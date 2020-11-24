 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
15:20 25.11.2020

Интересы русского языка объединят на общей площадке специалистов России и стран Центральной Азии

27 ноября 2020 г. состоится Международная видеоконференция "Русский язык как средство расширения международных компетенций". Ее организаторам - АНО "Содружество народов Евразии", НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и Худжандскому государственному университету удалось объединить на общей площадке около 40 специалистов для заинтересованного профессионального разговора о востребованности в различных сферах и удовлетворении общественного запроса на изучение русского языка как иностранного в современном мире: руководителей российских образовательных программ в странах Центральной Азии, центров русского языка и культуры, педагогов и ученых, филологов и литературоведов из 11 вузов гг. Алматы, Уральска (Казахстан), Бишкека (Кыргызстан), Душанбе, Худжанда (Таджикистан), Ташкента, Намангана, Ферганы (Узбекистан), Оренбурга (Россия).

В работе конференции примут участие: координаторы программ Россотрудничества по русскому языку в Кыргызстане Ирина Царева, в Таджикистане Ирина Сульжина и в Узбекистане Татьяна Колотова; декан факультета русской филологии Худжандского государственного университета Шахло Дусматова (г. Худжанд, Таджикистан), декан филологического факультета Оренбургского государственного педагогического университета Ольга Косянова (г. Оренбург, Россия), советник ректора Бишкекского государственного университета Анарбай Сыдыков (г. Бишкек, Кыргызстан), директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия), директор Русского центра Казахского национального университета Жанна Уматова (г. Алматы, Казахстан), заместитель председателя Русского культурного центра Азиза Мирзаназарова (г. Наманган, Узбекистан) и многие другие.

Вместе они обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии, особенности его функционирования в условиях билингвизма (двуязычия), преподавания как иностранного, возможности новых форматов дистанционного обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, существующие программы поддержки за рубежом.

В настоящее время русский язык широко используется в 27 странах мира. Им владеют более 239 млн. человек, изучают свыше 38 млн. После распада социалистического блока и Советского Союза эти показатели значительно снизились, но с 2015 г. ситуация стабилизировалась, а в целом ряде стран наметился существенный рост интереса к изучению русского языка. В частности, за последние 10 лет в Узбекистане число учащихся в школах с преподаванием на русском языке выросло на 50 %, а в Таджикистане - на 36 %. Многие русские классы в этих странах переполнены из-за высокого спроса со стороны родителей. Для удовлетворения этого общественного запроса Россия совместно с национальными министерствами образования запустила в регионе гуманитарные проекты по обучению на русском языке: с 2017 г. направляет 50 педагогов в школы Таджикистана, а с 2019 г. - 17 учителей в Кыргызстан. Планируется строительство за счет РФ 5 русскоязычных школ в Таджикистане, отправка педагогов и методистов в Узбекистан.

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606306800
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