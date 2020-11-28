Можно ли украсть миллион и тебе за это ничего не будет? Фестивалим по лондонски в "Открытой ЦентрАзии", - Е.Дьяконов

11:08 28.11.2020 28 ноября, 2020



На чужой каравай - семеро одного не ждут!



Вот подумай и скажи мне, знаешь ли ты, дорогой мой читатель, как безнаказанно украсть большие деньги на международном литературном фестивале? Не знаешь? А я знаю! Надо самому организовать такой фестиваль!!!! Главное "отслюнявить" кому надо или "откатить" так сказать и можно расхищать миллионы, а может даже и больше, а тебе все как с гуся вода!



Несомненно, сам фестиваль - дело хорошее, но как обычно, наши люди все делают через то место, откуда ноги растут, выдавая свои планы на всеобщее обсуждение.



Причем "победители" заранее известны, а реальных претендентов туда и близко не подпустят! Умно, не так ли?! Но главное, наши люди нигде не меняются! "Совки" они и в Лондоне "совки", и они просто не могут не воровать, даже если им миллионы плати! Клептомания у них что ли?



В чем причина такой "желчи", спросит читатель? Поясняю, каждую осень, на Туманном Альбионе проходит международный литературный фестиваль "Открытая Центр Азия", для тружеников пера из СНГ.



Начнем с гостей и участников, кого-то приглашают устроители, кто-то приезжает самостоятельно – как зритель, но вот некоторые писатели, предварительно зарегистрировавшись на сайте фестиваля, оказывается сами должны приобретать билеты, проживание в отеле, да еще и на месте, то есть по факту прибытия на мероприятие, выясняется, что никто и не собирался выставлять книги этих авторов на этом фестивале, в том числе и твоего покорного слугу, в качестве участника.



- Ты можешь находиться там в качестве гостя, но даже за присутствие надо оплатить по прейскуранту.



Вот что я услышал от устроителей! Хотя все должно быть наоборот, на то он и фестиваль, кто приглашает, тот и платит, таковы законы рынка. Посещение фестиваля, по цене, это даже не входной билет, а на порядок выше, на тот момент было от 100 до 300 фунтов.



Но и это еще не все! Оказывается, что есть "привилегированные" участники, в том числе из центрально-азиатских республик и тут начинается театр абсурда. В число такой литературной "элиты", по странному стечению обстоятельств попадают исключительно лояльные к дикторским режимам писатели и публицисты, проживающие в этих самых республиках, без малейшего намека на их оппозиционность или преследование со стороны властей!!!



Кроме того, устроители фестиваля оплачивают им дорогу, проживание, питание, суточные и при этом они… А теперь барабанная дробь, с завидной регулярностью занимают почетные места на этом самом фестивале, получают титулы и выигрывают гранты. После они чего возвращаются домой и никто их не преследуют, потом они же получают солидные преференции от властей, а порой и государственные премии от диктаторов, их показывают по местному телевидению, а имена этих "деятелей искусств" мелькают на передовицах государственных газет и как бонус - им присваивают звания народных писателей и заслуженных литераторов и т.д.



Не надо быть сыщиком в эпоху главенства его величества интернет, откуда можно легко узнать биографию любого известного человека, даже из такого болота как Узбекистан. Учитывая, что участники литературного фестиваля, не самые законспирированные персонажи, а по сему посредством нажатия нескольких клавиш, выясняется, что победители таких конкурсов были обычными партийными функционерами в советское время. После развала Союза все они сразу стали национал-патриотами и начали рьяно изобличать "времена застоя", становясь каримовскими жопализами.



Обычно в качестве приза, кроме денежной премии, разумеется, этот издательский дом, делает бесплатный перевод на английский и осуществляет публикацию книг "победителей" в известных мировых изданиях и руководитель, имя которого я даже не хочу называть дает полное протеже на книжном рынке с привлечением не самых последних СМИ. Таким образом, европейский читатель получает вполне ожидаемую картину, заранее проигранную в спецслужбах диктаторских стран. Книга, она вечна и даже когда гаджеты вытесняют печатные издания, в любом случае диктаторы заботятся о своем имидже, и чтобы в Европу не просочилась информация об их злодеяниях.



Эпилог – европейский читатель делает однозначный вывод, в центрально-азиатских республиках, есть небольшие проблемы с правами человека, но все спокойно и хорошо, нет ни нарушений прав человека, нет ни концлагерей, ни охоты на ведьм, ни преступлений кровавого режима и прочее.



Читатель скажет: - "Эка невидаль, что здесь особенного? Может быть именно этот издательский дом хотел показать все точки зрения на политические события в той или иной стране! А не так как многие, только оппозиционные выжимки из либеральной тусовки. Вам бы только все грязью полить"!



Позволь с тобой не согласиться, дорогой мой читатель! Ведь для меня ты действительно дорогой во всех смыслах и, если ты до сих пор со мной, это означает, что мне небезразлично твое мнение и я дорожу каждым своим поклонником.



Но вот какая поразительная штука, во-первых, на литературном фестивале отсутствуют писатели и журналисты из оппозиции к диктаторским режимам, всех без исключения стран СНГ, а если говорить об Узбекистане, то туда никогда не пустят никого, кто не признан партией и правительством. Во-вторых, следуя основам демократии и свободы слова, на таком мероприятии представлена только одна точка зрения и это сторона диктатуры постсоветских узурпаторов.



Там никогда не было и вряд ли будут выставлены книги лидера демократической оппозиции – главного оппонента диктаторского режима - Салая Мадаминова, больше известного под своим литературным псевдонимом Мухамад Солих.



Тем более, на этом фестивале не увидишь Мамадали Махмудова – он же Эврил Турон, писатель и диссидент, проведший в каримовских концлагерях более 15 лет за свои произведения и других видных литераторов, в том числе и твоего покорного слугу, сколько я туда не рвался.



Точно говорят, сам себя не похвалишь, никто и не заметит.



Но шутки в сторону, лидеры центральноазиатских стран, а я хочу напомнить, что это одни из самых одиозных диктаторов в Мире, так вот, тратят миллионы, а может быть и миллиарды долларов, мне это неведомо, на создание положительного образа себя любимого в мире и для этого все способы хороши. Ничем не гнушаются, и как говорят клубные шлюхи, если есть "папик", готовый башлять за ласки своих гениталий, то всегда найдутся девушки с не самой высокой социальной ответственностью, готовые заглатывать их по самые гланды с проглотом или без, на выбор!



Сравнение конечно же так себе, но твой покорный слуга именно так смотрит на тех европейцев и особенно политиков, журналистов и правозащитников, кто продается кровавым диктаторам и обслуживает их интересы. Чем они отличаются от шалав? Вероятно, не зря появился термин, политическая проституция! Но в отличии от политиков, жрицы любви несмотря на свою не самую престижную работу, намного чище и честнее, так называемой "элиты", потому как они торгуют своим телом и не скрывают этого, и крови невинных на них нет. Политиканы же, занимаются вещами намного грязными и пошлыми, покрывая чудовищные преступления в Центральной Азии.



Хотя, многие эти товарищи, которые мне вовсе не товарищи, в свое оправдание говорят, что каждый зарабатывает свой хлеб как может, важен результат.



Но вы и тут не правы, неуважаемые сильные Мира Сего.



Ты знаешь, почему многие наркодилеры, оружейники, нелегальные трансплантологи человеческих органов, педофилы, производители порно, торговцы людьми, жулики – никогда не будут счастливы и тем более не разбогатеют? А еще, у них очень незавидный жизненный финал, как правило трагическая смерть, потеря всего нажитого и прочие увлекательные приключения с билетом в один конец. Я хоть и неверующий, но отвечу так, никому не надо делать зла! Нельзя лгать, красть, убивать, замалчивать преступления, пытаться заработать на чужом горе, жить за счет махинаций или обмана, спать с чужими женами, опускаться до извращений, пускать слюну на несовершеннолетних и т. д.



Я скажу тебе по секрету, только ты никому не говори, но диктаторские режимы заботятся о своем имидже в ненавистной ими Европе и там за Большой Лужей, не меньше чем о безопасности своей задницы,вкладывая немалые средства в дорогущие проекты, для обеления своего кровавого облика.



В частности, и об этом писали несколько известных СМИ, что спецслужбы стран СНГ, внедряют в Европе своих агентов, под видом политических эмигрантов, для ведения информационных атак, диверсионной деятельности и дискредитации реальной оппозиции, но главное, они создают позитивный фон в Европе для диктаторов и содействуют сокрытию нарушений прав человека.



Твой покорный слуга на протяжении уже более 20 лет пишет, говорит и даже кричит об этом, но, к сожалению, пока я не был услышан.



Очень хорошо об этом сказали представители азербайджанской оппозиции, руководители Института Мира и Демократии, супружеская пара Лейла и Ариф Юнусовы, ныне проживающие в Нидерландах. Они опубликовали материалы о получении многомиллионных взяток некоторыми депутатами Европарламента. Например, бывшим председателем парламентской комиссии по правовым вопросам и правам человека Совета Европы Лука Валонте из Италии, и Педро Аргамун из Испании экс-председатель ПАСЕ, всего было арестовано 4 человека, имена остальных вельмож не разглашаются, хотя что-то мне подсказывает, что там много известных имен.



В частности, с трибуны Oslo Freedom Forum (где к слову сказать мне так и не дали выступить на протяжении уже более 15 лет) Лейла произнесла речь, где подчеркнула, что азербайджанский диктатор Ильхам Алев потратил не менее трех миллиардов долларов на взятки европейским депутатам, чтобы они всячески тормозили критику официального Баку, препятствовали принятию доклада о политзаключенных в Азербайджане в январе 2013 года и это еще не все их "подвиги".



Однако, я отвлекся! Что же до внедренных агентов из диктаторских стран, особенно из СНГ, то здесь для конспирологов работы непочатый край!



По этому поводу мне вспомнился один случай, с трудовиком в школе, это был настоящий дока по всем вопросам, что касалось рабочих специальностей и, как ни странно, это был непьющий мужик. Так вот, однажды на ремонте школы он сказал, любой цвет на стене можно закрасить, даже черный, можно покрыть в несколько слоев краски он преобразится, но только не красный. Красный цвет будет всегда выступать наружу и ничем его не скрыть не закрасить! Так и здесь, вы можете скрыть что угодно, финансовые махинации, личное обогащение, но кровь невинных жертв ничем не скрыть и не спрятать вам не удастся никогда!



Коль уж этот литературный фестиваль проходит в Лондоне, то у меня два вопроса к знаменитой британской контрразведке: - Мать вашу, куда вы смотрите? Или в вашей памяти уже не сохранились диверсионные атаки в Англии, совершенные агентами российской разведки, известные как "Петров и Баширов"?!



И второй: - Если вы по любому, даже незначительному поводу поднимаете вой о так называемой "русской угрозе", то почему вы молчите, нет не так, вы не слышите и не видите агентов спецслужб других стран СНГ? Ведь мы, независимые источники, вам уже в лицо кричим об этом! Ан нет, у них как будто затычки в ушах!



Ведь они, внедренные шпионы из числа мигрантов, тесно связаны с ненавистными вам ФСБ, СВР и ГРУ!! Где гарантия, что атаки в том же Солсбери, агенты российских спецслужб произвели не без помощи своих коллег из стран СНГ, что прекрасно замаскированы под беженцев и ориентируются в эмигрантской среде, как рыба в воде.



Ну а про себя и говорить не хочется! Ах сколько раз я сталкивался с агентами СНБ в Европе, а местной полиции, хоть бы хрен по деревне… Ничему не учат местных чекистов террористические атаки по всей Европе, совершаемые выходцами из стран СНГ! Также не удосуживаются внимания, подданые Ее Величества, ставшие агентами разведок диктаторских стран!



Хотя, вернемся к литературному фестивалю, несколько раз, твой покорный слуга подавал заявки на участие в этом конкурсе, в надежде, что об ужасах Узбекистана и Туркменистана наконец-то узнает просвещенная Европа, и положение узников концлагерей изменится, но не тут-то было.



Сначала они долго не хотели меня регистрировать. Система, почему-то все время давала сбой, сообщая, что якобы неправильно введены какие-то данные. Потом несколько раз они "теряли" мои документы, заявки и книги – в электронном виде, а также в печатном формате, которые я высылал им ТРИ РАЗА по обычной почте!!!! И наконец, мне сообщили, что за "участие" в конкурсе, мне надо заплатить. Вроде от 100 до 300 фунтов или около того, сейчас уже не вспомню.



Я не случайно взял слово "участие" в кавычки, дело в том, что такое "участие" означает лишь присутствие на данном литературном фестивале в качестве зрителя, как частное лицо и не более, даже без возможности упомянуть себя где-либо.



Кроме того, дорога, проживание и питание, тоже не про меня, все расходы из своего кармана. На мой вопрос, а как же, насчет выставить мои книги на фестивале, чтобы так сказать посетители смогли бы ознакомиться с моим творчеством. На что устроители, в том числе и британские граждане, мне ответили, что сие для меня вообще не предусмотрено, но посредством скандала и выпытывания, организаторы пришедшие в ярость выложили, что презентация моих книг в принципе невозможна, так как это не соответствует программе фестиваля, а приглашение, оплата расходов и прочее, только для солидных, уважаемых и признанных писателей.



По каким - таким параметрам, как именно, а главное кто и почему, определяет, какой солидный писатель, а кто лох ушастый, никто мне не пояснил. Ровно как никто до сих пор не удосужился мне ответить, почему в ранг опекаемых ими литераторов, уже несколько лет к ряду, попадают, только проправительственные шавки, вылизывающие задницы самым одиозным диктаторам?



В общем, разругались мы основательно, но спустя три дня, звонит с неопределяемого номера какой-то чудик и говорит, что меня выберут одним из финалистов, если я дам "откат" 80% от призовой суммы!! Как вам это?!?!



Казалось бы, вот она скандальная тема, для журналистов с Туманного Альбиона, бери и раскручивай! Ан нет, и тут надо откатывать, подмазывать и отпиливать! Что же вы за люди то такие! Там тысячи узников ждут вашей помощи, а им все нипочем, главное карман!



Евгений Дьяконов

diakonoff.wordpress.com/2020/11/28/можно-ли-украсть-миллион-и-тебе-за-это-н/

28.11.2020 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606550880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенат принял новые условия для развития зеленой энергетики

- Международные парламентарии отметили выдающуюся роль Елбасы в развитии страны и казахстанского парламентаризма

- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан

- Акимы областей: рожденные ползать летать не могут?

- Проблемы точечного характера

- Молодость и авторитет: кого "Nur Otan" ведет в парламент?

- Данияр Ашимбаев: парламентские выборы могут принести сюрпризы

- О регистрации партийного списка "НДПП "Ауыл", о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц и порядке разъяснения выборного законодательства

