Ализа Солтонбекова - новый министр труда и соцразвития Киргизии

08:29 25.11.2020

Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызстана только что проголосовал и одобрил внесенную правительством (представление и.о. премьер-министра КР Артема Новикова) о назначении Ализы Солтонбековой министром труда и социального развития КР. Должность оставалась вакантной после увольнения в конце октября предыдущего министра.



СОЛТОНБЕКОВА Ализа Карыпбековна

[05.04.1978 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргызка.



зав. отделом писем и приема граждан Аппарата Правительства КР

зам. полномочного представителя правительства в Чуйской области (? - 11.2018);

заместитель министра труда и социального развития КР (7.11.2018-



с 25.11.2020 - Министр труда и социального развития КР