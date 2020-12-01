Слово о патриоте Узекистана. Вспоминая Андрея Кубатина, - Б.Мусаев

19:46 02.12.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ПРИКОСНУВШИЙСЯ К "СТРУНЕ ИСТОРИИ"

ИЛИ СЛОВО О ПАТРИОТЕ УЗБЕКИСТАНА.



Вспоминая Андрея Кубатина…



"Соответствовать самому себе можно в любой период истории; можно жить, оставаясь самим собой, обрекая себя на сложную судьбу, и тогда, быть может, именно вы прикоснетесь к струне истории, и она зазвучит от вашей руки"

(Лев Гумилев).



Эти строки, взятые в качестве эпиграфа к настоящей заметке, написал один из самых выдающихся историков и географов XX века, Лев Гумилев. Содержательный их смысл, на мой взгляд, как нельзя более точно и емко определяют светлый облик, рано ушедшего из жизни ученого-тюрколога Андрея Викторовича Кубатина (09. 03.1984- 29.10 2020)



И вспоминая его, каким он был, о чем успел сказать и какой след оставил в науке, невольно думаешь: смерть забрала человека, которому, казалось, была предназначена судьба первооткрывателя многих вещей, связанных с историей центральноазиатской степи, той истории древних тюрков и других народов, по словам того же самого Л. Гумилева, ожидающей своего исследователя.



Вспоминая Андрея Кубатина, невольно думаешь о нем, как о начинающем ученом, успевшим так сильно выступить в науке тюркологии, что его знал весь цвет ученого мира далеко за пределами Узбекистана.



Я знал его лично как молодого человека, с тех самых пор, когда он только начал работать в Институте Востоковедения АН Узбекистана. Знал и говорил с ним, нет, точнее сказать, слушал его с упоением, когда он рассказывал со страстью о ...Вот и сейчас, вспоминаю, думаю о нем, и будто живьем вижу Андрея, доброго, улыбчивого.. и скользнуло по сердцу..., что -то сжало мне горло



К чему и о чем я?



Если по порядку, то об Андрее лучше всего могут сказать его близкие, друзья, коллеги. Одним из таковых является историк -валидист Ринат Шигабдинов.(Р. Ш.) Между прочим, в свое время (где то в 2008/2009 гг.) он и познакомил меня с Андреем. Он же (Р. Ш.) первым и откликнулся на мою заметку "Я не встречал в своей жизни другого такого увлеченного историей, доброго и цельного человека" (см об этом www.centrasia.ru от 01.11. 2020 ) словами



"Баходыр, салям! Благодарю за память и добрые слова о настоящем историке - Андрее Кубатине. Его безвременный уход - трагедия исторической науки не только Узбекистана, но, не побоюсь этого слова, мировой науки.



Смерть на взлете… Скорблю"



Днями, в канун 40 дней кончины Андрея, я позвонил Ринату. Слово за слово, и мы почувствовали необходимость увидеться, поговорить....



I И поминая Андрея, мы перенеслись в прежние времена, когда он жил, работал, был полон замыслов.



(фрагменты беседы с историком Ринатом Шигабдиновым)



Р.Ш. - С Андреем познакомился в 2007 г. через известного историка, д.и.н., проф. Бабаярова Гайбуллу Боллиевича, который был неразлучен с Кубатиным, буквально таскал его за собой в научную среду. По сути, именно Г.Бабаяров сыграл определяющую роль в становлении А. Кубатина как ученого. Еще будучи студентом исторического факультета Национального университета имени Улугбека, Андрей тянулся в область тюркского языкознания, начиная от древнетюркской рунической письменности до всех современных тюркских языков, а их, кстати, несколько десятков. В 2005 г., после окончания учебы на историческом факультете, А. Кубатин поступил в магистратуру того же национального университета , где учился по специальности археология (нумизматика) Его заметили сразу преподаватели, известные ученые. В первую очередь, д.и.н., проф. Шамсиддин Сиражиддин Камолиддин. Одни, увидев его потенциал, старались дать ему научное направление, связанное с областью исторической географии. Другие, как, например, известный археолог, академик Юрий Федорович Буряков тянули его в сторону археологии. Однако Андрей своим уважаемым преподавателям объяснил, что его тянет в область тюркологии. Тогда ему рекомендовали научное руководство известных специалистов в этой области Таковым являлся проф. Гайбулла Боллиевич Бабаяров.



Б.М. - Даже я, не имеющий отношения к истории как специалист и то слышал названные имена ученых. Знаю, например, что они работают в области истории тюрков, ранней тюркской истории, Тюркском каганате, древнетюркской топономии ..



Р.Ш. - Если говорить предметно, конкретно, то Андрей "замкнулся", иначе говоря выбрал область ранней истории тюрков, которая связана с изучением титулов



Б.М. - .Как понимать .слово "титулы" и вообще в каком контексте их следует воспринимать, понимать.. Да, еще. Ты можешь для примера назвать наиболее значительные работы...в этой области упомянутых ученых и в т.ч.. Кубатина



Р.Ш. - Ну, это значит, что Андрей начал заниматься титулами, системой титулов в Тюркском Каганате Титулы, по сути, являются одним из элементов государственности, ее природы. А вообще то названная область из тюркологии и есть про то, откуда пошли тюрки, кто мы есть. Чтобы серьезно и глубоко заниматься в данной сфере научной дисциплины, иначе говоря, понимать и объяснять все это, Андрей свои знания полиглота дополнил изучением (и освоением ) древнесогдийского языка, арабского, персидского, староузбекского. А дальше.налицо результаты. Андрей написал две монографии, семьдесят статей, тезисы к научным конференциям. Сюда же должно включать и его совместные работы со своим учителем проф. Г. Бабаяровым. Могу сейчас навскидку назвать, в частности, следующие их совместные труды.



"Система титулов в Тюркском каганате: генезис и преемственность", "К вопросу о генезисе тамг на монетах Западно-Тюркского каганата", "Древнетюркские термины в согдийских документах с горы Муг", "Древнетюркские титулы и эпитеты на согдийских монетах Средней Азии эпохи раннего средневековья" И так далее и тому подобные труды можно было продолжить



Б.М. - Как я слышал, Андрей и до этого говорил более чем на сорока языках, читал, переводил. Откуда это у него?



Р.Ш. Все оттуда же - из одной уникальной многоязычной интернациональной махалли Урта-Чирчикского района Ташкентской области, где он родился и рос (где и похоронен 30 октября 2020 г на мусульманском кладбище по его завещанию) Разумеется, Андрей самородок и этим словом "самородок" многое будет сказано. Впечатляло меня, Бахадыр, лично и то, конечно, что Андрей был открытым, искренним человеком. Свет его ума органично дополнялся добротой, верой и уважением к человеку. Поражало и трогало по человечески, что при встречах со мной он всегда говорил только на моем родном татарском языке Так было на празднике "Сабантуй", куда его пригласил однажды, он и общался там с моими соотечественниками только на татарском. Так было прежде и до 2017 г.,в парке Бабура ( бывший парк им. Кирова) Он стал ежегодно праздновать со мной наш праздник., приходя уже вместе со всей своей семьей (женой и сыном) Аналогичное наблюдалось и при его встречах с представителями других национальностей, будь то они ногайцы, крымские татары, турки, чуваши, балкарцы, каракалпаки, казахи, туркмены, киргызы,... С каждым из них он общался на их родном языке. Но, кажется, была в нем, на мой взгляд, по детски излишняя доверчивость к каждому, с кем бы он не общался. Тем не менее, примечательно, что он был принципиален и бескомпромиссен там, где касалось научной сферы.



Б.М. - Что имеешь в виду?



Р.Ш. - Удивительно, что при своей деликатности, Андрей мог безбоязненно критиковать любого научного авторитета, будь он именитый всеми признанный ученый, даже академик, если находил, что тот неправильно прочитал, неадекватно истолковал какой - то источник. И он тогда прямо рубил правду. критиковал за ошибку, не беспокоясь за последствия критики, предлагал свой вариант. Разумеется, с ним не могли не согласиться, признать и принять его вариант , ибо Андрей в научных изысканиях всегда исходил из фактов, опираясь на источники, их тщательный перевод



Б.М. - Что еще можешь сказать такого необычно- замечательно про нашего Андрея, о котором не знал бы я и чего стоит отметить ?



Р.Ш.- Андрей был завсегдатаем нумизматических магазинов, лавок, тех мест, где нумизматы обменивались своими коллекциями.



А затем мой собеседник замолчал. После некоторой паузы он вдруг обронил, глядя куда -то мимо меня, нечто поразительное. Это были, похоже, не предназначавшиеся для настоящей беседы, но, очевидно, из его дум о нашей истории страны, истории людей, связанных с ней, несомненно, касающихся жизни и судьбы Андрея Кубатина.



Р.Ш. - Знаешь, Бахадыр, сейчас вспомнил о временах сталинских репрессий, о трагически сложившейся жизни легендарного Булата Салиева, первом узбекском профессоре - историке Пулате Салиеве, расстрелянном в феврале 1938 г. Ведь я не только читал его работы и о нем по различным источникам, а был знаком и встречался ранее в Ташкенте с его дочерью Фаридой Пулатовной Мухитдиновой (ныне покойной) Об этом, кстати, я намереваюсь написать научную статью. Спросишь меня: почему я вспомнил эту трагическую историю о репрессированном историке? Известно, как история, так и история(и) людей, повторяются Истории последних "пишет" самая наша история. Разумеется, ты по(до)размыслишь без меня. А я лишь напомню, что будучи в заключении профессор П Салиев рассказывал что -либо из истории, захватывая внимание всех без исключения сокамерников . Они были благодарны ему за то, что его рассказы о прошлых эпохах, будь то перед ними представала эпоха Амира Темура или Алишера Навои ...



Б.М. - Хватит, Ринат, остановись. Ты уже пронял меня так, что сейчас представил, нет, "живьем" увидел проф. Пулата Салиева, седобородого узника - историка. Вот сию минуту почему -то невольно по ассоциации опять вспомнил Андрея . Кажется, ты встречался с ним после его освобождения. О чем вы говорили? Что он сказал ...



Р. Ш.- После выхода Андрея из заключения в 2019 г. мы встретились с ним, обнялись. . Затем говорили о научных его планах...Я было спросил его об инициаторах его ареста, так он сразу закрыл эту тему., переведя ее на разговор о том, что он нашел в своих сокамерниках, вернее, заключенных благодарных слушателей истории.



Здесь прервал Рината я, попытавшись провести исторические параллели между жизнью и судьбой проф. П. Салиева, т.е. репрессиями 30-х гг. и современностью, поразмыслить не столько о нынешней "репрессии" в отношении А Кубатина, поразмыслить о энтропийных процессах времени, вивихах сознания людей в плане их мироощущения и мировидения, ничтожных, подлых людишках, жестоких нелюдях, "съевших", загубивших ...(см об этом www. AsiaTerra.info от 31 10 2020 В Узбекистане скончался ученый востоковед Андрей Кубатин. www.centrasia.ru от 01.11 2020 Памяти настоящего ученого)



Ринат жестом остановил меня, подчеркнув: не к месту и не вовремя затевать это. Лучше, мол, давай не менять русло нашей беседы о хорошем. И продолжил начатое



Р.Ш. Я предложил Андрею при нашей первой же встрече после его освобождения участие в ряде международных проектов, но он отказался, сказав: потеряно много времени на данном отрезке жизни и теперь главная цель -защита докторской Я ни на что не буду отвлекаться. Но в дальнейшем продолжим сотрудничество.



Это заявление Андрея напомнило мне прежнее с ним сотрудничество, в котором находят проявления его личностные качества как солидарность, готовность придти на помощь,.. Он здорово мне помог, выручил, когда я был в отчаянном положении,.. Дело в том, что участвуя в осуществлении международного (японского) проекта фонда "Мицубиси" , где руководителем являлся известный японский антрополог Иванэ Такахаши, я долго не мог найти один из татарских аулов - кишлаков. "Бахчисарай" (не крымско- татарский, а волжско- татарский - прим. Р.Ш.) Он исчез в том смысле, что перестал существовать на картах. После 20 - 30 х гг менялись наименования многих поселений. . К тому же, оказывается в 1944 г. этот аул заселили турками - месхетинцами. Я обратился за помощью к Андрею. И он помог найти.названный аул - кишлак. Он "спрятался", но был найден нами в Урта-Чирчикском районе Ташкенткой области.



Вот пожалуй и все, что следовало бы помнить о нашем Андрее, какой он был. Во всяком случае, таким он воспринимался мне и вспомнился таким сегодня .Его знали многие в ученом мире (очно и заочно) по трудам, любили, относились с большим уважением самые именитые ученые различных стран. И меня не удивляло, что в годы ареста Андрея и заключения (2017-20019.) , когда приходилось быть на международных конференциях , например, традиционном Золотоордынском конгрессе (Казань), Булгарских чтениях (г. Булгар), ко мне подходили знакомые и незнакомые люди, спрашивали участливо о том, как там Андрей



Да, и как его можно было не любить, не уважать...Быть может повторяясь еще скажу: он (Андрей) был такой живой, говорил с воодушевлением, эмоционально и со страстью там, где вопросы касались науки (истории) о тюрках, узбеках, Узбекистан тарихи . Он любил нашу землю и был предан ей всеми силами своего ума и сердца. Ты тоже, наверное, обратил внимание, что теперь по особенному воспринимается все то, что говорил Андрей при последнем своем участии на национальном ТВ 1 октября 2020, когда в этот день ежегодно в Узбекистане ежегодно отмечается День учителя и наставника. Телеканал "O"zbekiston tarixi" посвятил этому празднику прямой эфир, пригласив для участия гостей разных национальностей, свободно владеющих узбекским языком, среди них был Андрей Кубатин.



Именно, на этой передаче, частым гостем которой был Андрей, cостоялось его последнее публичное выступление. 15 октября он заболеет коварной напастью и еще через две недели безвременно покинет этот мир.



На вопросы ведущей телепередачи канала "O"zbekiston tarixi": о наставниках и кто научил его прекрасному владению узбекским языком, Андрей ответил: "Устоз отангдек улуг" (Учитель-наставник (твой) велик как твой отец). А учителями в изучения языка был узбекский народ!



Андрей Кубатин в прямом эфире тепло поблагодарил своего университетского преподавателя профессора Шамсиддина Камолиддина, который своими лекциями, дискуссиями привил ему интерес к изучению ранней истории тюрок и познакомил с научным руководителем Гайбуллой Бабаяровым



Напоследок беседы Р. Шигабдинов сказал: "Вероятно, лучшим памятником для Андрея Кубатина послужило бы издание его работ - "Избранные труды", опубликованных в разных странах и на разных языках"



И еще были слова моего собеседника, в которых содержалась горечь сожаления, намешанная на боли мысль о том, что



Андрей Кубатин, как ученый, вобрал в себя весь комплекс основных и вспомогательных гуманитарных дисциплин (археологию, нумизматику, источниковедение, языкознание, тюркологию, востоковедение, ..) он мог бы использовать все это, читай, свести воедино во Всеобщую раннюю историю тюрков.



Вместо P.S.



Осмысливая изложенное, особенно то, что поведал мне об Андрее его старший коллега и друг, историк Ринат Шигабдинов я бы .только от себя добавил:



Это был ЧЕЛОВЕК в истинном смысле этого слова, ЧЕЛОВЕК c большой буквы, Мысли и Сердце которого были преисполнены безмерной Любви к Родной Земле, ее Людям и Истории, Веры и Надежды, что страна наша станет по его же словам "Домом Справедливости"



Вот и все и не все, что можно было -бы сказать в двух словах, об Андрее Кубатине, как ученом и патриоте Узбекистана.. Запомним его, Андрея Кубатина таким, каким цельным, добрым и мудрым он встает перед нами во весь рост в следующих своих словах, сказанных в одном из последних интервью.



"Я ведь всю свою научную деятельность посвятил тому, чтобы показать красоту и важность истории Узбекистана не только нашим соотечественникам, но и всему миру".



Бахадыр Ф. Мусаев 01 02 декабря 2020 г. Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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