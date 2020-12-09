Узбекистан. Продолжение времени безвременья, - Б.Мусаев

00:14 11.12.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ БЕЗВРЕМЕНЬЯ.



Сегодня 10 декабря - День принятия Государственного гимна Узбекистана. В этот день 1992 г., спустя двое суток после принятия Основного Закона, глава государства подписал Закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан". В соответствии с законом были утверждены текст и музыка.



И еще, конечно, памятен день 10 декабря всему человечеству, тем, что в этот день 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила и провозгласила Всеобщую Декларацию прав человека.



Таким образом, 10 декабря удивительным образом сошлись две знаменательные исторические даты. Однако отставим пока в сторону Декларацию и будем говорить о Гимне в контексте озаглавленной темы.



I.Поэт, автор текста гимна страны Абдулла Арипов писал о гимне: "Гимн - это жизнь, живое бытие. Это великая сила, способная за несколько минут мощью слова и музыки сплотить соотечественников с разным мировоззрением". Не знаю, кто и как воспринимает это его откровение, а я скажу за себя: лично меня с учетом места и времени, особенно впечатляют следующие слова гимна.



"Независимый край, мирная стезя,



Правдой ты расцветай, родина моя!"



Право, кто не согласится относительно такового пожелания, если иметь в виду неоценимую значимость правды как ценности , будь то речь идет о жизни человека, общества или мировоззрении. Кстати, о мировоззрении Помнится, прочитал слова поэта о мощи слова и музыки способной сплотить ..А затем попытался представить себе картину, что стоят рядом, точнее, в одном ряду стоят, сплотившись Ислам Каримов и Мухаммад Салих. Тщетно было усилие моего "социологического воображения" В результате я рассмеялся, поняв, что нельзя это и представив, когда с одной стороны, типичный аппаратчик, бывший член Политбюро ЦК КПСС, для которого власть все и с другой - поэт, диссидент, создавший Демократическую Партию "Эрк", превыше всего, ставящий для человека свободу как ценность. В действительности, время показало опьяненность первого властью и планы второго, между прочим, связанные с целями программы ДП "Эрк" начать жизнь страны после провозглашения независимости с "чистого" листа, а именно, выбрав конструктивную модель развития. перекодировать сознание народа к творчеству, свободе, земле, собственности, сформировать чувство хозяина и гражданина. Впрочем, к этому вернемся, но прежде, я бы хотел оттолкнуться от рассуждений о "низких истинах"



О чем я? Да, все о том же, гонимых "низких истинах", читай, когда правда по жизни никем не востребована . Подумай, читатель, вот уже почти треть века нас - узбекистанцев подпитывают ложью и еще раз ложью, проще говоря, вешают лапшу ( лагман) ловкие и предприимчивые, скажем так, додо лагманщики Стоит ли напоминать о возвышающем нас обмане, отнюдь не способствовавших росту Узбекистана и его людей, разумея под этим, наоборот регресс материально-экономических, социально- духовных, морально - нравственных сторон жизни человека и общества в целом. Первоначально возвышались, обманываясь последовательно и по порядку всякого рода идеями фикс типа "Узбекистан - государство с великим будущим", ослеплялись ведь и мнимыми достижениями т.н. узбекской модели развития, аналогичными успехами "государства - реформатора" и, естественно, под началом известной персоны власти как ведущей силы, расширявшей, углублявшей, либерализировавшей демократические реформы,..



Дальше - больше. Провозгласили, что "XXI век - век Узбекистана!"И... ускорились в никуда, вернее, приблизили с неизбежностью Андижан -2005 Затем наступил постандижанский период обеспечения безопасности и стабильного развития, ознаменовавшийся... ... Однако не стану продолжать, оглашать весь список "достижений" Узбекистана за время "здесь и сейчас" (1991-2016) Ведь во дворе, будто новые времена и соответственно им новые песни о том же якобы устойчивом развитии и процветании. Иначе и быть не может, так как, известно, страна вышла на дорогу "национального прогресса" и теперь стоит задача создания фундамента для продвижения вперед к эпохе Возрождения, вернее, третьего Ренессанса. А совсем недавно, открывая какую -то очередную международную конференцию, президент Ш Мирзиеев заявил:"Для Узбекистана наступает новый этап развития - переход к национальному процветанию".



Словом, все хорошо. На мой взгляд, в том смысле хорошо звучат все эти слова и слоганы "национальный прогресс", "национальное процветание", "третий Ренессанс" и читаются на бумаге. По сути же, все это лишь декларируемые, фиктивные вещи, отличные от настоящих дел. Но, разумеется, они рассчитаны на то, что People (пипл) все схавает Если согласиться с данным моим утверждением, то разве не понятно, что власть наша, читай, местная номенклатура не собиралась что-либо существенно менять. Их заботил лишь вопрос, как и что делать для сохранения и укрепления своих позиций во власти. Поэтому, известно, был сделан выбор в пользу тоталитарно- феодального строя правления. Полагаю, не требуется высокого полета мысли и глубокой аналитики, чтобы понять и принять данный мой посыл. Достаточно внимательно прочитать содержание Конституции Республики Узбекистан, чтобы понять: в стране лишь видоизменили прежний тоталитарный строй под местную власть, под амбиции известной персоны. Говоря иначе, можно также сказать, что "модернизировали" существовавшую систему власти авторитарной. И в итоге получили власть - мутант, где нашли место, взятые из прошлого феодальные порядки и соединили с тоталитарной советской. Кстати, из прошлого (XV XVI-XYIII вв ) прихватили то, от чего отказалась власть советская Разумеется, не было и речи, что власть задумывалась о концептуальной модели будущего, необходимости перекодировании сознания народа, вернее, сознания множества к творчеству, свободе, земле, собственности, формированию чувства хозяина и, наконец, гражданина. Нет, наоборот, по жизни видно, что здесь и сейчас (1991-2016) по настоящий день произошло окончательное подавление креативного потенциала и мы остались рабами (холуями), для которых слова "свобода", "независимость", "честь", "достоинство", "гражданин". "гражданский дух" пустой звук



К примеру, автор настоящей заметки нашел нужным в свое время (20 лет назад) отказаться от статуса официального аналитика и в качестве уже "запретной персоны" (вольного стрелка), отбросив т.н. "политическую корректность" стал рубить правду - матку о природе власти, "народовластии". Разумеется, это касалось различных тем, в которых посильно раскрывались различные проявления банального зла, творимого настоящим режимом власти, институтами государственности , почему нет народа в собственном смысле этого слова, когда пристало говорить о наличии души страны, самосознании, развитости социальной солидарности, организованности, чести и достоинства, что живы такие благородные х принципы и ценности у множества людей, как стремление к свободе, независимости



Вышесказанного мною, думаю, достаточно читающим настоящие строки в качестве затравки (получения импульса), чтобы самим поразмыслить о разных разностях, имеющих место в нашей стране, в т. ч. на предмет озаглавленного, сопоставляя мои рефлексии с размышлениями немалого числа других наших соотечественников не чурающихся правды, той правды, которая далеко не всем нравится, ибо несет, казалось бы, лишь дискомфорт. В самом деле, как - то вычитал одну мысль в книге русского кинорежиссера, если не ошибаюсь, Андрея Кончаловского, прочитал и запомнил ее крепко, потому что мысль эта замечательная. Вот она. Цитирую по памяти "То, что от себя гонишь. То, что требует задумываться, заставляет почувствовать неудобно. А в целом - расти. Возвышающий обман не способствует росту".



Очевидно, что мы то - узбекистанцы столь продолжительное время живем одни к одному, если не во лжи, то действительно как сказано А. С. Пушкиным: "Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман".



Что к этому добавить? Право не будет натяжкой, опуская, приведенную крылатую фразу гения на наш материально - культурный субстрат, социальную ситуацию и в целом факта длящегося не одно десятилетие идиотизма нашенской жизни, заметить, что в нашем случае речь идет о неминуемых катастрофических последствиях продолжения времени безвременья.



Вместо P.S.



Что делать? Это уже не одна иная тема, требующая обстоятельного разговора. Среди них, на мой взгляд , выделяются актуальностью как повестка дня на сегодня и завтра вопрос о том, почему Узбекистан, имея трудолюбивое и предприимчивое население, богатые природные ресурсы, входит в число 40 самых бедных стран мира? В частности, по данному поводу не может неприятно не удивлять, что пафосные заявления руководителей страны о начатой якобы борьбе с коррупцией, подкрепляются лишь демонстрацией видимости ведения таковой борьбы, не фактической борьбы, а видимости , т.к. до настоящего времени отсутствует правовая основа борьбы с коррупцией



Размышления о времени безвременья требуют также внимания, по меньшей мере, по части постановки проблем, обозначенных в целом ряде выступлений, касающихся реформы политической сферы жизни общества К примеру, читаешь один, второй,третий пост проф., д. ф-м. н. Атаназара Арифова на его стр фейсбука Так дорогого стоит следующее его откровение о государстве (см. стр. фейсб от 08 12 2020)



"Главная функция государства - гарантировать неотъемлемость всех фундаментальных прав человека, а не обуздать их, не управлять ими, не стремиться дать их всем, не обеспечить всех ими. Отклонение от своей главной функции есть главная неисправность государства, определяющая его ориентацию на регресс, игнорирование закона диалектики о борьбе и единства противоположностей, результат неисправного мировоззрения" (курсив мой -Б.М.)



Здесь же днями (декабрь 2020 ) он еще далее развивает мысль о том, что КОНСТИТУЦИЯ (08.12.1992) УЗБЕКИСТАНА - ФИКТИВНА, АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПО ДУХУ, ПРЕСТУПНА, АНТИНАРОДНА ПО БУКВЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ "ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ" (20.06.1990). А также дополняя соответственно утверждение , что искаженное мировоззрение служит главным источником искаженной государственности, пишет следующее



КОНСТИТУЦИЯ - НЕИСПРАВНА. Главная неисправность - установка 55-статьи.



"НАРОД - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ...



Государство и другие надстройки на неисправной конституции также неисправны, жизнь общества ориентирована на регресс, путь демократии заблокирован, пользу находят только клептократы, а не народ"



На этой критической волне строк профессора я закончу настоящую заметку, написанную мной в порядке дискуссии (или постановки проблемы), сделав акцент на понятии "мировоззрение". Последнее, по меньшей мере, должно указывать, что человеку, который имеет то или иное мировоззрение , свойственны такие вещи за душой и разумом, как идейная убежденность, определенная система ценностей культурных, моральных, религиозных.



Заканчивая и озадачиваюсь: какое мировоззрение у наших т.н. государственников. Да, и есть ли среди них, помимо отдельных исключений, люди с адекватным правильным мировоззрением, если от "работы" многих из них (как они работают), складывается впечатление, что там "наверху" нами правит "грязь".



Бахадыр Ф. Мусаев 10 12 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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