Загадочный прохиндей Дюшекеев возглавил самый блатной отдел аппарата КырПрезидента

21:42 02.12.2020

Загадочная история. Сегодня объявлено, что оказывается еще 17 ноября (то есть 2 недели назад) действующий и.о. пресс-секретаря президента Киргизии ДЮШЕКЕЕВ Дастан Станбекович

назначен заведующим самым блатным отделом - внешней политики - Аппарата Президента.



Кто такое указанный кадр не знают даже кыргызские журналисты. Глава пресс-службы до сей поры не удосужился обнародовать свою биографию и вообще ровным счетом ничего не сделал. За какие заслуги он получил в пост-революционном октябре пост пресс-секретаря - не ясно, еще менее понятны мотивы нового высокого назначения.



Единственная инфа о многотрудной творческой деятельности г-на Дюшекеева, до которой докопались кыргызстанские коллеги - Д.С.Дюшекеев является соучредителем и директором ОсОО "ДасМедиа Трейд Лимитед". Вид деятельности фирмы - "оптовая неспециализированная торговля", заплачено 100 сомов... налогов.