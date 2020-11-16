Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов

09:06 24.11.2020 Перезагрузка со столичным акцентом?



Руководство Nur Otan уже официально подвело итоги праймериз, которые проходили по всей стране с 17 августа по 17 ноября 2020 года. Но в столичном филиале партии до сих пор не утихают страсти по методам и результатам этой важной партийной кампании, которые вылились в СМИ и социальные сети. Астанинские нуротановцы недоумевают, каким образом руководство городской парторганизации смогло исказить многие постулаты действенного инструмента продвижения по партийному социальному лифту наиболее талантливых, активных и болеющих за судьбу страны граждан. Как подчеркнул Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, праймериз позволили выполнить задачу по "перезагрузке" Nur Otan".



А что же столичный ее филиал? Почему перезагрузка у них произошла со столичным акцентом? Какие итоги он вынесет из этой кампании? И что ответит своим однопартийцам на многочисленные вопросы первый заместитель председателя городского филиала Ерлан Каналимов?



Вот какое отношение к партстроительству, праймериз имеет нумерология? И предубеждения относительно числа "13"? Да, никакого ответят современные лидеры общественного мнения XXI века. Не торопитесь. В столичном филиале решили эту цифру проигнорировать.



Участника праймериз, который оказался тринадцатым при голосовании для включения в счастливый список победителей праймериз, на партийной конференции просто обошли вниманием. Более счастливыми стали номера "14" и "15".



Член партии Nur Otan Игорь Несен все же на такие нюансы не обращает внимания. Но вопросы свои задает в письме, адресованном руководству столичного филиала партии Nur Otan. При этом он подчеркивает, что новый партийный этап в истории страны праймериз - хорошая и отличная идея!



А вот по столичному филиалу у него остался неприятный осадок и несколько вопросов без ответа. Для начала надо отметить, что сам Игорь Несен по своему округу в очень сложном Есильском районе занял 4-е место в категории до 35 лет. - Каким образом были сформированы списки для второго тура среди молодежи до 35 лет?

Почему был избран именно 7-й участник праймериз по списку города в Мажилис? Почему в сформированных списках после меня 2 человека включены в список кандидатов в маслихат, а меня не включили? У меня же больше на 5-6 голосов, - задает он вопрос руководству

партфилиала- Ерлану Каналимову. Плохо, по его оценке, руководство филиала отрабатывает с предприятиями и другими организациями.



Централизм без демократии?



Понятие "демократический централизм" отлично знакомо всем поколениям. Еще несколько десятилетий назад этот принцип был основополагающим в партстроительстве. Сегодня же после прошедших праймериз многие члены Политсовета столичного филиала партии "Nur Otan" сомневаются, знаком ли с двуединством этого правила первый заместитель председателя Ерлан Каналимов.



Они считают, что Каналимов отличается по стилю руководства от предыдущих руководителей. Его предшественники всегда заранее проговаривали повестку дня с членами Совета, у них было больше политического опыта. Каналимов же проработав акимом района, возможно, усвоил там принципы единоначалия. Но для столицы, имиджа партии его методы являются неприемлемыми, ведь партийная деятельность должна быть коллегиальной - говорят в один голос нуротановцы.



Дело в том, что после последней партконференции, где подводились итоги праймериз, некоторые активные члены Политсовета городского филиала оказались за рамками его состава, хотя полномочия их истекают только в следующем году. Удивительно и то, что многие члены бывшего Политсовета в конференции не участвовали. Им объяснили - вы прошли праймериз, а потому находиться в зале, Они считают, что Каналимов отличается по стилю руководства от

предыдущих руководителей. Его предшественники всегда заранее проговаривали повестку дня с членами Совета, у них было больше политического опыта.



Каналимов же проработав акимом района, возможно, усвоил там принципы единоначалия. Но для столицы, имиджа партии его методы являются неприемлемыми, ведь партийная деятельность должна быть коллегиальной - говорят в один голос нуротановцы.

Дело в том, что после последней партконференции, где подводились итоги праймериз, некоторые активные члены Политсовета городского филиала оказались за рамками его состава, хотя полномочия их истекают только в следующем году. Удивительно и то, что многие члены бывшего Политсовета в конференции не участвовали. Им объяснили - вы прошли праймериз, а потому находиться в зале, где пройдет голосование за победителей, не должны. И никого не смутило – лидеров общественного мнения таким образом отсекли от обсуждения и принятия партийной предвыборной программы и других важных документов.



А тем временем участникам конференции предложили голосовать "за", неизвестно когда и кем сформированный и не обсуждавшийся, список новых членов Политсовета. Для пущей надежности еще и запретили фотографировать этот самый список. После этого отряд не досчитался многих "бойцов". Самое интересное, ни с кем из них это решение не только не обсуждали, но даже постфактум не сочли

нужным информировать, объяснить, поблагодарить/поругать за сделанное/невыполненное. Поэтому каждый из них сейчас пытается самостоятельно объяснять себе произошедшее.



Фарангиз Ахметова легко прошла бы и возрастной и гендерный ценз. Так еще и этнос-критерий ей в плюс - она член Ассамблеи народа Казахстана(АНК). И с ее исключением теперь АНК никак не представлена в столичном Политсовете. При этом Фарингиз, не уповая на эти выигрышные критерии, – очень деятельный член

партии, с активной позицией, состояла в антикоррупционном совете. Всегда на виду. Ее часто можно встретить с проверкой в школах, больницах, на строительных объектах. У нее богатый опыт работы, все ее знают, не первый год в "Nur Otan".



Все члены много сил отдавали Политсовету ни один год, принеся много пользы для города и способствуя укреплению партии. Тем не менее, им никто об исключении из Политсовета не обмолвился ни словом. - Политсовет - коллегиальный орган. А нас просто перед фактом поставили, - недоумевают они. Всем понятно, что таковой стиль деятельности внедрил в последнее время первый заместитель председателя столичного филиала партии "Nur Otan" Ерлан

Каналимов. Он "нажимает на все удобные кнопки", продавливая необходимые ему решения, не снисходя до рядовых партийцев.

Что же они видят в реальности?



В списке те, кто вчера вступил в партию ради карьеры для того, чтобы участвовать в праймериз. Они структурно не знают работу "Nur Otan". "А мы даже не вошли в резервный состав", - недоумевают вчерашние члены Политсовета. Сейчас Маслихат увеличили до 31 человека, в списке 62 кандидата. Среди них есть

люди, которые по различным причинам не могли бы войти в него, но, тем не менее, они там есть несмотря на результаты Праймериз и занявшие далеко не первые места.



В связи с этим они уверены в необходимости проверять новых людей, смотреть их активность, гражданскую позицию. И только потом включать в список. Партийцы недоумевают и по поводу сообщений в соцсетях, СМИ о том, что Каналимов формирует таким образом собственную команду угодных ему людей. Все партийцы прекрасно понимают, что демократический централизм подразумевает неукоснительное исполнение решения. Но лишь после коллективного демократического обсуждения с учетом всех мнений и позиций.

Как такой представитель партии, пренебрегающий всеми моральными принципами и порочащий честь партии и мудрые идеи нашего Елбасы, может претендовать на пост секретаря маслихата столицы.

Что за команда будет собрана в маслихат после исключения всех достойных кандидатов, ставших победителями праймериз.



Ярким примером стала Ханзада Балтаева, которая с кучей долгов и арестов, заняв шестое место, проходит в кандидаты Мажилиса Парламента, при том, что более достойные кандидаты, занявшие призовые места остались не у дел. В отношении нее столичный филиал партии Nur-Otan начал разбирательство, о чем сообщил на своем официальном аккаунте в Инстаграм. Результат не заставил себя долго ждать - она была исключена из списка кандидатов в Мажилис, однако, каким-то мистическим образом, в списке в

Маслихат ее фамилия все-таки значится. Почему? Ответ вновь очевиден.



Руководителем столичного филиала партии все еще остается Каналимов, который пролоббировал ее кандидатуру наплевав на закон. Теперь, если не будут приняты соответсвующие меры в отношении Каналимова, то избирателям останется только гадать кого еще из себе угодных он передвинет с нижних мест на верхние в маслихат. Пока еще есть время, избирателям и руководству партии стоит задуматься и принять оперативные меры в отношении таких нерадивых, недобросовестных партийцев.



Продемонстрировав верховенство честности, открытости, а не корыстных личных интересов. Иначе такие партийные функционеры как Ерлан Каналимов опустит рейтинг партии вниз. Ведь участники праймериз имеют полное право и в итоге напишут коллективную жалобу и обращение Елбасы и Байбеку Б.К.., а также придадут гласности эту ситуацию во все возможные СМИ в Республики Казахстан, так и за ее пределами.



Сакен Есетов, Нур-Султан Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606197960

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят проект Закона о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетики

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №782

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19

- Правительство рассматривает меры по улучшению условий деятельности отечественного бизнеса

- Куда бегут бюджетные потоки

- Народная партия Казахстана представила 10 основных инициатив

- Кадровые перестановки

- Мажилисмены: механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению

- Прошло заседание Политического совета "Nur Otan"

