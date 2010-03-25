Махмадсаид Зувайдзода возглавил Госкомстрой Таджикистана

13:52 20.11.2020

18 ноября Президент Таджикистана Э.Рахмон подписал указ о назначени М.Зувайдзода Председателем Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан



ЗУВАЙДЗОДА (ЗУВАЙДОВ) Махмадсаид Махмуд

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[02.03.1969 - ..]

таджик,



В 1999 году окончил Таджикский национальный университет по специальности "Экономист", в 2011 году - Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Осими по специальности "Инженер-строитель".



В 1987-1989 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил Советского Союза.

Свою трудовую деятельность начал в 1990 году в качестве мастера Строительного кооператива "Монолит-2" города Душанбе, до 2006 года работал в должностях инженера по снабжению, начальника строительной зоны, главного инженера, прораба строительного участка, главного инженера Строительного управления "Монолит-2" ОАО "Монолитстрой" города Душанбе, начальника Строительного управления "Монолит-2" ОАО "Монолитстрой" города Душанбе.

В 2006-2009 гг. - Генеральный директор ОАО "Сомон-Точиксохтмон", в 01.2009-2013 гг. - Генеральный директор Производственного объединения "Таджикцемент".



с 4 декабря 2013 - 12 января 2017 гг. - директор Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



+ с 25.03.2010 - член Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 4-го созыва от избирательного округа №4 - гор. Душанбе.



С 12 января 2017 - 18 нояб. 2020 - первый заместитель Председателя города Душанбе.



с 18.11.2020 - Председатель Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.



Награжден Орденом "Шараф" I степени.