвата , при этом были изъяты документы Вячеслава Мамедова - паспорт, пластиковая карточка и доверенность, при чем все в целости и сохранности. Но Мамедов утверждает на следствии, что он не понимал, что подписывал, это он про доверенность на оформление пенсии и открытии пластиковой карточки!



8 октября 2020 года судья областного административного суда М. Абубакиров рассмотрел апелляционную жалобу моего брата в отсутствие заявителя. Ф.Темиров прекрасно знал, где находится мой брат, должен ходатайствовать об этапировании для участия в суде . А зачем, так проще , да и уже все давно решено!



Я разместила в интернете судебные документы по моему брату, и сделала надпись, что если что со мной случиться, то всю вину возлагаю на прокурорского работника Темирова. Если поступили с моим братом бесчестным способом , то и со мной может произойти тоже самое , я хочу быть защищенной, гласность моя защита!



В свою очередь Ф.Темиров написал раппорт , что я его оскорбила и меня вызывали к следователю, вели беседу.



Следователь тянет предварительное следствие, так как моему брату нечего предъявлять, да можно нарисовать обвинительное заключение и передать материалы в суд. Но, потом надо будет нести ответственность. Обвинить ни в чем не виновного человека это проще всего, а вот возбудить уголовное дело и раскрутить всю цепочку торговцев наркотиками сложно, и даже опасно. Эта цепочка может привести в самые непредсказуемые места . Сдается мне , что прокуратура Ахангранского района боится неожиданностей, боится браться за сложные дела.



Мой брат не боится ответственности за свои поступки и примет справедливое решение суда. Но он не отступить от своей цели уберечь детей от такой напасти как наркотики. Ведь мой брат не сразу заметил изменения в поведении сына и первые предпосылки , все перекладывал на переходный возраст. А когда понял в чем дело, то все его действия были направлены на благое дело, возбудить уголовное дело и определить сбытчиков наркотических средств, пресечь распространение заразы.



"От действий прокуратуры пострадало много людей" неоднократно заявлял президент страны Шовкат Мирзиеев во время своих выступлений. Но, видимо критика это недейственный механизм, надо применять более жесткие меры, чтобы сломит ситуацию.



Кроме вышесказанного, меня вынудили написать эту статью сотрудники виртуальной приемной Президента, так как все мои обращение Президенту перенаправляются тем лицам, на чьи действия я жалуюсь. Меры по моим обращениям не принимаются, моего брата незаконно привлекли к уголовной ответственности, лица, участвующие в избиении моего брата остались без наказания. Данный круговорот длится несколько месяцев и ему не видно конца. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605792600

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