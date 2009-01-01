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|Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
11:56 27.11.2020
Распоряжением и.о. президента КР Т.Мамытова А.Калматов назначен полпредом Президента К в Жогорку Кенеше (Парламенте), в ранге заместителя главы президентского аппарата.
КАЛМАТОВ Анарбек Баратович
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[06.07.1963 - ..]
Род. в селе Кош-Тюбе Аксыйского района Джалал-Абадской обл. Кыргыз
Окончил Кыргызский государственный университет им. 50 лет СССР (1992), специальность - правовед.
Кандидат юридических наук.
1979 г. - Колхоз им. Ульянова в Джанги-Джольском районе.
1981-1983 гг. - Служба в рядах Советской Армии.
1983-1985 гг. - Работал в колхозе им. Ульянова.
1985-1987 гг. - Работал в КГУ им. 50 лет на кафедре "Уголовное право и процесс".
1992-1994 гг. - Старший следователь прокуратуры Кантского района.
1994 г. - Старший помощник прокурора Свердловского района г. Бишкек.
1994-1995 гг. - Прокуратура г. Бишкек, прокурор отдела.
1995-1997 гг. - Администрация президента КР.
1997-1998 гг. - Заместитель прокурора г. Бишкек.
1998 г. - Прокурор Свердловского района.
2000-2004 гг. - Прокурор межрайонной прокуратуры г. Бишкек.
2004-2005 гг. - Прокурор Таласской области.
2005-2008 гг. - прокурор Ошской области.
2008 - 01.2009 - зам. прокурора гор. Бишкек
С янв. 2009 - 2009 - прокурор гор. Бишкек.
С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№14 списка). С 8.11.2012 - пред. Комитета по противодействию коррупции ЖК.
с 16 марта 2020 - ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте.
с 27.11.2020 - полпред президента КР в Жогорку Кенеше, в ранге заместителя руководителя Аппарата президента КР
Полковник.
Советник Юстиции 1 класса.
Женат, пятеро детей