Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров

10:55 11.12.2020

Пресс-служба ГКНБ КР отчиталась о поимке очередного опасного

VIP-преступника.



Антикоррупционной службой установлен факт незаконного получения денег в особо крупном размере со стороны бывшего председателя Финпола от руководителя одного из государственных органов.



"В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денег со стороны Бакирова в том числе с объектов предпринимательства", - сообщили в ГКНБ.



Таиров возволен в Бишкекский СИЗО ГКНБ



ТАИРОВ Бакир Дуулатович

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[31.07.1966 - ..]

Род. в Джалал-Абадской обл. Кыргыз.



Окончил Самаркандский кооперативный институт (1990), экономист;

Ошский ГЮИ (2010), юриспруденция (юрист).



1984 – 1986 гг. рядовой-стрелок в Советской армии;

1996 - 1997 гг. - участковый инспектор ИДН Тюлейкенского ОМ ОВД города Ош;

1997 – 1999 гг. - оперуполномоченный ОБЭП ОВД Ноокатского района;

1999 – 1999 гг. - старший оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Ноокатского района;

1999 – 2000 гг. - оперуполномоченный 1 отдела (по борьбе с экономической преступностью и коррупцией) МРУ по Ошской и Жала-Абадской области МВД КР;

2000 - 2001 гг. - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованными преступными сообществами по Жалал-Абадской области ГУБОПБ МВД КР;

2001 - 2001 гг. - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованными преступными сообществами по Жалал-Абадской области Управления по борьбе с организованными преступными сообществам по Южному региону ГУБОП МВД КР;

2001 - 2002 гг. - оперуполномоченный - ОБЭП ОВД город Ош;

2002 - 2003 гг. - оперуполномоченный ОСОФ ОВД город ОШ;

2003 - 2003 гг. - старший оперуполномоченный ОБЭПК УВД город ОШ;

2003 - 2004 гг. - старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭПК УВД город ОШ;

2004 - 2006 гг. - оперуполномоченный 2 отдела (по борьбе с должностными преступлениями в правоохранительных фискальных и силовых структурах) ГУБДП МВД КР;

2006 - 2006 гг. - оперуполномоченный 1 отдела (по борьбе с преступлениями в государственной власти и легализацией доходов, добытых преступным путем)) УБДП ГУВД г. Бишкек;

2006 - 2007 гг. - оперуполномоченный по особо важным делам отдела СФП г. Ош;

2007 - 2007 гг. - начальник отдела по борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями, злоупотреблениями и коррупцией в налоговых и финансовых органах УСФП по г. Бишкек;

2007 - 2008 гг. - начальник отдела по борьбе с должностными преступлениями в сфере высоких технологий Управления по борьбе с экономическими правонарушениями, злоупотреблениями и коррупцией государственных органах ФП при ПКР;

2008 - 2010 гг. начальник Южного межрегионального управления СФП КР;

2010 - 2010 гг. начальник Южного межрегионального управления ГСФП КР по г. Бишкек;

2011 - 2011 гг. - оперуполномоченный отдела по защите финансовой и банковской сферы УБК Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;

2011 - 2012 гг. начальник отдела по борьбе с коррупцией УБОПиК по Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской области и городу Ош Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;

2012 - 2012 гг. заместитель начальника УБОПиК по Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской области и городу Ош Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД КР;

2013 - 2013 гг. начальник отдела по пресечению незаконного финансового ОПГ Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР;

2013 - 2017 гг. начальник Управления по пресечению незаконного финансирования ОПГ Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР;

2017 - 2017 гг. начальник отдела по пресечению легализации преступных доходов ОПГ Третьего управления (по борьбе с организованной преступностью) Службы криминальной милиции (на правах главного управления) МВД КР;

2017 - 2018 гг. заместитель начальник по службе УВДТ МВД КР;

2018 - начальник Управление внутренних дел на транспорте МВД КР.

С 28 апр. 2018 - 4 дек. 2019 и ? - 13.10.2020 - председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР



6-8.10.2020 - был отстранен от должности в ходе т.н. "Октябрьского переворота"



10.12.2020 задержан ГКНБ "В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денег со стороны Бакирова в том числе с объектов предпринимательства", - сообщили в ГКНБ".



мл. брат - Талант Бакиров - Во времена Бакиева, в 2006 году Текебаев полетел в Польшу и в его сумку в международном аэропорту "Манас" подкинули матрешку с героином. Был большой скандал международного масштаба. Тогда сосредоточивший в своих руках власть Бакиев хотел выставить Текебаева курьером, перевозившим героин, посадить в тюрьму. В том деле показались уши сотрудника правоохранительных органов Таланта Таирова, который якобы выполнял указания Жаныша Бакиева.Сообщалось, что его отправили в отставку.

Поговаривают, что этот Таиров вновь стал начальником службы охраны аэропорта "Манас". Забавно. Интересно, какие "фокусы" он еще покажет?.. Этот Таиров как-то попадался в руки Антикоррупционной службы при получении взятки. Старший брат Таланта Таирова Бакир Таиров нынче возглавляет Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.



Источник: газета "Фабула пресс" №32 от 13.09.2019