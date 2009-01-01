 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.11.2020
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Среда, 25.11.2020
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Полпредом президента Киргизии в Парламенте стал Анар Калматов (вместо арестованного)
11:56 27.11.2020

Распоряжением и.о. президента КР Т.Мамытова А.Калматов назначен полпредом Президента К в Жогорку Кенеше (Парламенте), в ранге заместителя главы президентского аппарата.

КАЛМАТОВ Анарбек Баратович
/ /
[06.07.1963 - ..]
Род. в селе Кош-Тюбе Аксыйского района Джалал-Абадской обл. Кыргыз

Окончил Кыргызский государственный университет им. 50 лет СССР (1992), специальность - правовед.
Кандидат юридических наук.

1979 г. - Колхоз им. Ульянова в Джанги-Джольском районе.

1981-1983 гг. - Служба в рядах Советской Армии.

1983-1985 гг. - Работал в колхозе им. Ульянова.

1985-1987 гг. - Работал в КГУ им. 50 лет на кафедре "Уголовное право и процесс".

1992-1994 гг. - Старший следователь прокуратуры Кантского района.

1994 г. - Старший помощник прокурора Свердловского района г. Бишкек.

1994-1995 гг. - Прокуратура г. Бишкек, прокурор отдела.

1995-1997 гг. - Администрация президента КР.

1997-1998 гг. - Заместитель прокурора г. Бишкек.

1998 г. - Прокурор Свердловского района.

2000-2004 гг. - Прокурор межрайонной прокуратуры г. Бишкек.

2004-2005 гг. - Прокурор Таласской области.

2005-2008 гг. - прокурор Ошской области.

2008 - 01.2009 - зам. прокурора гор. Бишкек

С янв. 2009 - 2009 - прокурор гор. Бишкек.

С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№14 списка). С 8.11.2012 - пред. Комитета по противодействию коррупции ЖК.

с 16 марта 2020 - ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте.

с 27.11.2020 - полпред президента КР в Жогорку Кенеше, в ранге заместителя руководителя Аппарата президента КР

Полковник.

Советник Юстиции 1 класса.

Женат, пятеро детей

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606467360
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