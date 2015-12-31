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Пятница, 11.12.2020
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В Киргизии "закрыли" очередного коррупционера из бывшего руководства ГКНБ. Генерал Чоткараев ответит сполна
10:28 13.12.2020

Пресс-служба ГКНБ КР сообщила о задержании и водворении в СИЗО ИВС г. Бишкека очередного своего же бывшего руководителя - экс-главы Антикоррупционной службы - первого зама ГКНБ генерала Чоткораева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.320 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст.223 ч.2 п.п.1, 2 и 4 (экономическая контрабанда) УК КР. Суд оперативно дал санкцию на заключение под стражей "до конца срока следствия". Речь идет о расследовании дела, связанного с контрабандой ювелирных изделий из золота весом более 22 кг со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ, с причинением ущерба государству в 6 млн сомов.

ЧОТКОРАЕВ Дуйшенбек Озонович
/ /
[12.07.1965 - ..]
Род. в п. Кара-Куль Ошская область. Кыргыз

в органах национальной безопасности с июня 1992 года.

С дек. 2010 - зам. пред. Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

С 20 мая 2016 - 1-й зам. пред. Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

С 12 нояб. 2016 - ? - директор Антикоррупционной службы ГКНБ КР

В ? - 19.02.2018 - 1-й зам. председателя ГКНБ - директор антикоррупционной службы государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

генерал-майор (31.12.2015)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607844480
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