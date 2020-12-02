Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина

16:01 03.12.2020

Деисламизация казахского языка и сознания

(лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая)

Часть 1



Знаем ли мы всей полноты и сути Абая? Вот вопрос вопросов. Скорее всего, мы до сих пор не вышли из "пеленок" совкового мышления и атеистического толкования его наследия. Если, к примеру, обратиться к оригинальной версии известного прозаического сочинения Мирза Ибрахима (Абая) "Ъаклийат тасдиқат" (в русском переводе "45 слов назиданий"), то обывателя удивит его язык, весьма отличный от норм современного казахского языка. Фрагмент: "Ъақыл көзіман қара: күн қыздырұб, теңіздән бұлут чығарады екән. Ол бұлутлардан йаңбыр йауыб, жер йузінда нечә түрлі дәнлерні өсіріб, жемісләрні өндүрүб, көзге көрік, көңілге рахат, гүл-бәйчәчәкларні, ағач-йафрақларны, қант-қамысларын өндүрүб, нечә түрлі нәбататларны өстіріб, хайуанлар сақлатыб, бұлақлар ағұзұб, өзән болыб, өзәнлар ағыб, дария болыб, хайуанларға, құсқа, малға сусын, балықларға орұн болып жатыр екан..." (из 38-ого Слова).



Перевод: "Вдумайся. Солнце испаряет влагу, превращает ее в тучи, проливаясь на землю животворным дождем, они дают жизнь семенам, травам и цветам, радующим человеческий глаз и сердце; созревают всевозможные плоды, сахарные тростники, поддерживающие жизнь на земле; реки стекаются в моря и озера, утоляют жажду животных и птиц, служат обиталищем для рыб…"



Кстати, об имени великого Абая. Наверное нам уже надо постепенно перед всем миром величать нашего классика его нормальным, полным мусульманским именем "Ибрахим", с добавлением почетного титула ученого и мыслителя на Востока "мирза" (имеет много значений, в том числе значение "грамотей", "ученый")? Мы же говорим: Мирза Улугбек, Мирза Хайдар (Дуглат), Мирза Фатали Ахундов ...



"Ибрахим-мирза" - так называет Абая в своих воспоминаниях его ученик Шахкарим-хаджи.Даже русские друзья обращались к нему "Ибрагим мирза" или "Ибрагим Кунанбаевич". Абай - это детское прозвище, данное ему матерью; конечно, оно невольно стало литературным псевдонимом поэта. Также допустимо в контексте казахской кочевой культуры, нашей тюркской патриархальной традиции иногда называть его с любовью и благодарностью Абай Ата (а не просто Абай).



В официальной литературе, научных сследованиях имя "Абай" лучше надо давать в скобках, а не наоборот - как было принято в эпоху советского атеизма, когда боялись как огня имен пророков и коранических персонажей. Хотя известно, что сам великий русский поэт А.С.Пушкин имел прадеда по материнской линии по имени Ибрагим (Ганнибал).



Итак, "Слова назидания" казахского классика Мирзы Ибрахима... Не говоря о содержании, идеологии и теологии произведения, в котором Абай выступает как хаким (мудрец-суфий) и родоначальник казахского джадидизма, сам небольшой философско-дидактический трактат написан на языке, близком к нормам общетюркского письменного языка "тюрки" (или т.н. "чагатай тілі") - литературным языком, которым образованная часть казахов до революции владела вируозно. "Чагатайский" окончательно сложился и расцвел в позднем средневековье во многом усилиями Алишера Навои и вплоть до нач. ХХ века в Туркестане (Центральной Азии) он выполнял роль международного, письменного языка-койне тюркского мира.



Разумеется, писал Абай арабской вязью, на этом алфавите функционировал "чагатайский" язык, и по логике веще должны были основываться современные литературные языки тюркских народов, сформировавшиеся примерно в первые десятилетия ХХ века. Тут можно сказать несколько слов об арабском алфавите и отношении к нему прежних поколениий казахов.



Духовный отец казахов (рухбасы) на период 1905-1937 гг. Ахмет Байтурсынов (по паспорту он был "Байтурсунов"), считавший себя заочным учеником Абая, в 20-е годы находился в рядах ярых защитников арабицы. Он как известный лингвист-тюрколог и идеолог возглавил вместе с татарскими интеллигентами группировку, стоявшую в СССР за сохранение арабского алфавита для тюрков.



Именно у татар и казахов к тому времени (20-е гг.) титаническим усилиями интеллигенции было создано адаптированное к родной фонетике, упрощенное по джадидской методике и потому удобное и эффективное новое арабографическое письмо, которое Ахмет Байтурсынов с гордостью называл "национальным алфавитом казахов". С трибуны Первого Всесоюзного Тюркологического сьезда в Баку в 1926 г. А. Байтурсынов от лица казахского народа подверг резкой критике проект по латинизации (не говоря о кириллице).



Хотя все это, конечно, не мешало "алашской" интеллигенции Казахстана относиться с большим уважением к русскому языку и его традиционному алфавиту, активно использовать это наследие, переводить на родной язык русскую классическую литературу, дружить с русской интеллигенцией. В равной степени они уважали выбор Турции с ее "революционной" латинской графикой, лаицизмом, бездумным увлечением французской культурой и языком....



Многих наверное должен удивлять здоровый консерватизм и традиционализм тогдашней казахской интеллигенции, которые вопреки современным мифам историков о "западничестве" и русофильстве "А. Букейханова и К", слепо не подражали ни России, ни модернистам Турции и Азербайджана. Скорее, они крепко держались за собственную "нить Ариадны", которая тянулась к ним от духа великого Абая.



...В то же время нейтральную позицию в споре об алфавите и даже растущую симпатию к латинице со стороны азербайджанцев и части узбекской интеллигенции следует объяснить именно отсутствием у них на тот момент удобного алфавита, модернизированной джадидской арабографической системы письменности. Повторяем, джадидскую реформу арабского письма и создание "национального алфавит" успели завершить к тому времени только татары и казахи.



В Узбекистане спор об алфавите был тогда оттеснен на задний план спорами об едином литературном языке, сложностями в выборе его норм в условиях множества диалектов, противостояния "пантюркистов" и иранистов и т.д. Поэтому часть узбекской интеллигенции и политических деятелей (Фитрат и др.), также казах Назир Турякулов (Торекулов) хотели "гордиев узел" проблем языка, алфавита, да и затянувшейся борьбы между традиционалистами и джадидами в Туркестане и Бухаре разрубить "революционной" латиницей, полагаясь на опыт Турции.



Вообще, именно такую "благодатную" почву противоречий и распрей, отсутствия внутритюркского и внутримусульманского единства нашел в крае новый Советский режим. И новой тоталитарной системе оказалось легко, манипулируя настроениями и стремлениями разных этносов,носителей языка, взглядов тех или иных группировок местной интеллигенции, в конце концов провести в жизнь выгодную им модель, привести всех к "общему знаменателю" - кириллице, к присяге на верность "старшему брату" в лице России и русской культуры...



Вернемся к Мирза Ибрахиму (Абаю). Разумеется, великий казахский классик в совершенстве владел литературным арабским языком и фарси. Даже в советский период исследователи были вынуждены признать три могучих духовных потока, источника, из слияния которых сложился его гений. Это - тюркский (казахский) фольклор, классическая поэзия Востока, и наконец, русская культура (шире - русско-европейская цивилизация).



Хотя Абай прекрасно знал чагатайский "тюрки" и любил Алишера Навои, но в то же время он, как и другие мыслители мусульманского Востока и Евразии уже к концу XIX в. стали понимать ограниченность, можно сказать, исчерпанность локальных форм письменного тюркского языка средневековья (помимо чагатайского - старотатарский, староосманский), как бы ощущая его тесные рамки, отрыв от живых народных наречий.



В духе модернизации и демократизации, в соответствии с объективным ростом национального самосознания просветители из татар, башкир, казахов и др. народов начали работу по формированию самостоятельных современных национальных языков. Поэтому Абай стал одним из основоположников нового литературного казахского языка, на котором он писал свои прекрасные стихи. Помимо Абая новый литературный письменный язык казахов развивал малоизвестный в советский период поэт-панисламист Дулат Бабатайулы, также он разрабатывался позже А. Байтурсыновым.



Однако важно понять: поворот Абая и "алаш-ордынцев" к народным диалектам, фольклору, древнему наследию тюрков в нач. ХХ в. вовсе не означал деисламизации тогдашней казахской культуры, забвению одного из фундаментальных основ и факторов нашего языка и традиции - мусульманского (восточного, арабо-персидского) духовного источника. Иными словами, при всем новаторстве Мирза Ибрахим(Абай), конечно, не желал той модели революционной "модернизации", которую, к сожаленью, претворили его потомки в Советском Казахстане за последующие десятилетия. В итоге мы имеет то, что имеем. А именно: мы не знаем истиного Хакима Абая - мудреца и мыслителя мусульманского Востока.



(окончание следует)



© Автор: Назира Нуртазина