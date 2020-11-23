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Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но не достаточной энергией. Почему? - К.Сирожидинов
03:03 24.11.2020

Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но не достаточной энергией. Почему?

В последние дни и недели ежедневное дневное масштабное отключение электричества в Таджикистане стала предметом общих разговоров. В СМИ приходится по этой "болевой точке" читать разносные, точнее, разгромные комментарии не только читателей, но и журналистов. По мнению большинства, представители ОАХК "Барки Тожик" (ответственная за энергоснабжение структура) часто не говорят всю правду в своих заявлениях. Они обычно стараются скрыть от общественности истинное положение дел в отрасли.

По ошибочным разъяснениям представителей холдинга в печати, усматривается, что электростанции имеющие водохранилища вырабатывают электроэнергию не в соответствии с требованием энергетической системы, а в зависимости от водности рек (в частности р. Вахш) в тот или иной период.

Всех беспокоит жизненный вопрос: Не возобновляется ли, не устанавливается ли заново лимит - предельная, максимальная величина электроэнергии, которую административно-территориальные районы могут использовать?

Всем известно, что с третьей декады января месяца 2017 года лимит на электроэнергию в холодный период года был снят и отменен по всему Таджикистану. До этого, на протяжении более 21 лет подряд в зимний период были введены многочасовые перерывы или ограничения в потреблении электроэнергии (17 ноября 1995 года Правительством Республики Таджикистан было издано постановление "Об установлении временного режима потребления электроэнергии", в связи с ее дефицитом, из-за катастрофического маловодья рек и в целях обеспечения сбалансированной работы энергосистемы. С 20 ноября 1995 по 30 апреля 1996 года были установлены лимиты ежесуточного потребления электроэнергии по регионам республики).

После отмены лимита в начале 2017 года многие бытовые потребители электроэнергии приобрели дополнительные электронагревательные приборы, которые очень широко предложены на рынках. Вследствие чего присоединенная (установленная) мощность у бытовых потребителей резко возрос, увеличилась коэффициент одновременности использования располагаемой мощности у потребителей электроэнергии (следует упомянуть о том, что в советский период развития почти никогда не было перебоев с электроснабжением и газоснабжением населения, но тем не менее электро- и газо- нагревательных установок, и приборов не было в розничной торговле. Поставки сознательно ограничивались с тем чтобы не допустить перегрузку электрических и газовых сетей и линейного оборудования на них).

С 1995 года по настоящее время у специалистов ОАХК "Барки Тожик" было слишком много времени и инвестиций, для того чтобы удовлетворительно выполнить работу по приведению всей энергосистемы не только в нормальное, но и в образцовое состояние.

Видимо в холодный период года, когда во всех районах и городах уже наблюдается максимальный спрос на электроэнергию, энергосистема, не смотря на свою избыточную установленную мощность не в состоянии покрывать график нагрузки в зимний период, особенно в периоды пик. Наверное, поэтому то и наблюдаются перебои в электроснабжении населенных пунктов, в особенности сельских.

Не секрет, что установленная мощность таджикской энергетической системы (всех электростанций Таджикистана) по состоянию на 2020 год составляет свыше 5824 МВт. Это суммарная номинальная активная мощность генераторов электростанций, входящих в состав системы. Энергосистема постоянно располагает избыточной по балансу мощностью, но не достаточной для собственных нужд энергией. Пока по не до конца выясненным причинам среднегодовой совокупный средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности электростанций не превышает 0,4 (40%). Большую часть года некоторые агрегаты многоагрегатных электростанций по различным причинам простаивают. В одних случаях из-за недостатка воды которое приводит к изменению мощности и выработки, в других - из-за отсутствия дополнительного спроса на электроэнергию в летний период. Отсюда и низкие коэффициенты энергетического использования стока рек.

Как известно, отличительной чертой электроэнергии является одновременность ее генерирования и потребления. Поэтому электрическая энергия должно быть произведена тогда, когда eе требует потребитель, и в том количестве, в котором она ему необходима.

До сих пор, единственным недостатком электрической энергии является невозможность запасать eе в больших количествах и сохранять эти запасы в течение длительного времени. До недавнего времени, запасы электрической энергии в аккумуляторах, гальванических элементах и конденсаторах достаточно были лишь для работы сравнительно маломощных устройств, причем сроки eе сохранения были ограничены.

Накопление энергии ранее не было экономически целесообразным. Сейчас же, по мнению специалистов Всемирного банка (ВБ) сетевые аккумуляторные батареи практически достигли рубежа своей экономической целесообразности. Накопление энергии может сделать огромный вклад в повышение поставок и использование экологически чистой энергии. По оценкам ВБ, показатель сегодняшних мировых возможностей систем накопления энергии - 5 ГВт (5 млн. кВт).

Порадовались, совсем недавно узнав хорошую новость о том, что в п. Мургаб (ГБАО РТ) открыли новую 220-киловаттную солнечную электростанцию в состав которой входит также гибридная (смешанная) энерго-аккумулирующая установка мощностью 180 кВт. Это небольшое накопление энергии может помочь выровнять пики и спады доступности солнечных энергоресурсов и обеспечить сдвиг распределения электроэнергии с момента генерации до момента пикового спроса. Следовательно, впервые в Таджикистане электричество будет вырабатываться, передаваться, распределяться и использоваться не в режиме реального времени,

Вообще-то место сооружения солнечной электростанции выбрано очень удачно. В Мургабе наблюдается высокое значение солнечной радиации и отмечается большая продолжительность солнечного сияния. В году, в этом районе всего около 30 дней без солнца. Здесь же, по причине малой облачности в течение всего года наблюдается наибольшая продолжительность солнечного сияния (более 3100 часов в год) по сравнению с другими территориями Таджикистана. Величина суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) также высока и интенсивность радиации как минимум составляет 1,55-1,60 калорий на квадратный сантиметр поверхности в минуту. Для выработки электроэнергии будет использовано данная энергия солнечной радиации.

Спасибо Правительству США за практическое внедрение совершенно новой технологии в труднодоступном высокогорном районе Таджикистана! Безусловно, это является первым ярким электротехническим прогрессом для нас. Теперь дело за надлежащей и квалифицированной эксплуатацией.

Энергосистема Таджикистана обладает преимуществом потому, что генерирующие мощности в основном состоят из гидроэлектростанций (ГЭС), которые являются мобильными энергетическими станциями, выгодно отличающимися от тепловых электростанций (ТЭС) в области регулирования частоты, покрытия растущих пиковых нагрузок, маневрирования мощностью в период ночного снижения нагрузок и в роли аварийного резерва системы.

Настолько значителен общий энергетический резерв ГЭС, видно хотя бы из того, что запас воды содержащийся только в водохранилище Нурекской ГЭС эквивалентен 2,2 млрд. кВт. ч электроэнергии. (на выработку 1 кВт. час электроэнергии расходуется в Нуреке 1,8 куб. м воды. Если принять полезный, доступный объем водохранилища 4 куб. км то резерв составит 2,2 млрд. кВт. час.). Таким образом, это гидроэлектростанция с водохранилищем сезонного регулирования представляет энергетический резерв, не требующий никаких дополнительных капиталовложений и эксплуатационных затрат. Обычно, выработка электроэнергии Нурекской ГЭС в средний по водности год составляет 11,2 млрд. кВт. час. Гидрологический год (2020 г) оказался годом малой водности, следовательно, и годовой объем выработки электроэнергии будет меньше.

Основное назначение Нурекской гидроэлектростанции - преимущественно участвовать в покрытии пиков суточной нагрузки энергосистемы. Агрегаты гидроэлектростанции быстро (в течение 1 минуты) и легко должны воспринимать нагрузку энергосистемы.

В зимний период, с целью смягчения отключений потребителей, исходя из нагрузки на энергосистему необходимо определить оптимальное число включенных агрегатов на многоагрегатной гидроэлектростанции Нурекской ГЭС, отталкиваясь из условия обеспечения максимального КПД всей ГЭС и увеличить степень энергетического использования стока, оптимизировать суточный цикл режима работы ГЭС

Нужно также на должном уровне осуществлять оперативное управление всеми работающими электростанциями, подстанциями, линиями электропередачи и отдельными крупными установками потребителей. Любые изменения режима и состояния элементов энергосистемы (включение и отключение линий электропередачи, остановка и пуск агрегатов на электростанциях, покрытие пиковых нагрузок, доставка топлива, проведение профилактических работ и т.п.) должны быть возможны только с ведома и по указанию соответствующего диспетчера.

Анализ показывает, что разница максимальной и минимальной нагрузки суточного графика в энергосистеме Таджикистана с каждым годом возрастает, и в настоящее время в энергосистеме оно составляет более 0,7 -1,0 млн. кВт.

Для разгрузки источников питания (электростанций) в часы пик необходимо выявлять так называемых "потребителей-регуляторов", которые без существенного ущерба для технологического процесса допускают перерывы или ограничения в потреблении электроэнергии, каковые и позволяют выравнивать графики нагрузок в энергетической системе.

В сложившиеся ситуации можно, наверное, прибегать в городах к регулированию дневного пика нагрузки электростанций путем:

- смещения начала рабочего дня у различных потребителей;
- перераспределения работ между сменами;
- перенесения работ отдельных предприятий на ночные часы;
- изменения производственного режима предприятий и др.

Камолидин Сирожидинов, инженер,
член-корреспондент
Инженерной академии Республики Таджикистан
г. Душанбе
23 ноября 2020 года.
Тел: +992 917 04-54-50
Email: SKSh-54@mail.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606176180
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