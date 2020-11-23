О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина

00:15 25.11.2020

О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов. И об исторических фактах, действительно достойных экранизации



В последнее время краем уха довелось услышать, что узбекские режиссеры снимают фильм о "дружбе народов", в основе которого лежит якобы реальная история любви казашки и узбека. И наши казахи тоже не отстают (а то ведь до этого инстинктивно восхваляли только любовь Марии Егоркызы и казаха Дудара), и сняли то ли телесериал, то ли веселую комедию "Озбек куда" ("Узбекский сват") и т.п.



И в этой связи хочется сказать: конечно, все это имеет под собой основу, народы жили по соседству, одной веры, одного происхождения, и судьбы людей были часто переплетены. Но вовсе не обязательно было ждать социального заказа от государственных чиновников, "мудрого совета" из уст того или иного Президента…



К примеру, еще до начала "дружбы народов", просто из принципа исторической справедливости мы уже затрагивали в ряде своих заметок, помещенных на сайте ЦентрАзия, вопрос искажения казахско-узбекских отношений в сериале "Казахское ханство". Это была идея о том, что фактически в ту эпоху предки казахов и большинства узбеков представляли собой единый народ, этнокультурная общность 92-племенный узбекский кочевой улус, из которого просто "вылупился" Казахский союз…



Главная проблема в том, что сейчас как Казахстан, так и Узбекистан страдают хроническим историческим беспамятством, "манкуртизмом", изрядно подзабыли истоки дружбы, связей, реальные яркие события прошлого. У наших кинорежиссеров, сценаристов, артистов, писателей всегда заметен серьезный недостаток исторических знаний, информации о культуре казахов или узбеков, особенно в аспекте общности, взаимосвязей, типологического сходства.



Вместо каких-то выдуманных историй о любви казашки и узбекского парня, об "узбек-свате" и пр., можно было обратить внимание на истинно впечатляющие факты нашей региональной истории, свидетельствующие о связях двух ( да и всех) народов, рассказывать о дружбе великих личностей. Мы готовы давать совершенно бесплатные исторические консультации (кроме самих ценных идей) тем, кто желает экранизировать подобные сюжеты и истории.



К примеру, все забыли, что народная артистка СССР, легенда казахского искусства, певица Роза Багланова (настоящее имя было Хур-Биби), в начале своей карьеры жила в Ташкенте, была солисткой Государственного ансамбля песни и танца Узбекской ССР, а впервые ее талант заметил директор Узбекской филармонии Кары Якубов…



А почему бы не взять за сценарий фильма последние годы жизни нашего палуана, силача, чемпиона мира Хаджи-Мукана Мунайтпасулы (умер в 1948 г.), когда по собственным воспоминаниям и мемуарам современников, он, старый, спасающийся от репрессий и голода аксакал, фактически отвергнутый казахами, получил поддержку, пищу и уважение в доме у советского государственного деятеля, одного из основателей УзбССР Юлдаша Ахунбабаева?! И не надо ради Бога приукрашивать или замалчивать историю, правду жизни!



А чем не сценарий для красивого исторического фильма "а-ля Хюрем" средневековая история о том, как великий казахский хан Касым (Касим) отдавал свою дочь за могущественного шайбанида Убайдулла-хана, и она, красивая и печальная, уезжала в сопровождении большой свиты в караване из Сарайчика (что на Волге) в далекую Бухару, - история, которая описана в летописях XVI века?!



(продолжение следует)



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Казахстан)