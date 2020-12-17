Узбекистан. несколько слов о власти, какой она была и есть сегодня, - Б.Мусаев

15:52 18.12.2020 Бахадыр Ф. Мусаев . УЗБЕКИСТАН. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЛАСТИ, КАКОЙ ОНА БЫЛА И ЕСТЬ СЕГОДНЯ.



"Хоким ты был, хоким ты и остался"

Народная поговорка



По заглавию видно, ЧТО хочу сказать, хотя меня никто спрашивает об этом. А я не благоразумный, такой простодушный или попросту, не научившийся правильно жить, порой высовываюсь и говорю вслух то, что знают все, знают и помалкивают. И то, правда, помалкивают, ибо уяснили: согласно Закону у нас такая форма народовластия, читай, продвинутая демократия, когда каждого узбекистанца могут послать не только подальше...(см. об этом подробнее, например, Бахадыр Ф. Мусаев Конституция Республики Узбекистан. Правда и Ложь 04 12 2019)



И это не вся правда, потому как известно, только в анекдоте могут послать подальше и ты идешь , куда хочешь. У нас по жизни заткнут, заклеймят, оштрафуют, задвинут, ... Но, если не сильно драматизировать, должно признать положение моих соотечественников облегчается тем обстоятельством, что они все же свободные люди, потому как их цепи давно распилены и проданы хокимами и иже теми, кто с ними. Так что вперед!



Кстати, на всякий случай, что вовсе не гоню я пургу, не имею намерения сеять смуту, угрожать общественному порядку и безопасности, заодно клеветать, посягать на честь, достоинство высоких персон, что желаю дискредитировать власть и соответственно веру людей во власть .... ...хотя ЭТОЙ ВЛАСТИ, УЖЕ НЕГДЕ ПРОБЫ СТАВИТЬ", процитирую , нет, приведу целиком небольшое примечательное сообщение - заметку (см AsiaTerra. Info от 18 декабря 2020 Фарида Шарифуллина: Жаль, что Омбудсмен не доконца вскрыл проблему ) которое не требует комментариев, т.к. своим содержанием говорит о многом



Краткое изложение интервью омбудсмена (Уполномоченного по правам человека при Олий Мажлисе) Улугбека Мухамадиева:



1) Сносы - самая ужасная проблема современного Узбекистана, это прямое нарушение права частной собственности и вообще прав человека. Особенно ужасны принудительные выселения и неадекватная компенсация. Страшно то, что ломают не только дома, но и предприятия и коммерческие пункты граждан.



2) Сносы инициируют хокимы с одной единственной целью - получение взяток, прикрывшись общественной нуждой. Иначе чем объяснить круговорот земли и сносов в Узбекистане? Один хоким выделяет землю одному фермеру/предпринимателю, тот начинает дело. Приходит второй хоким и аннулирует решения первого хокима. Земля отнимается и отдается второму фермеру/ предпринимателю. Потом приходит третий хоким и так далее.



3) Проблема конкретных случаев сноса становится известной только после шума в соцсетях и СМИ. (Поэтому не молчите, граждане!)



Заключая настоящее сообщение Ф Шарифуллина, администратор группы в Фейсбуке Ташкент-СНОС, пишет: хорошие слова сказал омбудсмен. Жаль только, что не до конца вскрыл проблему: соучастие судов и прокуроров в деле принудительных выселение и сносов на стороне хокимов и застройщиков.



О чем речь? И к чему еще заводить разговор на предмет озаглавленного? Ведь в принципе ничего нового.



Тем не менее, приходится повторять, что все осталось как есть, когда на словах в стране и обществе происходили ( и происходят) динамичные сдвиги, высокие темпы развития под флагом демократизации, национального прогресса и обеспечения социальной безопасности, прав человека… На деле же здесь и сейчас (1991-2016 г) по нынешний день никуда не делись симуляция, фальш и лицемерие, коррупция, воровство, разворовывание ... ) на фоне многомиллионных масс бедных и возрастающей армии безработных подкрепленные Правда и еще раз правда о том, что у нас все эти мнимые достижения, оказывается, являются де настоящими достижениями. Они подкреплены: с одной стороны "гнусной статистикой" (Дж Оруэлл) ; в другой - заявлениями с самых высоких трибун Форумов о том, что страна пошла на прорыв, благодря де выходу на дорогу ационального прогресса и ... уже маячит на горизонте ( или за горизонтом ) наступление третьего Ренессанса.



И как говорится, "пошла писать губерния" Появились творения типа "Железный Шавкат" (см. Сергей Ежков www.Dunyouzbeklari.com 07.12 2020) Крепко написано о "Железном Шавкате" Чего стоят (наверное, дорого проплачено -прим Б.М.) , например, только эти строки



"Шавкат Мирзиеев - классический пример "крепкого хозяйственника", если использовать советскую терминологию, с государственным мышлением. Он - практик, оставляющий за собой сады, предприятия, дороги, дома. Преимущество практиков в том, что они четко и ясно понимают всю абстрактность "великого будущего". Для людей подобного склада власть - не самоцель, а лишь возможность построить и оставить после себя людям все перечисленное выше".



О каких садах, домах, предприятиях речь? Как нужно проституироваться, чтобы обладать таким беспамятством, закрывать глаза ..., врать с большим воодушевлением Насколько я могу засвидетельствовать, при здравом уме и твердой памяти, кстати, живущий безвыездно здесь в Узбекистане несколько десятилетий: например, в жилом массиве Тузель ( Яшнабадский район г. Ташкента) все сады здесь вырублены, где были зеленые поля (пашни) распроданы хокимами под строительство многоэтажных домов, вилл. Кстати, многие из них пустуют или, в лучшем случае, далеко заселены не полностью.



Если о Тапоичах и т.п. В самом деле, понастроят и привлекут молодые национальные кадры, взять хотя бы сантехников из ЖЭКов .Гляди и в самом деле, создадим фундамент для решения задач, связанных с т.н Ренессансом ...



Разумеется, я один из множества рядовых , способный разве что на Бла бла бла, когда мужи государственные по жизни делом занимаются, читай, делают дела в смысле соединения и бла бла бла + проявлений предприимчивости ради Бабла. . Словом, очень пафосно живем и с большими видами для молодежи на ближайшее будущее . Вчера было великое будущее Теперь будем приближать Ренессанс Вот, между прочим, и Рос-шоу-мена Пельша наняли снимать "документально-фантастический фильм" про будущее Узбекистана (см об этом centrasia.ru 17 12 2020)



Контракт об этом сегодня в рамках Недели культурного наследия подписал Валдис Пельш и "Узбеккино".



"Мы предложили заглянуть в будущее Узбекистана через 30-40 лет. Но это не уровень того, что дома будут чуть повыше, а самолеты - летать чуть быстрее, а на уровне того, как открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным и очень красивым изменениям в жизни, архитектуре, медицине", - рассказал Пельше.



Ну, что тут скажешь На этот счет характерны по содержанию следующие язвительные замечания читателей сайта. На мой взгляд, в целом они могут отражать состояние массового сознания, точнее, характер и направленность развития социальных настроений множества, его отношение к власти



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Снять фильм о будущем Узбекистане легко!! Просто едете в Каракумы, включаете камеру и снимаете пустыню часа 2. И все- фильм готов!! Узбеки Узбекистан на глазах в пустыню превращают!! Уничтожили заводы- наследие СССР, уничтожают памятники, пилят деревья, стараются уничтожить каждую травинку, которая еще растет в Узбекистане".



В унисон им звучит и голос известного американского историка, основателя и председателя Института Центральной Азии и Кавказа Фредерика Старра жестко раскритиковавшего Узбекистан за неуважительное отношение к памятникам культуры. (см www.AsiaTerra.info от 18 12 2020 АБУ-АЛИ НИЯЗМАТОВ: "ФРЕДЕРИК СТАРР ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ УЗБЕКИСТАН ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ



"Вместо того, чтобы защищать и сохранять целые кварталы, они безжалостно рушат все. Узбекистан отчаянно нуждается в законах, которые защитят целые исторические районы и в гражданском движении за сохранение исторического наследия, которое будет настаивать на том, чтобы такие законы действительно приводились в действие", подчеркнул Ф. Старр.



Вместо P.S.



По сути, на мой взгляд, все, что здесь у нас происходило, происходит, т.е. наблюдается, видится, понимается и соответственно объясняется однозначно и решительно одним обстоятельством. И это обстоятельство связано с тем, что Ложь у нас в Законе. И, безусловно, правы те, кто пишет, как, например, проф, д. ф-м. н Атаназар Арифов (автор Декларации Независимости Республики Узбекистан и, между прочим, интересный факт, характеризующий власть, что в конце 1992 г. он был арестован - прим Б.М.) Неисправная Конституция плод, источник неисправного Мировоззрения.



Аналогично, верным было бы утверждать не столько о Неисправности Государства, а его дефективности, которое родившимся с таковым изъяном (одним из таковых изъянов является, скажем так, церебральная трещина самой системы, если можно назвать эту власть правления системой - прим Б.М.) , со временем превратилось в большого монстра, угнетающего, попирающего..., отнимающего, словом, кровососа, разместившегося на всех ветвях власти Так что, дорогие читатели, . не скажу нового, напомню лишь, что узбекское государство в свое время прослыло клептократическим, таковым оно и осталось, где всем и вся продолжают заправлять (правят бал ) клептократы.



Больше скажу, нет, повторю как писал ранее (2007г): общество наше с самого начала , еще не приступив строить то, заявленное в начале 90-х в речах бывшего покойного президента, прописанное в 128 статьях Основного Закона, уже с того времени ( самого начала) начала утрачивать шансы новой жизни.



А помнится, лично я жил тогда в ожидании благостных перемен, вел бесконечные споры со своими друзьями, о том, как мы будем строить свой (свой!!!) Новый мир. Казалось, что вот - вот, мы возвратим попранное достоинство, выпрямим плечи и будем смотреть вперед с надеждой. И каждый грядущий день будет приближать нас к нашим мечтам.



Но вот парадокс истории - принятая в декабре 1992 г. Конституция, именуемая демократической, была фактически перечеркнута реальной практикой, в которой не нашли воплощения, если не все, то многие ее положения.



В 2007 г. автор данных строк написал книгу "АНДИЖАНСКИЙ ВЕЕР - МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА", сквозную (концептуальную ) идею которой составляет мысль о том, что в Узбекистане создана и функционирует преступная государственность.



И спустя более 10 лет, задаюсь вопросом: что же изменилось у нас сегодня с тех пор, если осталась здравствовать Большая Ложь, где строй правления стоит, по сути, ......., где клептократия и клептократы в законе, ибо согласно Основному Закону они защищены 55 статьей.



Поэтому, если зададут вопрос, как вы думаете, настанет ли в Узбекистане Ренессанс и когда, то отвечу сейчас, не раздумывая: когда рак на горе свистнет.



А если подумать, то, отбросив политическую корректность неуместную для нашего места и времени, я бы сказал: на идиотские вопросы не отвечаю.



Вот и все и не все мои размышлизмы простодушного на предмет озаглавленного.



Бахадыр Ф. Мусаев 18 12 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608295920

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