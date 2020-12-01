Умерла советская актриса Нина Иванова (учительница из "Весны на Заречной улицы")

21:24 02.12.2020

"На 87-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", - говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.



Прощание с Ивановой состоится 4 декабря в зале морга 59-й больницы.



Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве и впервые попала в кинематограф в десятилетнем возрасте, в 1944-м сыграв Настеньку в драме "Жила-была девочка" Виктора Эйсымонта.



Окончив школу, поступила в медицинский институт и в кино какое-то время не снималась. Но все вернул случай: Нине предложила роль в дипломном фильме подруга - студентка ВГИК. Работа эта попала на глаза Марлену Хуциеву, который и пригласил Иванову на главную роль в "Весне на Заречной улице".







Далее - роли в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Наследники", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", "Шурка выбирает море". Затем оставила профессию актрисы, окончила режиссерские курсы. После них она начала работу на киностудии имени Горького помощником режиссера. В 1973 Иванова стала вторым режиссером. С 1992 до 1997 сняла несколько сюжетов для знаменитого киножурнала "Ералаш".



В конце 90-х окончательно рассталась с кинематографом, работала медсестрой в больнице, жила с сестрой. Личная жизнь у актрисы не сложилась, детей не было.