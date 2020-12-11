Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ? - Н.Нуртазина

23:04 12.12.2020 Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ?



Древние казахские бии (мудрецы-ораторы) призывали к справедливости и честности в знаменитом афоризме "Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала" (дословно: "Называй/оценивай белое как белое, а черное - разоблачай как черное"). Так и мы, после просмотра фильма кыргызского режиссера и продюсера Садыка Шер-Нияза "Курманжан-датка" (2014) готовы присоединиться к высокой оценке данной исторической эпической драмы, удачной экранизации жизни великой женщины, предводительницы алайских кыргызов XIX века Курманжан-датка, и искренне порадоваться за успех братского народа (идея создания фильма принадлежит Ж.Джолдошевой).



Ибо даже пытливый, рентгеновский взгляд ученого-историка не может выявить в кинематографическом творении под названием "Курманжан датка. Королева гор" никаких ляпов и погрешностей - прежде всего с точки зрения отображения прошлого, костюмов, психологии и моделей поведения людей того времени (кроме одного небольшого, как мы поняли, сознательно допущенного авторами анахронизма, об этом позже).



Подобрана прекрасная команда актеров, прежде всего исполнительница главной героини в возрасте 16-40 лет Элина Абайкызы, все другие…Молодая Курманжан - благородная и статная восточная красавица, глядя на которую, помимо всего прочего, зрители получают ясное представление о туранской расе Центральной Азии. Также прекрасен и реалистичен в культурно-генетическом плане ее супруг Алымбек-датха (актер Азиз Мурадилаев).



…А вот наши казахские режиссеры почему-то всегда переигрывают с излишней монголоидностью при подборе актеров и тем самым грешат против науки, создавая ложное представление о расово-антропологическом типе предков, также о национальных эстетических идеалах. Некоторые из них, как мы догадываемся, забыв о правде истории и имидже нации, недобросовестно рассчитывают данной "узкоглазой изюминкой" привлечь внимание падких до экзотики западных экспертов, дабы заполучить приз на международных кинофестивалях.



Но не таковы кыргызы и узбеки! Они как истинные патриоты никогда не идут на подобные дешевые и предательские приемы и способы прославиться, а еще на излюбленный деисламизированными казахскими режиссерами "ход конем" - разбавлять исторический фильм эротическими вставками, пикантными сценами. Даже великого Абая и Аблайхана (Абулмансура), не говоря о всяких "келин" и "шалов" норовят, что называется, затащить в постель, так или иначе привязать к чувственным сценам.



Совсем иной уровень - вечная историческая драма "Курманжан датка". Есть в той картине до боли прекрасная и выстраданная любовь, и даже смелое первое (!) признание в любви благородному беку благородной и ищущей свою ровню алайской девушки, но это - совсем другое… Фильм кыргызских мастеров - яркий пример того, что без всякой дешевой эротики, без муссирования монголоидности или первобытной "массагетской" воинственности пр. можно завоевать любовь и популярность миллионов зрителей, самое главное - своего отечественного зрителя, вселить свет и благородный дух в сердца своих кыргызов и казахов, а не гоняться за иностранными премиями. Хотя "Курманжан датка" высоко оценили также на престижных международных кинофестивалях, а в 2014 г. фильм был выдвинут от Кыргызстана на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".



Фильм "Курманжан-датка" - почти шедевр, прекрасный художественный исторический фильм, где играют талантливые актеры, звучит прекрасная музыка, демонстрируются впечатляющие пейзажи, зеленые долины и склоны Алайского хребта, раскрывается самобытность кочевого общества кыргызов - мужчин и женщин, знатных и рядовых общинников, живущих идеалами предков, одетых в красивые, настоящие, т.е. грамотно, детально воссозданные исторические костюмы...



Через визуальное и вербальное повествование о судьбе и деятельности матери кыргызского народа, поэтессы, государственного и военного деятеля XIX века Курманжан-датка создатели фильма сумели передать гордый нрав алайцев, их мусульманское и тюркское самосознание, нравственность, стремления и мечты маленького сообщества горцев и всех кыргызов в сложный период их истории.



Историческое полотно достойно представляет традиционную культуру и прошлое современной Киргизии, увековечив при этом одну из самых величайших личностей ее национальной истории (возможно, после легендарного Манаса), гордость тюркского мира и всей Центральной Азии - Курманжан-Ана - ту, которую нарекли при жизни "алайской царицей", которая имела мусульманский княжеский титул "датха" от среднеазиатских ханов и звание полковника Российской императорской армии.



Посредством уместных эпизодов диалога и дискуссий, идейной и военно-политической борьбы благородных правителей, мудрых женщин, сражавшихся за свободу и достойную жизнь народа, в фильме адекватно отражены перипетии истории кыргызов второй половины XIX века. При этом нет напыщенности и излишней героизации, нет никакой бутафории (как случается у нас при создании фильмов, типа "Казахское ханство" или "Томирис"). Актеры играют искренне, проникновенно, мастерски, без капли фальши, по-настоящему вживаются в роль, так что могут передать зрителю всю гамму и оттенки своих переживаний, любви, надежды, тревог, радости, боли и страданий героев.



Кстати, в фильме не замалчиваются, а спокойно и честно отражаются трагические события в жизни Курманжан и ее детей, оказавшихся в тисках русского царизма, а еще ранее подвергавшиеся репрессиям со стороны Коканда (у нас же, у казахов, до сих пор в исторических фильмах есть только один единственный враг предков - это джунгары; благо, что такого этноса сейчас не существуют, он был истреблен китайцами в XVIII веке, поэтому наши режиссеры и министры культуры могут быть спокойны за свою "политкорректность").



В то же время образ даже такого явного исторического врага, как царская Россия, интерпретируется диалектически, конечно, с опорой на факты и документы, на историческую память народа. Поэтому мы видим генерала М. Скобелева, первого военного губернатора Ферганы - как человека более гуманного, чем последующие главы колониальной администрации, который чтил "царицу гор", назвал Курманжан-датка матерью, а себя - ее сыном.



И тем более не лепится образ врага из узбекских ханств (у нас же, опять таки умудрились даже в отношении XV века показать казахов и узбеков лютыми врагами, фильм "Казахское ханство"). Несмотря на то, что в кинокартине красной нитью проходит идея борьбы за свободу от кокандского владычества, но это не превращается в идею противопоставления себя Средней Азии и мусульманскому миру. На самом деле формула проста: следуй источникам и документам, ничего не выдумывай, показывай историю такой, какая она была на самом деле.



А история была такова, что супруг Курманжан и сама она честно служили Кокандскому ханству, считая это полиэтническое центральноазиатское государство своим государством, его правителя - своим монархом. Особенно важно, что как положительный персонаж показан эмир Бухары Музаффар, человек честный и справедливый, который ценил Курманжан и ее супруга, был недовольный агрессивной политикой Коканда (как известно, это было менее цивилизованное ханство, чем Бухара).



И когда вторглись русские, все сыновья Курманжан отчаянно сражались вместе с кокандцами против "кафиров", а Абдилдабек не смог смириться с принятием российского подданства и эмигрировал в Афганистан, откуда он обещает вернуться с большим войском и "освободить родную землю от ног неверных". И все это показано в фильме, ведь историческую правду нельзя скрывать…



Отрадно, что в фильме не принижается и не маскируется роль и значение ислама и мусульманской идентичности кыргызов (в казахской же киноиндустрии до сих пор процветает позорная исламофобия). Алымбек-датка был коварно убит во время намаза, Курманжан-датка показана как особа, прекрасно знающая мусульманский "адаб", которая в обращении к эмиру благодарит его высочество за "мусулманчылык", т.е. качества, присущие личности мусульманина и их лидеров, верность религиозным обычаям.



Хорошо реконструированы именно модели традиционного местного ислама, сращенного с суфизмом, с более гибким, диалектическим взглядом на жизнь, присущим ханафитскому толку суннизма. Так, в самом начале фильма мы имеем возможность соприкоснуться к сакральному ритуалу "зиарат" (посещение могилы святого или живого медиума), который хотя и отрицается книжным исламом, но вполне допустим в региональном традиционном исламе.



Но если бы наши казахи тут же начали перебарщивать с их любимым шаманизмом, одели святого вопреки исторической реальности XIX века в древнеязыческие одеяния, дали в руки бубен, велели ему кричать, топать и плеваться, то здесь полное совпадение с духом господствовавшей религии и образцами высокого суфизма: маленькую Курманжан благословляет и предсказывает ей великое будущее кыргызский святой-манасчи мусульманского толка, который ведет себя подобающе, как суфийствующий аскет.



Итак, "быть верующей мусульманкой" одновременно не мешало матери кыргызского народа быть истинной тюркской женщиной, превосходной наездницей (кстати, в фильме имеется захватывающий эпизод погони в горах, когда главная героиня, одетая в шелковый чапан лилового цвета, показывает настоящее мастерство жокея), оставаться типичной киргизкой, живущей в юрте, говорить или петь на родном языке. Хотя известно, что Курманжан как поэтесса прекрасно владела и писала на фарси и чагатайском языке. И в этой связи надо сказать, что в фильме есть один анахронизм, касающийся древнетюркского письма, на котором якобы читает и пишет главная героиня.



Любой историк ответит, что тем более в XIX веке на территории Киргизии, да и всей Евразии древнетюркский алфавит был давно уже забыт (открыт вновь В. Томсеном), будучи эволюционно вытеснен в ходе исламизации. При этом, как писал академик В. В. Бартольд, никто не боролся с древними письменами и памятниками, просто языческие древние культуры не выдерживали естественной конкуренции с намного превосходящей их более сильной цивилизационной системой, в том числе с арабицей (см. собрание сочинений В.Бартольда в 9-ти томах). То есть рунический алфавит перестал использоваться местными тюркскими народами уже в X-XIV вв., когда предки полностью перешли на арабское письмо.



Великая Курманжан, безусловно, писала арабской вязью. Создатели фильма сознательно допустили единственный исторический анахронизм - показывая героиню как грамотную по-древнетюркски. И это в принципе можно понять, ибо уж очень хотелось им показать древние корни нашей общей культуры, да и фильм все-таки художественный, а не документальный.



По сравнению с творцами казахских исторических фильмов, которые пользуясь творческой свободой и пренебрегая историческими фактами, всегда позволяют себе вольности и пускаются в неуемные фантазии (произвольно изменяя и придумывая новую биографию для великого Абулмансура-Абылая, фильм "Кочевник"), братья-кыргызы, можно сказать, почти не погрешили против истории, оказавшись на высоте. Не зря еще в советскую эпоху киностудия "Киргизфильм" была сильнее "Казахфильма", и снимала хорошие по тем временам фильмы, полюбившиеся всесоюзному зрителю.



И наконец, стоит заметить, что популяризация жизни и деятельности великой правительницы Курманжан-датха, как и других, имевших место в истории фактов правления в средневековых мусульманских государствах представительниц прекрасной половины человечества (например, в Коканде Надира-бегим, в Индии - Разия-султан; у казахов - Айганым-султан, женщины-бии и волостные правители Степи) способны развеять христианоцентристский и советский миф о тотальном угнетении женщины на мусульманском Востоке, а также дать отпор салафитской идеологии с ее тезисом о недопустимости активности женщины в политике и государственной жизни стран.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Казахстан) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607803440

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек

- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы

- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста

- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев

- Сообразят на троих

- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821

- Отчетных дел мастера

