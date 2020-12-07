 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Верните родину обратно". Экс-узбекистанец Е.Дьяконов читает свои рассказы из книги "Кто помогает диктатору"
17:42 08.12.2020

Evgeni Dyakonov
1,64 тыс. подписчиков

Уважаемые друзья!

Это мой первый опыт в создании аудиокниги. Не судите строго!
Дело в том, что выход моей четвертой, многострадальной книги откладывается на неопределенный срок и не по моей вине. Когда книга была уже готова, отредактирована и отформатировано в издание, мой редактор, которому я оплатил все расходы частным порядком, скоропостижно умер! Короновирус! Следственно спросить не с кого! Приходится все начинать с начала. Поэтому я вынужден обратиться к вам за помощью. Мне крайне неловко - поверьте! Но Мир все же должен знать правду об Узбекистане.
Ранее, все расходы я выносил "воруя" деньги из семейного бюджета и работая на двух работах. Нынче кризис и "левый" приработок я потерял.

Кроме того, я оплатил перевод, на английский язык, моей первой книги, одной "коллеге" из Беларуси, но как выражаются в кругах высокопоставленной элиты, она меня "кинула"!

Перевод второй книги идет, медленно но верно! Спасибо Илья Стрежаков из Подмосковья! Пока сделано более 1/3 книги, но нужен редактор английского языка, что тоже стоит денег.

В западных фондах и гуманитарных организациях я получил уже более 150 отказов для публикации и перевода моих книг. Они читают, хвалят, даже иногда рыдают над моими книгами, но отказывают по причине, что я не попадаю в их "стандарты". Я белый, я не экстремист, я не гей!!! Кроме того, я не ругаю Россию и не поливаю грязью Путина, а это уже выход за "красную линию"! Для тех кто не в курсе, я никогда не жил в РФ и почти ничего не знаю об этой стране!

И вообще, я заметил, что любой белый, гетеросексуальный мужчина, атеист, не имеющий никаких видимых физических недостатков или психических отклонений, вообще не имеет никаких шансов на успех в получении каких либо грантов и финансировании своих проектов.

При этом можно быть абсолютной бестолочью, социальным паразитом, международным террористом или извращенцем, то для тебя открыты все двери!

Работу по своим книгам я буду продолжать не смотря ни на что.
Надеюсь на вас!

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Источник - ЦентрАзия
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