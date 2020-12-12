Рогунская ГЭС в Таджикистане: достижения и перспективы финансирования строительства, - К.Сирожидинов

00:52 14.12.2020 Рогунская ГЭС в Таджикистане: достижения и перспективы финансирования строительства.



Строящееся грандиозное по замыслу гидросооружение на реке Вахш (стройка века) Рогунская ГЭС со сверхвысокой плотиной гидроэнергетического и ирригационного предназначения бесспорно в будущем будет крупным техническим достижением Таджикистана. Характерная вырисовывающиеся особенность гигантского гидроузла (плотины) - ее выразительность, гармоничное единение с природой.



Если полагаться только на телевидение, то хороших инженерно-технических новостей со строительной площадки немало. Телевидение время от времени дает подробные репортажи о нарастающих положительных событиях, происходящих на том или ином участке строительства гидроузла. Объект с осени 2018 года вступила в раннюю рабочую фазу.



После завершения ТЭО Рогунской ГЭС (2014 г.) все участки и предстоящие строительно-монтажные работы были разделены на "Пред-контрактные" работы и на четыре Контрактных независимых Лот (партия работ). Лот №1 - Контракт ГЭС, Лот №2 - Контракт основной плотины, Лот №3 - Контракт правобережных сооружений и Лот №4 - Контракт левобережных сооружений.



С 2008 года по 2020 год включительно Правительство Республики Таджикистан из разных источников в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования обеспечивала достаточные финансовые средств для покрытия издержек реализации проекта. За данный период (13 лет), не щадя затрат потрачено в долларовом эквиваленте более 2,5 млрд. долл. США. Для полного завершения такой большой стройки (комплекса) еще потребуются большие средства - около 4 млрд. долл. реальных, огромных финансовых затрат. По результатам, в том числе стоимостной оценки ТЭО 2014 года выраженная в долларах, общий объем капитальных затрат начиная с 2014 года до полного завершения строительства Рогунской ГЭС предположительно выражалась в сумме 5,2 млрд.долл. США.



В дальнейшем проблема финансирования приобретает первостепенную важность. Теперь по ряду причин государственный бюджет Таджикистана не должен являться главным постоянным источником финансирования строительства РГЭС. Правительство может профинансировать только промежуточные, краткосрочные потребности, предназначенные для покрытия денежных потребностей до тех пор, пока не будет осуществлено привлечение дополнительных денежных средств на долгосрочной основе. Одним словом, начиная с 2021 года имеющиеся финансовые ресурсы недостаточно будут для покрытия необходимых объемов финансирования. Не исключаю, что именно по этой причине Главой государства и Правительства РТ, уважаемым Эмомали Рахмоном в октябре 2020 года, было поручено: "уполномоченной рабочей группе необходимо принять конкретные меры по поиску источника финансирования строительства ГЭС на 2021 и последующие годы".



Мыслится, что при определении источников и новом финансовом планировании (процесс оценки финансовых потребностей, выбора источников финансирования, составления финансовых планов, выбора методов контроля за их исполнением и др.) следует особое внимание уделять главным, критически важным участкам, сооружениям и узлам с точки зрения безопасности. Нижеследующие объекты подлежать первостепенному, непрерывному финансированию и строительству: незавершенные обширные "Пред-контрактные" работы, сооружение плотины (Лот №2), новое гидромеханическое оборудование, туннели и другие подземные сооружения (Лот №№ 2,3,4) и линии электропередач.



Что касается нового постоянного электромеханического оборудования по Лот №1 (гидроагрегаты - 4 комплекта, повышающие трансформаторы, вспомогательная механическая и электрическая система и оборудование для ГЭС) то оно не критичное по безопасности.



Как стало известно, для целей Лот №1 Правительство РТ планирует в 2021 году получить предоставляемый в коммерческий кредит сумму в 340 млн. евро из двух крупнейших иностранных банков, которые размещены в Швейцарии и Германии. Очевидно эти деньги даже не поступят в Таджикистан, а будут направлены непосредственно заводам изготовителям оборудования ГЭС или же предоставлены по траншам будущему Подрядчику/Поставщику по Лот №1 для проектирования, изготовления/производства оборудования, ее доставку и установку на месте. Это длительный процесс и займет от 3 до 5 лет. Такую большую поставку и установку может осуществить только Подрядчик/Поставщик из экономически мощной страны.



Сейчас же нужны немалые финансовые средства для производства неотложных работ. Нельзя допускать спада темпов строительства по причине возможного разрыва в финансировании и/или слабого финансирования. Следовательно, нам нужно как можно скорее найти и определить другие надежные источники финансирования.



На мой взгляд одним из главных источников должен быть доходы от реализации объема ранней выработки электроэнергии Рогунской ГЭС. Как известно, двумя установленными и действующими гидроагрегатами, по временной схеме первой очереди, вырабатывается электроэнергия. По состоянию на 10 сентября 2020 года было произведено и передано в местную энергосистему более 1,7 млрд. квт. ч электроэнергии. Если предположить, что местная энергосистема по Соглашению сторон закупала соотносительно по 3 цента за киловатт час, то получим сумму равную 51 млн. долл. США.



Доходы от ранней выработки могут превышать и 100 млн. долл. в год если установленные мощности гидроагрегатов довести до 200 МВт каждый, в сумме 400 МВт (сейчас по 106 МВт каждый). В таком случае максимальная выработка может составит 3,0 млрд. кВт. час в год. Для сбыта этой выработанной электроэнергии Рогунской ГЭС нужно заключать долгосрочные Соглашения о закупке электроэнергии как с ОАХК "Барки точик", с ее новыми энергоснабжающими структурами так и с соответствующими органами соседних стран (Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан), не дожидаясь полной реализации межрегионального проекта КАСА-1000 (реализация этого проекта слишком затянулась и не известно когда завершится, хотя КАСА-1000 могла бы поддержать экономическую жизнеспособность сооружаемой Рогунской ГЭС).



Думаю, что это весьма вероятно и в этом заинтересованы ряд выше перечисленных государств. Нам нужно осознать, того что в будущем экономическая жизнеспособность станции будет зависит от экспорта большей части электроэнергии. Следовательно, надо подготавливаться уже сейчас. Наметить: кому и куда же будет тратиться такое огромное количество (14 млрд. кВт. час в год) вырабатываемой Рогунской ГЭС электроэнергии?



Вырученные финансовые средства направить на достройку объектов ГЭС, как и предполагалась ранее в концепции.



Для доведения установленной мощности до 400 МВт, всего лишь нужно скорейшим образом высоту плотины первой очереди отсыпать до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря (относительная высота плотины 135 м от уровня реки) и наполнить водохранилище до абсолютной отметки 1100 м (объем водохранилища 0,6 куб. км), что позволить повысить напор воды и соответственно увеличить производительность гидроагрегатов (в настоящее время плотина первой очереди сооружена до абсолютной отметки 1080 м, водохранилище наполнена до абсолютной отметки 1070 м, следовательно агрегаты функционируют на очень пониженном напоре).



Нет сомнения в том, что действующий Подрядчик-плотиностроитель (итальянская компания "Вибилд") в самые ближайшие месяцы успешно справится и с этой задачей (подрядчик ранее хорошо справился с трудностями строительства плотины первой очереди на соленосном основании). С дальнейшим наращиванием плотины выше абсолютной отметки 1110 м и накоплением воды производительность станции будет только возрастать.



Как известно, мы имеем хороший доступ к богатому источнику финансирования - Всемирному банку (ВБ). Необходимо и для целей достройки Рогунской ГЭС использовать этот доступ.



Хотя, международные финансовые учреждения в том числе ВБ избегают делать инвестиции в строительство крупных плотин, тем не менее учитывая то, что проект Рогунской ГЭС в наибольшей степени будет способствовать росту экономики не только Таджикистана, но и региона в целом, можно надеется на ее включение в региональную программу развития. В таком случае проекту региональной программы развития будет отдаваться предпочтение и оказана поддержка.



Десять лет тому назад ВБ в своем отчете "Ответ руководства банка на запрос о проведении инспекции проекта "Таджикистан: Проект по снижению энергетических потерь (Рогунская ГЭС)" констатировала:



"Любое вовлечение Группы организаций Всемирного банка в предоставление финансовой поддержки (прямо или косвенно) предлагаемой Рогунской ГЭС будет зависеть от ряда мероприятий, которые включают экономическую, финансовую, экологическую и социальную оценку предлагаемой Рогунской ГЭС, исследования, финансируемые Банком напрямую (включая анализ альтернатив проекта), обмен информацией и обсуждение результатов исследований с государствами речного бассейна, а также тщательную их проверку двумя независимыми Панелями экспертов (Панель по инженерно-техническим вопросам и вопросам безопасности плотины и Панель по социально-экологическим вопросам), работа которых будет финансироваться Банком напрямую. Только в том случае, если в результате всех этих мероприятий подтвердится, по мнению Банка, жизнеспособность предлагаемой Рогунской ГЭС, Банк рассмотрит возможность создания соответствующего консорциума для поддержки Рогунской ГЭС".



А по итогам ТЭО и ОЭСВ Рогунской ГЭС, ВБ в сентябре 2014 года писала: "Исследования подтверждают жизнеспособность плотины Рогунской ГЭС, но, по мнению Всемирного банка, осуществимость фактического строительства и реализация выявленных выгод будут зависеть от наличия и условий финансирования и от институциональных механизмов для его строительства, наполнения и эксплуатации (пункт 52 документа ВБ: "Ключевые вопросы для дальнейшего рассмотрения предлагаемого проекта Рогунской ГЭС)".



Приведенные извлечения из двух документов ВБ и рабочий режим ранней выработки станции дают нам основания обратиться во ВБ с просьбой о запуске процесса создания консорциума для финансовой поддержки этапа полной достройки всего комплекса Рогунской ГЭС. Участие ВБ придает политический вес и силу уверенности.



И так, рекомендуемые на основании личной, подлинной творческой свободы три источника, три подобранные схемы финансирования: государственный бюджет (частично), собственные доходы Рогунской ГЭС от ранней выработки и реализации (чистые эксплуатационные доходы от ранней выработки в период строительства), и внешняя финансовая поддержка международного консорциума могла бы окончательно положительно решить вопросы полного надежного финансирования Рогунской ГЭС. Уверен, что затраты окупятся сторицей, ведь срок окупаемости проекта всего лишь 12 лет.



Нам больше не стоит даже ставит вопрос о привлечении средств населения, денежных переводов, средств частного сектора в том числе отечественных предпринимателей, государственных предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений для нужд стройки века, ибо это скорее всего приведет к ослаблению экономического роста. Конечно же мы все за развитие национальной экономики.



В заключении заимствовав из другого источника информации хотел бы привести несколько примеров схем финансирования крупных гидроузлов и ГЭС зарубежных стран.



1. Гидроузел "Бело-Монте" (Бразилия), установленная мощность ГЭС -11,2 тыс. МВт, стоимость - 15,5 млрд. долл. США. Источники финансирования: Бразильский Национальный банк развития - 80%, Консорциум "Norte Energia" - 20%;



2. Гидроузел "Три ущелье" (Китай), установленная мощность ГЭС по разным источникам от 18 до 22 тыс. МВт, высота плотины - 186 м, стоимость - 22,5 млрд. долл. США. Источники финансирования: Банк развития Китая (Фонд сооружения гидроузла "Три ущелье"), внутренние и внешние коммерческие банки, доходы от раннего действия плотины, прибыли других плотин, корпоративные облигации, налог;



3. Гидроузел "Возрождение" (Эфиопия), установленная мощность ГЭС - 6 тыс. МВТ, Высота плотины - 145 м, стоимость - 4,8 млрд. долл. США. Источники финансирования: Правительство Эфиопии - 3 млрд. долл. США; приобретение облигаций со стороны госслужащих, государственные банки Эфиопии.



Верю в то, что Уполномоченная правительственная рабочая группа будет учитывать мнение, изложенное в этой статье.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе,

12 декабря 2020 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607896320

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