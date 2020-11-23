"Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков

09:56 24.11.2020

"Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, - С.Чериков



За лучшее, благозвучное название своей страны кыргызы взялись всерьез.



Но только после недавнего октябрьского переворота, благодаря инициативе членов проходящего в эти дни Конституционного совещания и народного Курултая.



Руководитель Фонда "Бакдоолот" Мелис Мураталиев привел убедительное доказательство того, что окончание "стан" в названии современных центральноазиатских государств звучит архаично, отстало и маргинально. А конкретно нынешний кыргызский стан гораздо современнее и выгодно для международного обозрения и понимания следует назвать "Кыргызия".



Между тем, сие название обиталища кыргызов впервые прозвучало в письменно виде еще в 1913 году, в российском городе Уфа (ныне столица Башкортостана), где видный кыргызский просветитель и санжырачы (родословник) Осмонаалы Сыдыков издал на арабском алфавите свою книжку "Мухтасар тарих Кыргызия". О чем я неоднократно напоминал несколько лет назад.



Труд О.Сыдыкова в следующем 1914 году был переиздан на латинице с чуточку измененным названием "Тарих кыргыз Шадмания". То есть, Осмонаалы Сыдыков в этот раз более конкретизировался, связав родословную историю кыргызов непосредственно с именем Шабдана баатыра, предка Аскара Акаева.



Кстати, как утверждает Кусаин Карасаев, сталинский репрессант, недавно ушедший в мир иной видный кыргызский ученый-этнограф, знаток арабского и фарси (персидского) языков и автор предисловия к книге О.Сыдыкова, истинное, данное отцом имя Шабдана баатыра есть "Шадман", означающее в переводе с фарси-арабского "человек веселого нрава". Имя К. Карасаева ныне носят Бишкекский гуманитарный университет и учебное заведения в областном центре Присссыккулья Караколе.



В "Кыргызии" О.Сыдыкова дана родословная кыргызов и немного казахов и дунган, начиная с древних времен до начала 20 века. К счастью, у меня сохранилась купленный в начала 90-ых единственный экземпляр этой маленькой, но удаленькой книжонки. Очень интересный оригинальный труд, которому можно посвятить целые статьи, диссертации.



М.Мураталиева поддерживает профессор КГНУ Максат Чакиев, бывший замминистра культуры, по надуманной клевете отсидевший в атамбаевском зиндане. Который небезосновательно ассоциирует "Кыргызстан" с "Афганистаном". Он предлагает оставить нынешнее официальное страны. В то же время на Конституционном совещании прозвучали резонные контраргументы официальному названию "Кыргызская Республика", по сути определяющее страну как республику только кыргызов, в то время, когда у нас живут представители более 60 национальностей.



Исходя из чего, следовало бы по-новому нейтрально, толерантно, удобно для всех и по-современному назвать стан кыргызов "Кыргызией", как того определил мудрый просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в прошлом веке.



Садырбек Чериков. Бишкек.