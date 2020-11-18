 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кулябец Абдуллозода возглавил Главное управления по защите госсекретов Таджикистана
08:29 20.11.2020

от 18 ноября 2020 года №591
г. Душанбе

О назначении Абдуллозода А.Р. начальником
Главного управления по защите государственных
секретов при Правительстве Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Абдуллозода Ахтама Рустама начальником Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

АБДУЛЛОЗОДА Ахтам Рустам
/ /
[31.10.1980 - ..]
родился в селе Андароби близ города Куляб Хатлонской области. Таджик.

В 2002 году окончил Таджикский национальный университет, юрист.

В 2002-2007 - юридический консультант производственно-коммерческого центра "Климат" и ООО "Юнитекс".
С 2007 - ведущий специалист, главный специалист, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом обороны и правопорядка а с января по июнь 2014 года начальником управления обороны и правопорядка Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.
С 06.2014 - пред. Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана.
С 21 июня 2017 года - председатель Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

c 18.11.2020 - начальник Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан.

подполковник

женат, 3 детей.

Тем самым, отправлен на пенсию некогда весьма влиятельный силовик и один из немногих генерал-полковников Таджикистана - Хайриддин Абдурахимов. В 1999-30.11.2006 гг. – Министр безопасности Республики Таджикистан.
С 1 декабря 2006 - 2 сент. 2010 - председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.
С 10.01.2012 - 2.02.2016 - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ.
С 2.02.2016 - 18.11.2020 - начальник Главного управления по защите госсекретов при правительстве РТ
с 18.11.2020 - на пенсии

Генерал-полковник

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605850140
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