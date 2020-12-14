Территория Казахстана – это подарок от Бога, не от России, - Н.Нуртазина

13:50 15.12.2020 Территория Казахстана - это подарок от Бога, не от России. И все же в спорах на тему географии казахи и русские обнаруживают сходство ментальности



Конечно, можно и надо покритиковать российского депутата Никонова за некорректные слова о том, что территория Казахстана - это "подарок от России". Вообще-то большая территория Казахии - это дар Всевышнего, а Россия как империя всегда стремилась, наоборот, оттяпать что-нибудь от этнической территории бедных казахов…И ежу понятно. Притом это происходило несмотря на то, что Бог ее, Россию, мягко говоря, вовсе не обделил ширью земли, если взглянуть на карту мира. Но мы не о том. В конце концов, "…оставьте место гневу Божьему" (Евангелие).



В развернувшейся в эти дни в соцсетях, телестудиях, кабинетах, улицах Казахстана жарких спорах и недоуменных монологах на тему "что сказал Никонов", несмотря на враждебность, оппозиционность на внешне вербальной, рациональной "поверхности", на глубинном же, бессознательном уровне мы почувствовали другое, а именно нечто объединяющее, в данном случае казахов и российского оратора. И касаются они особенностей коллективной и государственной ментальности. Обусловлены они общим евразийским менталитетом, также совковым сознанием, остатками различных смутных инстинктов в этническом сознании.



Казалось бы: Россия обладает даже пугающей своими размерами огромной территорией, как говорили раньше образно 1/6 часть земли. Ей ли быть озабоченной землей, территориальными приобретениями?! Стремиться к бесконечному расширению и раздвижению своих границ, распространению "вширь" и "вглубь"? (а может и "ввысь"?). Можно было бы понять, если бы была болезненно озабочена территориальными вопросами и грезила новыми землями крохотная Япония, или некоторые европейские страны, народы Кавказа.



То есть, казалось бы, Россия должна давно начать жить категориями интенсивности, "вертикальным" измерением, качеством своего государственного и культурного развития. Количество и территория у нее есть, вот бы наполнить их качеством, настоящим цивилизационным содержанием (и в технологическом, и духовном плане). Но в менталитете нации все еще живет отсталая экстенсивная модель развития времен Ермака Тимофеевича и его славных дружин, Петровской России.



Также живуч стереотип советского революционного строя с его привычкой решать все возникающие проблемы, не прилагая особых усилий и умений, а именно: "догнать и перегнать" всех за счет быстрого ограбления своих соседей, вообще первобытными методами, диктатом сильного над слабым (в том числе над своим собственным крестьянством), путем перетасовки огромного количества людей и народов, выселением и переброской десятков и сотен тысяч людей-"винтиков" с севера на юг, с запад на восток, с востока на юг, с юга на север, для того, чтобы они как "депортированные", как ссыльные, "классовые враги", "зэки", как "ударники", "двадцатипятитысячники", "интернационалисты" и пр. создавали своими перемещениями видимость бурного развития страны.



Что касается "ударников", то они должны были как очумелые бросить свои родные хаты, и в обнимку со своими партбилетами и "комсомольскими путевками", в грязных покуренных вагонах старых поездов мчаться Бог весть куда - то ли строить БАМ, то ли поднимать неведомую целину, пугать непуганых зверей тунды и тайги…И все это ради туманного "светлого будущего для человечества". Поистине, дурная голова ногам покоя не дает!



И еще русским и России свойственны такие отрицательные черты национального характера, как обжорливость, ненасытность, "синдром Диогена" (патологическая склонность к накопительству, в данном случае территориальному расширению), также можно заметить идолопоклонство перед землей (языческой "матушкой"). Нам все это виднее со стороны, да и издавна писали об этом иностранцы и сами совестливые русские мыслители.



С другой стороны, казахи и их предки - конно-кочевые номады - на протяжении многих тысячелетий только и занимались, что рыскали на конях по огромной Евразии, присоединяя все земли, города и страны, которые попадались им под руку. И обязательно есть элемент хвастовства: в древнетюркских памятниках 8-века от имени кагана летописец восклицает: "Впереди -на восток, вправо - на юг, Назад - на север, Влево - на запад - Повсюду народ покорно смотрит на меня.. Я ходил весьма далеко на восток. До равнины Шандунской, немного не дошел до моря, Направо на юг я ходил до Токуз Эрсена, Немного не дошел до Тибета….До стольких земель я привел всех в движение" и пр. Опять эта экстенсивность, увлечение внешним, количеством, территорией, географией, физикой в ущерб подлинному творению цивилизации, пестованию духовной культуры, внутреннему росту, самопознанию и одухотворению человека и социума.



Известно, что казахи как самое многочисленное сообщество исторических наследников Золотой Орды, вследствие военно-политического поражения от России (Московского государства) поэтапно теряли политический контроль над значительной частью бывшего улуса Джучи и фактически на протяжении почти пяти столетий (!) вели перманентные "партизанские" войны против хорошо вооруженных царских войск и казачьих отрядов.



И хотя было уже нереальным взять реванш, вернуть контроль над Волгой и прилегающими западными, северными и восточными землями, восстановить величие Золотой Орды, заведомо безрассудным делом было тягаться с противникам с многократно превосходящими нас силами и современной армией, но по какому-то бессознательному инстинкту, безумной привязанности к земле казахи вновь и вновь "бросались грудью на амбразуру" русских пулеметов. И вся наша история тому наглядное доказательство.



Одному Богу известно, сколько миллионов молодых здоровых мужчин потерял за все эти столетия наш народ, но мы можем догадываться. Между делом резались с джунгарами, китайцами, волжскими калмыками, алтайцами и др. И все время звучал лозунг: "жер, жер!" (земля)….Был культ земли и праха, почти обожествление могил предков, весьма болезненное отношение к тому клочку земли, где, как говорили предки, "была перерезана твоя пуповина"…



В итоге женщины только и успевали рожать и восстанавливать потерянную в войнах численность. Благодаря институту многоженства, ранним бракам, другим механизмам, "волчьему" генофонду кочевников на первых порах кое-как сохранялся элементарный естественный прирост. Но рожали несчастные казашки тех времен только для того, чтобы бросать свои любимые чада в жернова нескончаемой проклятой войны. Эхо подлинного "жестокого века", бесконечных восстаний и партизанских вылазок против царизма, безграничного горя и тоски от постоянных поражений отражает казахский фольклор, предания и генеалогии.



Любопытно, что у казахских мудрецов Асана Кайгы (Кайгылы, суфий Хасан Печальник, конец 15 в.) или Бухар-жырау (18 в.) мы находим проблеск диалектической мысли, допускающей варианты временной откочевки на юг (чтобы сохранить генофонд народа, биологически восстановиться, созвать "кенгаш", обдумать способы самовыживания в новой реальности), также переход к методам дипломатии во взаимоотношениях с бушующем вот уже несколько столетий подряд, неумолимым и жестоким северным "медведем".



Однако основная масса вождей и батыров во главе с упрямыми чингизидами всегда стояли на догматической доктрине "ни шагу назад", "не отдадим и пяди земли!". Кстати, печально известный, безжалостный приказ № 227, принятый летом 1942 г. Сталиным в среде советских солдат и офицеров назывался "ни шагу назад!". В общем, можно найти немало параллелей и точек соприкосновения…



Назира Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

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