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К Дню Конституции Узбекистана. Фикция или все же Основной Закон.., - Б.Мусаев
17:35 08.12.2020

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН. К Дню Конституции Республики.

Фикция или все же Основной Закон является настоящим политико - правовым документом?

Известно, названный политико- правой документ принят ..28 лет назад 8 декабря 1992 г. на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан Двенадцатого созыва. .Первые же строки Конституции Республики Узбекистан торжественно провозгласили приверженность ..правам человека и принципам государственного суверенитета и т.д. и т.п. Сегодня 8 декабря 2020 г. Как и прежде, в этот день многие наши соотечественники поздравляют друг друга с праздником Дня Конституции и желают счастья, здоровья, мира семье. Так принято у нас.

О чем я ? Нет, не собираюсь обсуждать данную традицию Но вот в чем вопрос, многие ли из нас - узбекистанцев задумывались ранее и задумываются ныне: есть ли право у государства давать человеку основные фундаментальные права, как, например, право на жизнь. В действительности, разве мыслимо, что у государства есть такое право давать право на жизнь. Между тем, оказывается, согласно нашему Основному Закону, все и вся дается государством, которое при этом заявляет , что оно гарантирует... Не надо пространных рассуждений, показывать, доказывать, что по жизни все это оборачивается ложью. Последним печальным примером тому судьба тюрколога Андрея Кубатина, то каким образом и почему были нарушены его фундаментальные права человека, по сути же, отнято право жизнь О каком осознании высокой ответственности, верности идеалам демократии, социальной справедливости может идти здесь речь, если налицо проявление не просто пренебрежения и презрения к правам человека на примере того, что случилось с Андреем Кубатиным, а преступными, варварскими действиями (акциями) которые свершили люди (чиновники) от имени государства. И это остается без внимания

О чем я? Да все о том же низких истинах. О них у нас, если не множество, то абсолютное большинство предпочитает не говорить и даже не думать. Все хорошо. Ведь сказано, что мы вступили, будто на путь национального прогресса и более того, предстоит создавать де фундамент для нового Ренессанса Впрочем, верно говорится: не мечите бисера перед свиньями И я подумал о многом другом, возвращаясь мыслями к нашему Андрею. Камень на душе, возмущает и мою совесть, когда слышишь, видишь, читаешь о разных разностях в стране, сопоставляешь, сравниваешь слова и дела, ...Вот сегодня в Сети ...На стр фейсбука (от 08 12 2020) Клара Сахарова , сестра Андрея Кубатина пишет

" Друзья отправляют мне такие поздравления. Спасибо конечно. Но это не мой праздник как гражданина Узбекистана и даже не праздник моей семьи. Мы четыре года назад вычеркнули из своей жизни. Потому что наши права в грубейшей форме ущемленны. И мы не смогли воспользоваться этим правом. А именно не законно осудили брата Кубатина Андрея ученого Узбекистан, пытали, не компенсировали, а потом убили . Нарушены Статья 2 государство выражает волю народа, статья 7 народ является единственным источником государства ,статья 9 наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выноситься на обсуждение народа, статья 14 государства строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества, Самая главная статья 24 право на жизнь, неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягатяйшим преступлением, а что сделали с моим братом Кубатиным Андреем и его семьей: пытали его, потерял здоровье, умер брат, угрожали во время следствия и во время суда убить меня, его ребенка, изнасиловать жену, мать заболела онкологией. Кто ответит за это тяготяйшее преступление. Где исполнение конституции, где власть которая чтит закон. СТАТЬЯ 26 также грубо нарушена никто, никто не может быть подвергнут пыткам ,насилию и другому жестокому и унижающему достоинству человека обращению. Что и было сделано с моим братом. А также статья 27, статья 29,статья 30,статья 32, статья 33,статья 40 и многие другие статьи. Так ,что мне кто-нибудь может ответить для кого написана эта Конституции Республики Узбекистан. Я ее каждый раз перечитываю и точно знаю что не для народа. Так как ежедневно нарушаются права обычного гражданина республики Узбекистан".

Согласен я с ней. Это и не мой праздник. Разделяя ее боль, дополню от себя следующим обобщающим суждением

Андрей Кубатин был романтиком не без веры и надежды, что страна наша, по его словам, станет "Домом Справедливости".

Пока же, к сожалению, мир наш здесь остается, скажем так, далеко неполноценным, когда: во -первых, государство в лучшем случае не является сильным, где его врагами, откровенно попираются принципы справедливости; во -вторых, оно (государство) продолжает идти по проторенному пути коррупции

Бахадыр Ф. Мусаев 08 12 2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607438100
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