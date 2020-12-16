Командир иранского "Басидж" Голамреза Солеймани, - П.Густерин

19:44 02.12.2020

П.В. Густерин



Командир "Басидж" Голамреза Солеймани



В последнее время в российских и зарубежных СМИ часто стало упоминаться имя иранского генерала Голамрезы Солеймани. Его персона заинтересовала меня и потому, что этот военный деятель вышел из студентов-историков, как и ваш покорный слуга.



Голамреза Солеймани родился в 1965 г. в городе Фарсан (провинция Чехармехаль и Бахтиария).



Став бакалавром истории в Исфаханском университете, Солеймани окончил военные курсы управления и надзора в Университете командования и штаба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Давос-Сепахе.



Начав свою военную деятельность весной 1981 г. во время ирано-иракской войны в качестве добровольца, в ходе боевых действий Солеймани стал командиром роты, а затем командиром батальона. За 7 лет войны он принял активное участие в 14-ти боевых операциях.



Сделав быструю карьеру, Солеймани с 1998 по 2001 г. являлся командиром 57-й бригады Хазрата Аболфазла, с 2001 по 2004 г. - командиром 19-й дивизии "Фаджр", с 2004 по 2006 г. - командиром 41-й дивизии Сароллы, с 2006 по 2008 г. - командиром 14-й дивизии Имама Хусейна, а с 2008 по 2019 г. - командиром Исфаханского корпуса КСИР. В 2017 г. Солеймани был произведен в бригадные генералы.



С 2019 г. и по настоящее время Солеймани является командиром "Басидж", народного ополчения в составе КСИР. На этой должности он сменил генерала Голамхоссейна Гейбпарвара.



11 декабря 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Голамрезу Солеймани и еще семерых высокопоставленных государственных деятелей Исламской Республики Иран в санкционный список "за продвижение дестабилизирующих целей на Ближнем Востоке и в мире", что говорит о той важной роли, которую Солеймани играет в деле защиты суверенитета своей родины.