В Кыргызстане к власти пришли те, кого родила действующая Конституция, - С.Чериков

00:16 11.12.2020

В Жогорку Кенеше, кыргызстанском парламенте, при обсуждении процедуры принятия законопроекта о референдуме относительно формы правления в Кыргызстане разыгралась острая полемика между депутатами Омурбеком Бакировым (СДПК) и Натальей Никитенко ("Ата Мекен").



Бакиров при этом исходил из конкретных фактов истории вопроса и отвечал по его существу. Никитенко по сути опиралась на политический схематизм, апеллировала народу и стремилась абстрагироваться от действительности в стране, реального состояния общества и подлинных настроений в нем. Вот что значит отчужденность некоторых публичных политиков-соотечественников от реальной жизни и истории туземного народа.



Сегодня для многих становятся ясными позиция и поступки активных атамекеновцев, направленные на сохранение любой ценой действующей Конституции, отцом и матерью которой многие считают Текебаева и Отунбаеву. Вопреки даже недавнему костоломному госперевороту, который и стал конечным продуктом сей сверхлиберальной Конституции, при которой, кстати, махровым цветом расцвела коррупция сверху донизу.



В связи с чем хочется сказать:



Наталья, при чем тут народ?! Сказала бы честно, "нашу, т.е, текебаевскую Конституцию спасаем"… Жизнь доказала же, что парламентаризм для нашего народа, недавно перескочившего от древних традиций родо-племенных площадок сразу в развитой социализм, и, только совсем недавно занял свою законную грядку согласно классификации мирового развития, еще рановат.



Он, народ, в основе своем, еще не дозрел для идеального парламентаризма по-западному. Для созидательного, а не костоломного, развития нужны не кровавые революции, а спокойное эволюционное развитие по Китаю, по примеру соседей хотя бы.



Доказ? Пожалуйста, хотели сразу идеальный парламентаризм без централизованной властной вертикали, укрепления (или хотя бы возвращения к советской госдициплине) - получили улицу, власть ОПГ, которые ломают все, что до этого крупицами, с горем пополам за 30 лет суверенного властвования собрали, достигли…



Все вдруг стали умные (в чем несомненная заслуга заложенного при Акаеве иностранного многовекторно разлагающего влияния финансируемых извне НПО, НКО и защитников прав опять таки содомно-агрессивного, экстремистского меньшинства). Благодаря чему, точнее, примитивному восприятию конституционного трактата о главном источнике власти, все вдруг почувствовали себя полноправными хозяевами власти, начали требовать должности захотели порулить страной, доступа к госказне и госблагам. Забывая, что для этого надо сначала научиться к простейшей дисциплине, уважать законы. Но для этого нужен железный, профильно образованный, подлинно авторитетный и честный глава. Другого пути на Востоке нет.



Короче, в Кыргызстане люди по горло сыты либерастно-содомными абстрактными Конституциями и фарисействующими парламентариями. Реальным ответом на все вопросы можно назвать факт того, кто сегодня пришли к власти. Это и есть взрывной продукт народного долготерпения…



Садырбек Чериков. Бишкек