Казахстан. Пировали во время карантина...

22:34 20.11.2020

Не обязательно быть провидцем, чтобы предугадать новостные заголовки казахстанским СМИ в преддверии нового 2021 года про подпольные новогодние корпоративы. Вполне вероятно, что карантинные меры в регионах страны будут действовать всю зиму, а потому санитарные врачи скоро будут тут и там ловить организаторов новогодних корпоративов. Справятся ли казахстанцы с соблазном потанцевать с коллегами под занавес уходящего трудного года?



Негласный запрет на новогодние корпоративы в казахстанских госорганах и нацкомпаниях пытались ввести еще в 2015 году. Население раздражали высокие премии чиновников и топ-менеджеров, роскошные праздники с участием иностранных исполнителей в кризисное время. Однако новогодние корпоративы для казахстанцев стали едва ли не главным коллективным мероприятием и от сложившейся традиции никто отказываться не собирался. Праздновали, но фотографии в соцсетях не выставляли.



Планомерная работа Агентства РК по делам государственных служащих усилила роль и влияние Этического кодекса госслужащего (который был подписан Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 31 декабря 2015 года) на весь чиновничий аппарат.



Стандарты поведения госслужащих во внеслужебное время в документе обозначены широкими штрихами, однако с тех пор государственные служащие в обществе стали куда скромнее, да и в социальных сетях резко убавили активность. Затем им и вовсе запретили пользоваться смартфонами на работе, но это уже отдельная история.



В трудный 2020 год, который прошел под угрозой заболевания опасным COVID-19, многие государственные служащие нарушали режим Чрезвычайного положения в стране.



18 апреля полицейские застали сотрудников Антикоррупционной службы около 22.30 в сауне во время карантина в Кокшетау. Установлено, что руководитель данного управления Тургамбеков Р. и его подчиненные следователи Мурзагельдин Н., Қағарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б. вопреки действующим ограничениям режима ЧП проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов города Кокшетау. Из-за этого эти сотрудники были уволены", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.



Далее очередной факт пребывания казахстанских чиновников в бане во время режима чрезвычайного положения выявлен в мае 2020 года. На Youtube появилась видеозапись из сауны, расположенной в поселке Сарыозек Кербулакского района Алматинской области. На видеоролике запечатлены пьяный председатель Кербулакского районного суда Динмухамед Сеитов и прокурор Панфиловского района Алматинской области Саян Шалгимбаев. Судя по всему, видео было записано и отослано кому-то из друзей тех, кто парился в этой сауне, а тот уже слил эту запись в сеть.



В связи с эпидемиологической ситуацией в стране по коронавирусу санитарные врачи вынуждены ограничивать проведение массовых мероприятий, однако по всему Казахстану до сих пор тайком проводят свадьбы и тои. И если вы думаете, что те, кто борется с COVID-19, не нарушают карантина, то вы ошибаетесь.



Летом свадьбу на 40 человек устроили на базе отдыха в Северо-Казахстанской области. Жених при этом оказался сотрудником провизорного центра. Свадьбу остановили полицейские, организаторам и владельцам ресторана выписали штраф.



В сентябре был наказан другой жених - сотрудник акимата Мангистауской области. Он также заплатил крупный штраф за нарушение карантина, после того как в соцсетях появилось видео, снятое на его свадьбе.



Еще один чиновник в Мангистауской области попался на незаконной вечеринке. В соцсетях появился видеоролик с праздничной вечеринки, где пользователи узнали руководителя управления акимата Мангистауской области Марину Альбекову. Ее не только оштрафовали, но и распоряжением акима области вынесли выговор.



И если, судя по логике некоторых управленцев, карантинные меры - не достаточно веская причина воздержаться от вечеринок, то новогодний корпоратив по время общенационального траура - факт вообще вопиющий!



В конце 2019 года в центре скандала оказались государственные служащие Ерейментауского района Акмолинской области. Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был объявлен общенациональный траур в память о погибших в крушении самолета компании Bek Air, которое произошло под Алматы 27 декабря 2019 года. Однако в День траура государственные служащие Ерейментауского района решили отпраздновать новогодний корпоратив.



В социальных сетях появилось видео с торжества, на котором местные жители узнали акима района Абая Альжанова. Вместе с ним в ресторане "Асылтас" праздник отмечали сотни людей - сразу несколько организаций, в том числе коллектив районного акимата.



Позже, на Совете по этике аким раскаялся и пояснил, что лишь поздравил родственницу с днем рождения, всех остальных - с наступающим Новым годом.



Совет по этике применил к Альжанову взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.



Абай Альжанов занимает должность руководителя Ерейментауского района с апреля 2018 года. Он и сейчас возглавляет район, поскольку руководство области приняло решение дать ему шанс реабилитироваться перед местными жителями.



Вот такой обзор веселой жизни казахстанских чиновников получился. Интересно, найдутся ли люди, которые на предстоящих подпольных корпоративах удивят жителей страны больше, чем эти люди?



Автор Ернур Карибаев