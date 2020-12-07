"Верните родину обратно". Экс-узбекистанец Е.Дьяконов читает свои рассказы из книги "Кто помогает диктатору"

17:42 08.12.2020

Evgeni Dyakonov

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Уважаемые друзья!



Это мой первый опыт в создании аудиокниги. Не судите строго!

Дело в том, что выход моей четвертой, многострадальной книги откладывается на неопределенный срок и не по моей вине. Когда книга была уже готова, отредактирована и отформатировано в издание, мой редактор, которому я оплатил все расходы частным порядком, скоропостижно умер! Короновирус! Следственно спросить не с кого! Приходится все начинать с начала. Поэтому я вынужден обратиться к вам за помощью. Мне крайне неловко - поверьте! Но Мир все же должен знать правду об Узбекистане.

Ранее, все расходы я выносил "воруя" деньги из семейного бюджета и работая на двух работах. Нынче кризис и "левый" приработок я потерял.



Кроме того, я оплатил перевод, на английский язык, моей первой книги, одной "коллеге" из Беларуси, но как выражаются в кругах высокопоставленной элиты, она меня "кинула"!



Перевод второй книги идет, медленно но верно! Спасибо Илья Стрежаков из Подмосковья! Пока сделано более 1/3 книги, но нужен редактор английского языка, что тоже стоит денег.



В западных фондах и гуманитарных организациях я получил уже более 150 отказов для публикации и перевода моих книг. Они читают, хвалят, даже иногда рыдают над моими книгами, но отказывают по причине, что я не попадаю в их "стандарты". Я белый, я не экстремист, я не гей!!! Кроме того, я не ругаю Россию и не поливаю грязью Путина, а это уже выход за "красную линию"! Для тех кто не в курсе, я никогда не жил в РФ и почти ничего не знаю об этой стране!



И вообще, я заметил, что любой белый, гетеросексуальный мужчина, атеист, не имеющий никаких видимых физических недостатков или психических отклонений, вообще не имеет никаких шансов на успех в получении каких либо грантов и финансировании своих проектов.



При этом можно быть абсолютной бестолочью, социальным паразитом, международным террористом или извращенцем, то для тебя открыты все двери!



Работу по своим книгам я буду продолжать не смотря ни на что.

Надеюсь на вас!



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