Бабушка. Эхо ГУЛАГа в "Голодной Степи" Узбекистана, - Евгений Дьяконов

20:19 05.12.2020 Бабушка



Для автора, то есть для твоего покорного слуги, самым ярким представителем невинных жертв того времени стала его родная бабушка, Амалия Кондратьевна Акст, прошедшая коллективизацию и перековку, лагеря и трудовой фронт, ведь она была дочерью "кулака", а значит чуждой прослойкой советского общества.



Сначала она строила хлопкосеющие совхозы в ташкентской области.



Далее попала на строительство Бозсуйской ГЭС, позже возводила с нуля город химиков Чирчик.



Потом пришла война и у нее был "Трудфронт" 4 года в Фергане, куда согнали несметное число "неблагонадежных элементов" и "врагов народа", которые по мнению НКВД должны были искупать свою вину перед Родиной не только по́том, а если надо и кровью.



"Вина" многих репрессированных была как минимум абсурдная или странная, но основанием для гонений, могло быть так называемое классовое происхождение.



К примеру, ее отец, то есть мой прадед - был помещиком, в немецких поселениях Поволжья. К тому же к поволжским или как их еще называли к обрусевшим немцам в СССР всегда было не самое гуманное отношение.



Сначала в России им припоминали Первую Мировую, мстили за интервенцию во время Гражданской, а потом и Великую Отечественную. Напомню, что глумились над поволжскими немцами, не имевшими никакого отношения к фашистам, еще хуже, чем над реальными нацистскими прислужниками, коллаборантами, власовцами, "лесными братьями" и им подобным, коих в наших краях, откуда я родом было в избытке.



Эхо ГУЛАГа в "Голодной Степи" Узбекистана отдавалось еще долго после смерти "вождя народов". Вероятно, усатому черту недостаточно было миллионов загубленных им в лагерях, мало ему было несколько тысяч, что он забрал с собой в день своих похорон, так он еще и продолжал унижать невинных после своей смерти, ведь статус "врагов народа" никто не отменял и человек еще долго ходил с этим бельмом. Такой "чести" удостоились не только немцы, но и прибалты, крымские татары, чеченцы и ингуши, украинцы - в основном из западных областей, турки-месхетинцы, греки, финны, поляки и другие "неблагонадежные" народы.



В 1917 году мой прадед всем сердцем принял октябрьский переворот, а будучи грамотным человеком, и как это ни странно, он видел в идеях социализма светлое будущее России, поэтому поддержал "Октябрьский Переворот" или революцию рабочих и крестьян, кому как удобнее. Кондрат Иванович Акст имея в своем владении несколько мясомолочных производств на хуторах, торговал сливочным маслом, в том числе с Европой, а также содержал в надлежащем виде поля, луга, пасеки, леса. За свои средства он открыл в селах частные школы для крестьянских детей, но разделял идеи марксизма, и даже это не спасло его от раскулачивания.



И как это было в те времена, все нажитое отобрали пролетарии, пропойцы, оборванцы, тунеядцы и прочая голытьба, а его с девятью детьми сослали в тогдашний Туркестан, но по дороге он умер в скотском вагоне и Советская Власть не придумала ничего лучше, чем "повесить" его срок на старшую дочь - Амалию, которой едва стукнуло 18 лет. В итоге трое ее братьев и мама - моя прабабушка, умерли в первые месяцы ссылки, а моя бабушка отмотала законный четвертак на "ударных стройках Страны Советов", с последующим запретом выезда для нее, даже в областные центры, не говоря уже о столицах союзных республик.



В моей памяти остался такой момент, в 1980 году, в таком же как и наш - в маленьком городке Энгельс, что располагался в 150 км, умер ее родной брат и надо было ехать на похороны. Но здесь нарисовалось две беды. Энгельс это была территория Казахской ССР и про похороны дяди Миши прознали комсомольские активисты из городской ячейки ВЛКСМ.



На выезде из города Янгиера, это в Сырдарьинской области, рейсовый автобус был остановлен ГАИшниками, бабушку и ее трех дочерей, то есть моих теток, силой вытащили наружу, избили, доставили в милицию, в итоге она получила свой очередной срок, три года - "за попытку побега". Правда осудили ее условно, но через пять лет, к власти пришел Горбачев и она была полностью реабилитирована.



Ну да, было такое в Союзе, чморить людей до конца, до предела, что даже мне, внуку "врагов народа" и "кулацкому выкормышу", об этом напоминали в школе все педагоги от физрука до директрисы. Творилось это аж до 1983 года, потом мне сменили фамилию на русскую, и я из провинции уехал учиться в Ташкент. Но я не забыл эти события как страшный сон и поэтому ты, дорогой мой читатель, имеешь возможность узнать о том, что в реальности происходило в отдаленной провинции, куда ни одна комиссия не заглядывала, не говоря уже о гласности и свободе слова. Хотя бы для того, чтобы остудить пыл тех, кто радует за реанимацию "совка", кто мечтает опять об очередях, "железном занавесе", тотальном дефиците, беспределе партийной верхушки, да мало ли еще о чем.



Директриса нашей школы Татьяна Петровна Пен, чокнутая на всю башку комуняка и к тому же председатель местной ячейки КПСС. Для примера, глянь на лидера ЛДПР в России. Так вот, Татьяна Петровна - это "жирик" в юбке, но с Лениным на перевес и в подчинении у нее были штурмовые отряды комсомольцев, готовых не все и даже немного больше, чем ты можешь себе представить!



Партия сказала НАДО, комсомол ответил - YES!



Так уж сложилась моя судьба, в которой было место и для комсомольской юности, я был очевидцем, как свое время Татьяна Петровна успешно поставляла комсомолок - доброволок, в ведомственный бордель, который содержал ее племянник Юрий Цхвай, где девицы дарили любовь и ласку заезжим партийным членам.



Особенно ценились девственницы и если девочка "не ломалась" как маца на Пасху и удовлетворяла всем требованиям руководящих и половых органов, то в будущем она взбиралась сначала по комсомольской, а потом и по партийной линии, а через несколько лет превращалась в такую вот Татьяну Петровну, коих по союзу было как дерьма за баней.



Об этом ты немного прочтешь в третьей главе, рассказ "Камышовый ад", но это совсем другая тема, не будем отвлекаться.



Хотя у нас полшколы было "врагов народа", поэтому, тогда мы держались друг друга, а когда увлеклись музыкой и стали играть битлов в гаражах, именно "Пень", так мы ее называли меж собой, возглавила оперативный штаб народной дружины по борьбе с тлетворным влиянием Запада.



Бывало, что комсомольский патруль, совместно с ментами, отлавливали, нас - патлатых, одетых в само-швейные брюки-клеш, отводили на разбор к "Пню" которая, сначала заплевав твое лицо ядовитой слюной, с россказнями о кознях загнивающего Запада и провокациях ЦРУ, при этом лупила подростков линейкой по башке и по морде, обязательно до крови. Потом намотав на указательный палец, клок волос в районе виска, с корнем вырывала его, прямо с кожей, об этой "заботе", так сказать, о моральном облике молодежи, на моей голове до сих пор есть отметины.



Бесценные для нас брюки, резались ножницами прямо на ногах, до пионерских шорт.



Девочкам в мини-юбках, она лично отбивала синяки на ляжках огромной стальной линейкой.



Я специально для совкодрочеров привожу это в пример, а кто все все же имеет влажные фантазии, по "Совку", очередям, дефициту и лагерям, - Welcome to Nord Korea, причем с билетом в один конец, в то самое светлое будущее, которое строили коммунисты и которое благо что не наступило во всем Мире, как хотели этого большевики!



Интересно, где сейчас Татьяна Петровна? Вряд ли жива! Надеюсь, если ад существует, то черти, специально для нее приготовили котел погорячее.



И немного о чертях, один мой читатель однажды написал в соцсетях, я мол только и делаю, что всех поливаю грязью, даже умерших не обхожу стороной и гореть мне за это в аду! Отвлекаясь чуток, и пользуясь случаем отвечаю:



Во-первых, когда я умру, а этот час рано или поздно все равно настанет, то мне уже будет по хрену, что станет с моим бренным телом, сделают из меня удобрения или закопают в землю. В существование души я не верю, и мне глубоко насрать куда она попадет, потому как я не верующий. Я верю лишь в здравый смысл, свои силы и разум.



Во-вторых, я всю свою сознательную жизнь, вкалывал, пахал и ишачил, чем и продолжаю заниматься, даже здесь - живя уже более 17 лет в Норвегии.



Кстати, издание этих книг, есть также результат моего труда, нелегкого и каждодневного, как и у большинства мигрантов в Европе, на двух и не самых престижных работах. В перерывах между мытьем спортзала, общественного душа и туалетов, я подрабатывал фотографом и видео оператором, а по ночам сидел за монтажом видео и фотосъемками моделей для портфолио. В выходные я работал в театре. Уходил из дома, когда еще темно и приходил домой, когда уже темно. Это к вопросу, что в Европе мы только и делаем, что сидим на персональном пособии на шее у государства, прозябая в социальном жилье.



Так вот, если мне и суждено будет попасть в ад, в существование которого я также не верю, но все же, я попрошу чертей или кто там главный работодатель, дать мне работу, чтобы и после смерти я занимался тем, к чему приучен с детства еще при жизни. Я и там буду работать как проклятый. Работу я попрошу, самую обычную, возьму лопату и буду подбрасывать угли в адские котлы для чиновников, казнокрадов, палачей и извращенцев. Уж поверь мне, дорогой читатель я буду выполнять свои обязанности на совесть, честно и самоотверженно.



Но вернемся из преисподней на грешную землю, так сказать в реалии современного мира, где мало справедливости и по всем показателям вряд ли что изменится.



Жаловаться, тогда в середине 80-х мне было некуда, да и кто будет слушать "врагов народа", к тому же преклоняющихся перед тлетворным Западом?



Так мне пояснил мой сосед, "таракан-бабай", наш участковый инспектор. Для нас, пацанов, он был настоящий "дядя Степа милиционер", как из знаменитого стихотворения. Добрейшей души мужик, коренастый дагестанец, Магомед Ибрагимович Магомедов, с огромными усищами, торчащими в разные стороны как у таракана, которые были видны даже со спины. Видимо отсюда было его прозвище.



Старшина Магомедов обладал не дюжей физической силой, кроме того, он был тренером по борьбе в нашем городе, к тому же возглавлял местную команду по регби. Так вот, очень часто, на танцах, если случалась потасовка, то обычно он заходил с тылу и хватая двух самых задиристых юношей, сзади и сквозь промежность за самое дорогое, то есть прямо за "Фаберже" и приподняв на несколько сантиметров, в раз охреневших от такого поворота событий, драчунов, он все сильнее сжимая в кулаке их гениталии грозил раздавить "скорлупу", а потом выводил их на цыпочках, передавая в руки своих коллег.



Отвлекся, извини, но в наших краях, даже среди ментов были порядочные люди, которые здесь выросли и видели все происходящее своими глазами, хотя таких как "таракан-бабай" были единицы, все больше иные служаки.



Итак, моя бабушка по материнской линии в общей сложности проработала 42 года маляром-штукатуром, не считая других мест и специальностей, таких как землекоп на строительстве Большого Ферганского канала, от звонка до звонка. Каменщиком на другой стройке века - ферганский нефтеперегонный завод. Далее, сборщик кенафа, ветеринар, чабан, хлопкороб.



Помотало ее по долам и степям Центральной Азии знатно, в том числе в ее биографии был и Учкудук с 1960 по 1965 годы, так что со многими фактами оттуда я знаком из первых уст.



Потом в "лихие 90-е" я несколько раз был в Учкудуке в командировках - с концертами для рабочих НГМК и горожан.



И завершая знакомство читателя с моими родственниками, скажу, то, что запомнилось и не выветривается из памяти до сих пор, так это тревожный чемодан, с самыми необходимыми вещами, который часто обновлялся, пополнялся и всегда стоял у входной двери на случай ареста. Почему-то она была уверена, что за ней еще раз обязательно придут чекисты. А еще она категорически запрещала всем без исключения в доме, рассказывать любые анекдоты, муссировать слухи и тем более обсуждать политику партии и правительства. Она часто выглядывала во двор, озираясь по сторонам и оглядываясь вокруг, она все думала, что до сих пор есть люди, которые подслушивают разговоры под окнами, а потом "стучат" в ЧК.



И вот однажды за ней пришли, члены внутренних органов и без всяких церемоний. Чекисты сразу поставили вопрос ребром, 24 часа на сборы и едешь с бригадой отделочников в Учкудук. При этом их не интересовало, что делать с шестью детьми, старшей из которых, моей маме на тот момент было 14 лет и куда девать мужа инвалида! Но разве это преграда для тех, кто уже принял за тебя решение жить тебе или умирать, цепкие лапы Родины уже не отпускают свою смертельную хватку. Советская Власть "позаботиться" обо всем.



Детей в интернат, а мужа в дом престарелых, в противном случае…, как в той песне: "По тундре, по широкой дороге, где мчит курьерский, Воркута - Ленинград". Именно так и свозились в Учкудук "добровольцы" со всей страны, но что-то мне подсказывает, что инженеров и мастеров набирали таким же образом.



Правда здесь было два положительных момента, по возвращению из Учукуда бабушка смогла купить большой дом, который сама же и частично достроила, приехала она оттуда на новеньком "Запоргане" загруженным дефицитными товарами. А еще, у нее была большая пачка облигаций и вообще она там неплохо заработала и говорила, что ей повезло, потому как ее бригада была занята только на строительстве жилых домов, а не на других объектов, где было очень страшно.



Советская власть действительно заботилась о нашей семье. В отсутствии бабушки моя мама по окончании 8 класса, без экзаменов поступила и окончила строительный техникум. Со временем другая тетка - стала мастером спорта по плаванью, поступила в институт физкультуры и едва не попала в сборную Союза. Чуть позже еще одна тетка, также минуя экзамены стала студенткой сырдарьинского педагогического института. Мой единственный дядька (внук и сын "врагов народа") без проблем стал курсантом самаркандского военного училища. Но были и минусы, мой дед, окончательно спился, в результате чего помер в доме престарелых и был похоронен где-то в безымянной могиле.



Кроме бабушки вокруг нас были и другие люди, такие же "враги народа", бывшие узники КарЛага и СредАзЛага и что навсегда вгрызлось в мое сознание, так это руки и глаза этих людей, ведь мне довелось видеть и тех, кто прошел сталинские лагеря еще с 1937 по 1953 года и все они мои соседи, жили рядом - буквально через забор и в соседнем дворе. У них были необыкновенно большие руки, суровые лица, а еще глаза, в которые было страшно смотреть. Это был взгляд человека, который видел нечто такое, чего нам, к счастью, никогда не понять.



Моя бабушка прожила достойную и не самую простую жизнь, 95 лет. Подняла 6 детей, двух мужей пережила, а благодарное государство, даже отметило ее несколькими наградами! Ага, "кулацкая" дочь получила "Ветерана труда", "Мать героиня" и еще с десяток медалей, название которых я уже не вспомню.



Бабушка потом редко рассказывала про Учкудук, кроме того, что я знаю, что она там строила квартиры в микрорайонах, какую-то гостиницу, школу и что-то еще.



Евгений Дьяконов

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607188740

