 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.12.2020
12:07  Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне
11:35  Зачем акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч ручек на 4 млн тенге. Рук не хватит
10:55  Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров
10:36  Векторы НАТО, традиционные и не очень, - А.Бартош
10:35  Гори в аду! Филадельфийский архиепископ проклял Байдена
10:01  "Хуто-хуто-ряяяяянка!". Софа Ротару снова спивает клятым москалям
09:43  Мирзиеев раскритиковал хокимов за низкий охват населения спортом

09:04  Пекин укрепляет деэскалацию лагерями. Обустройство китайской армии на границе с Индией
08:52  Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несостоятельность, - А.Рамм
08:43  Как выйти из кризиса. России нужна новая денежно-кредитная политика - Сергей Глазьев
08:30  Турция и Азербайджан приготовились к дележу армянских земель, - А.Арешев
00:16  В Кыргызстане к власти пришли те, кого родила действующая Конституция, - С.Чериков
00:14  Узбекистан. Продолжение времени безвременья, - Б.Мусаев
00:10  Прототип корабля Starship SN8 Маска взорвался при посадке (видео)
00:05  Иранское влияние в Ираке начинает ослабевать. Шииты раскололись, - И.Субботин
00:02  25-летие провозглашения нейтралитета Туркменистан отмечает в глубоком кризисе, - В.Панфилова
Четверг, 10.12.2020
22:17  Техас потребовал аннулировать результаты выборов в четырех штатах США. Последний шанс Трампа
22:12  Ахмад Кадыров назвал последние санкции США дебилизмом
20:30  В Узбекистане будут публиковать имена чиновников-коррупционеров
20:25  Вбросы, пули, кандидаты. Трамп готов расколоть Америку, - С.Костецкий
20:24  На заработки в Саудовскую Аравию: что ждет трудовых мигрантов
19:32  Алиев и Эрдоган приняли парад в Баку в честь победы в Карабахе
18:06  Справка о девственности... для Макрона, - ВВС
17:11  Всемирное соперничество за лучшую вакцину - это новая форма геополитики, - Die Zeit
16:17  Фактор возмездия. К чему приведет убийство иранского ядерщика, - Ш.Султанов
16:15  США выбирают 3-ю мировую: Трамп отвергает мирный план Горбачева и Рейгана
16:10  "В круге Кундузском" - вышла книга Героя России Ильяса Дауди
16:08  Рос"Правозащита" 2020: великолепная десятка + дядюшка Сорос
14:24  Нашествие гостей. Кто в доме хозяин? - Сергей Черняховский
12:59  Экс-аким Кызылординской области Искаков получил от суда свои честно заработанные 7 лет
11:02  Сообразят на троих. Результат КазВыборов уже известен.., - Д.Ашимбаев
10:54  Младший зять Мирзиеева выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии
10:52  ХохлоДырь. Политическая ситуация на Украине стремительно меняется, - В.Пойманов
09:05  Посол Молдовы в России Негуца погорел на контрабанде автобуса анаболиков
08:57  В КазМажилис нынче лезут 312 кандидатов от 5 партий. Занять места по расписанию!
07:13  Иран пообещал вернуть Голанские высоты Сирии. Израиль судорожно роет окопы..
07:10  Мадам Кириенко. Дочь замглавы Администрации Путина получила французское гражданство
07:04  Франция примет закон о противодействии радикальному исламу
06:52  Сбежал от следствия по "золотому делу" экс-глава ГКНБ Киргизии Болот Суюмбаев
06:50  Плюют в хари хамы. Возле входа в КырПарламент с утра организован "коридор позора" для депутатов
06:47  Казнацхолдинг "Байтерек" втюхал инвесторам своих облигаций на 100 млрд тенге
01:25  Новую анаконду зовут Джо. Запад созрел для окончательного решения российского вопроса, - К.Сивков
00:53  Джо Байдену строят китайскую стену. Администрация Трампа срывает перезагрузку с Пекином, - "Къ"
00:33  Коронавирус проникает в организм через глаза? - Frankfurter Rundschau
00:32  США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод. Узбекистан исключен из спецсписка
00:24  На Луну через Пекин. США готовятся, Россия фантазирует, Китай летает, - В.Волгин
00:20  Нехватка электроэнергии в Таджикистане: власти не дают внятного ответа происходящему
00:03  В составленный США санкционный "список Магницкого" попал и кыргызский олигарх Матраимов
00:02  Ковидные бунты – новая социальная реальность, - "НГ"
Среда, 09.12.2020
20:17  С.Наумов: В странах Центральной Азии власти нужно перестать играть в оппозицию
20:03  Д. Ашимбаев: В парламентские выборы в Казахстане изначально заложен ряд системных сбоев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров
10:55 11.12.2020

Пресс-служба ГКНБ КР отчиталась о поимке очередного опасного
VIP-преступника.

Антикоррупционной службой установлен факт незаконного получения денег в особо крупном размере со стороны бывшего председателя Финпола от руководителя одного из государственных органов.

"В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денег со стороны Бакирова в том числе с объектов предпринимательства", - сообщили в ГКНБ.

Таиров возволен в Бишкекский СИЗО ГКНБ

ТАИРОВ Бакир Дуулатович
/ /
[31.07.1966 - ..]
Род. в Джалал-Абадской обл. Кыргыз.

Окончил Самаркандский кооперативный институт (1990), экономист;
Ошский ГЮИ (2010), юриспруденция (юрист).

1984 – 1986 гг. рядовой-стрелок в Советской армии;
1996 - 1997 гг. - участковый инспектор ИДН Тюлейкенского ОМ ОВД города Ош;
1997 – 1999 гг. - оперуполномоченный ОБЭП ОВД Ноокатского района;
1999 – 1999 гг. - старший оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Ноокатского района;
1999 – 2000 гг. - оперуполномоченный 1 отдела (по борьбе с экономической преступностью и коррупцией) МРУ по Ошской и Жала-Абадской области МВД КР;
2000 - 2001 гг. - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованными преступными сообществами по Жалал-Абадской области ГУБОПБ МВД КР;
2001 - 2001 гг. - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованными преступными сообществами по Жалал-Абадской области Управления по борьбе с организованными преступными сообществам по Южному региону ГУБОП МВД КР;
2001 - 2002 гг. - оперуполномоченный - ОБЭП ОВД город Ош;
2002 - 2003 гг. - оперуполномоченный ОСОФ ОВД город ОШ;
2003 - 2003 гг. - старший оперуполномоченный ОБЭПК УВД город ОШ;
2003 - 2004 гг. - старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭПК УВД город ОШ;
2004 - 2006 гг. - оперуполномоченный 2 отдела (по борьбе с должностными преступлениями в правоохранительных фискальных и силовых структурах) ГУБДП МВД КР;
2006 - 2006 гг. - оперуполномоченный 1 отдела (по борьбе с преступлениями в государственной власти и легализацией доходов, добытых преступным путем)) УБДП ГУВД г. Бишкек;
2006 - 2007 гг. - оперуполномоченный по особо важным делам отдела СФП г. Ош;
2007 - 2007 гг. - начальник отдела по борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями, злоупотреблениями и коррупцией в налоговых и финансовых органах УСФП по г. Бишкек;
2007 - 2008 гг. - начальник отдела по борьбе с должностными преступлениями в сфере высоких технологий Управления по борьбе с экономическими правонарушениями, злоупотреблениями и коррупцией государственных органах ФП при ПКР;
2008 - 2010 гг. начальник Южного межрегионального управления СФП КР;
2010 - 2010 гг. начальник Южного межрегионального управления ГСФП КР по г. Бишкек;
2011 - 2011 гг. - оперуполномоченный отдела по защите финансовой и банковской сферы УБК Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;
2011 - 2012 гг. начальник отдела по борьбе с коррупцией УБОПиК по Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской области и городу Ош Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;
2012 - 2012 гг. заместитель начальника УБОПиК по Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской области и городу Ош Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;
2013 - 2013 гг. начальник отдела по пресечению незаконного финансового ОПГ Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР;
2013 - 2017 гг. начальник Управления по пресечению незаконного финансирования ОПГ Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР;
2017 - 2017 гг. начальник отдела по пресечению легализации преступных доходов ОПГ Третьего управления (по борьбе с организованной преступностью) Службы криминальной милиции (на правах главного управления) МВД КР;
2017 - 2018 гг. заместитель начальник по службе УВДТ МВД КР;
2018 - начальник Управление внутренних дел на транспорте МВД КР.
С 28 апр. 2018 - 4 дек. 2019 и ? - 13.10.2020 - председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР

6-8.10.2020 - был отстранен от должности в ходе т.н. "Октябрьского переворота"

10.12.2020 задержан ГКНБ "В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денег со стороны Бакирова в том числе с объектов предпринимательства", - сообщили в ГКНБ".

мл. брат - Талант Бакиров - Во времена Бакиева, в 2006 году Текебаев полетел в Польшу и в его сумку в международном аэропорту "Манас" подкинули матрешку с героином. Был большой скандал международного масштаба. Тогда сосредоточивший в своих руках власть Бакиев хотел выставить Текебаева курьером, перевозившим героин, посадить в тюрьму. В том деле показались уши сотрудника правоохранительных органов Таланта Таирова, который якобы выполнял указания Жаныша Бакиева.Сообщалось, что его отправили в отставку.
Поговаривают, что этот Таиров вновь стал начальником службы охраны аэропорта "Манас". Забавно. Интересно, какие "фокусы" он еще покажет?.. Этот Таиров как-то попадался в руки Антикоррупционной службы при получении взятки. Старший брат Таланта Таирова Бакир Таиров нынче возглавляет Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

Источник: газета "Фабула пресс" №32 от 13.09.2019

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607673300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  