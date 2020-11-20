Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Часть 2, - Н.Нуртазина

14:51 21.11.2020

Хорошо, что у верблюдов нет крыльев,

а у мусульман - атомного оружия

(часть 2 )



"Арабы составляют 5% мирового населения, но выпускают только 1,1 % книг в мире, большинство из которых является религиозной литературой…"

(из интернет-ресурсов)



"Фюрер думает за нас"

(популярный лозунг в нацистской Германии)



Века неравной борьбы с крестоносцами, монголами, а позже - "белыми" и "желтыми" колонизаторами (англичане, французы, итальянцы, русские, китайцы), возникшие в те эпохи нездоровая идеологизация и политизация, однобокий акцент в интерпретации самой мусульманской религии со стороны ее духовных лидеров вкупе с ростом бедности, обездоленности народных масс привели к тому, что общий уровень культуры и просвещения в мире исламского Востока на протяжении последних столетий резко упал.



Это можно видеть, так сказать, невооруженным глазом, вернее, с помощью элементарной логики и интуиции, умения обобщать и синтезировать исторический материал…Хотя на эту тему написаны и научные работы, и не только пресловутыми "ориенталистами". Факт утраты мусульманами некогда прочного мирового лидерства признавали и сами мыслящие личности из мусульман. Причем они видели настоящий корень проблемы, а не козла отпущения в лице евреев.



Что касается нездорового акцента в самой религии, то речь идет о неоправданном акценте на силовых методах разрешения как внутренних, так и международных споров и конфликтов, на вооруженных методах "исламизации", авторитаризме, пропаганде "культуры мачо", теории превосходства мужчин, теории исключительности и "богоизбранности" мусульман.



В том-то и дело, что сам Ислам может быть и богоизбран, но значит ли это, что Всевышний избрал и сделал "любимчиками" всех мусульман-формалистов? Не зря в Священном Коране есть аят, который показывает, что просто сказать "мы стали мусульманами" и истинная вера и покорность Богу сердцем - это разные вещи (49:14). Хотя на протяжении последних столетий и до сегодняшнего дня данный аят (стих), как и вся наша религия методически, тонко и наукообразно извращалась и продолжает извращаться "агентами Саурона" внутри исламского мира.



Итак, нормальное цивилизационное развитие мусульманского мира замедлилось, а потом пошло внизу по наклонной примерно после XIII века. Деградация полным ходом шла в промежуток XV-XVIII вв., достигнув своей критической точки к XIX веку. В качестве "лакмусовой бумажки" может служить, например, такой неоспоримый показатель, как катастрофическое снижение в мусульманском мире численности самостоятельно, творчески мыслящих людей, не говоря об интеллектуалах, ученых с мировым именем.



В период IX-XII вв. мусульманский Восток блистал своей многочисленной интеллектуальной элитой, причем многие из них были индивидами с гениальным складом ума; мир ислама экспортировал в другие регионы планеты новые технологии и научные открытия. Но позже в странах исламского мира мы видим спад креативности, застой мысли, отсутствие духовно одаренных личностей. Часто обсуждается факт о ничтожной доле ученых мусульманского происхождения среди современных лауреатов Нобелевской премии. В области точных и гуманитарных наук за всю историю их всего несколько человек - египтян, пакистанцев и турок.



И вот этот загнивающий и умирающий на рубеже XIX-XX вв. исламский мир (правда, при полном отсутствии реальной самооценки и самокритики, с сохранением надменной маски, высокопарной риторики с минбаров, вербальной агрессии о "проклятых кафирах", также громком бряцании своим жалким оружием) вдруг решил спасти сам Всевышний Аллах, дав им однажды шанс опомниться, покаяться и возродиться.



Мы имеем в виду великое интеллектуально-духовного пробуждение мусульманского Востока конца XIX-нач.XX вв., получившее название в разных частях мира название "джадидизм", "нахда", "ислах" и т.п. Нашего великого Абая (ум. в 1904 г.), настоящее имя которого Ибрахим-мирза, вообще-то надо правильно понимать и оценивать в контексте интеллектуального пробуждения Востока и Азии, этой своеобразной великой исламской волны "Нью Эйдж". Вернее, Абай был одним из предвестником джадидизма, гением, самостоятельно размышлявшим и пришедшим к некоторым выводам, которые были озвучены и развиты последующими поколениями реформаторов.



Да, этот эпитет возник у меня из невольной ассоциации с названием журнала "Аль-аср аль-джадид", что переводится "новый век"/"нью эйдж", который выходил в 1905-07 гг. в нашем западно-казахстанском городе Уральск, силами местных модернистов татарского происхождения. В нем печатались стихи поэта Г. Тукая, произведения крупных теологов-реформаторов и мыслителей тюркской Евразии, как Муса Биги, Риза Фахреддин и др.



Не случайно главный труд великого Мухаммада Икбаля Лахори (1877-1938) назывался "Реконструкция религиозной мысли в исламе"…. Но и это, и многое другое, в целом все это подававшее большие надежды духовное явление Востока можно было позже полностью извратить, "пересмотреть", свести на нет скрытыми "сауронами" внутри самого мусульманского мира. А именно двояко: либо искусно трансформировать его в банальный "модернизм" и "обуржуазивание" для правящих элит и кланов, либо (предназначено для "толпы") плюнуть на "джадидизм", объявив его "новшеством", происками врагов, масонов, евреев и т.д. и т.п.



(окончание следует)



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Казахстан)