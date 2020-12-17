У Казахстана нет будущего, если он не хочет знать, кто такие Кен Уилбер и Стэн Гроф, - Н.Нуртазина

16:51 19.12.2020 У Казахстана нет будущего, если он не хочет знать, кто такие Кен Уилбер и Стэн Гроф



"Мудрецы - это лучи света,

мчащиеся на свидание с Богом" (К. Уилбер)



Если мы будем только петь дифирамбы Абаю и Чингиз-хану, и продолжать мыслить категориями ньютоно-картезианской теории мироздания, то у Казахстана, к сожалению, нет будущего. Ведь надо жить в реальности третьего тысячелетия и даже стремиться опережать свое время. Но тогда хрестоматийный лозунг предков "оян, қазақ!" должен наполниться новым содержанием. Ибо наивная материалистическая картина мироздания, которую когда-то дали человечеству европейские аксакалы Ньютон и Декарт, на самом деле давно развенчана А.Эйнштейном, квантовой физикой, психоанализом К.Юнга, захватывающим дух открытиями гениальных западных мыслителей, философов, теоретиков, талантливых экспериментаторов ХХ века, как Ф. Капра, А. Мэслоу, Дж. Кэмпбел, К. Уилбер, С. Гроф и др.



Американец Кен Уилбер (почетные прозвища - "мозг планеты", "Эйнштейн в области человеческого сознания"), которого называют "самым убедительным и проникновенным голосом не так давно появившейся уникальной американской традиции мудрости", автором "новой вечной философии", известен своим знаменитым Интегральным (недуальным) подходом, гениально объединившим все и вся: Фрейда и Будду, науку и мистицизм, Восток и Запад, мужчину и женщину и т.д. и т.п. ("A Theory of Everything"). В своей теории он обосновывает необходимость т.н. "широкой науки", которая в перспективе включала бы помимо привычной науки и свидетельства медиаторов (пророков, шаманов и пр.).



Казахстанские мечтатели любят говорить о "прыжке барса", интеллектуальном прорыве, "новом качестве нации" и пр. Но о какой подготовке прорыва можно говорить, если у нас по-прежнему цитируют марксистов, просветителей-народников и революционеров России, религиоведческие "перлы" Чокана Валиханова из XIX века, а в школах и университетах зубрят традиционную, материалистическую физику в духе XVII века?!



Мы видим также, что Россия, на которую мы часто равнялись, занимается тем, что растрачивает свою бесценную жизненную энергию, сливая ее не туда, куда надо, духовно слабея на наших глазах. А ведь когда-то были у нее Рерихи, Блаватская, целая плеяда религиозных мыслителей, был загадочный мистик и поэт Владимир Соловьев. Но нынче там оголтелый материализм, квасной патриотизм и клерикализм…



Суровая правда такова, что мы стоим на шатком основании обветшалой научно-философской парадигмы, которая вот-вот рухнет. Неужели мы обречены всегда идти чужим, проторенным путем, повторять ошибки Запада (который ясно катится к предсказанному закату), вечно плестись в "хвосте" мировой цивилизации?! Хотя, казалось бы, в действительности вполне реально можно готовиться к эволюционному скачку, чтобы миновать приводящие только к вырождению народов ошибки европейского материализма.



С этой точки зрения возмутительно, что в Казахстане даже профессиональные психологи особо не знают одного из самых выдающихся психологов мира Стэна (Станислава) Грофа и созданную им систему. Или скорее бояться знать и постигать новое, великое? Да, ибо кишка тонка, настоящие психологи должны быть от Бога, от природы одаренными людьми. Хорошими психологами не становятся с помощью купленных дипломов и заученных правил.



А ведь эти наши горе-психологи за последние годы "съедают" немалые суммы из бюджета государства за свои услуги по воспитанию трудных детей, якобы борьбы с бытовым насилием, религиозными радикализмом? Но реальных результатов их деятельности по спасению душ мы не видим, т.к. уровень суицидов среди подростков как был, так и остается рекордным, салафитов-радикалов тоже не удалось по-настоящему адаптировать.



Выдающийся психолог и мыслитель нашей эпохи Стэн (Станислав) Гроф (род. в 1931 г.) является профессором из США, живет в Калифорнии, в течение 30 лет он изучал неизведанные феномены человеческого сознания. Он - один из основателей новейшей (четвертой) психологии, названной трансперсональной. Это направление известно своим смелым экспериментаторством, доказательствами реальности существования помимо биографического еще и добиографических уровней нашего сознания: перинатальной (внутриутробной) и коллективной, этнической памяти.



Известны и переведены на многие языки книги С. Грофа "Зов ягуара", "За пределами мозга", "Психология будущего", "Неистовый поиск себя" и др. Профессор психологии С.Гроф бывает по приглашению в России, а вот у нас о нем, можно сказать, слыхом не слыхивали. Хотя казалось бы, как раз пока гений жив (человеку уже под 90) можно было бы обратиться к нему за научными консультациями по поводу загадки высокого уровня самоубийств среди казахской молодежи (кстати, надо честно признать эту этническую "привязку").



Не вдаваясь в подробности психотерапевтических и др. аспектов исследований С. Грофа, о которых в мире давно известно, нам хотелось бы привести главные выводы ученого из теоретической части его наследия, которые касаются обоснования холистического (целостного) подхода к человеку и миру; несостоятельности и даже опасности для человечества старого, материалистического, механистического представления о мире из физики XVII-XIX вв. (т.е. понимания Вселенной как твердой материи, "часового механизма", нагромождения тел и объектов, состоящих из якобы неделимых атомов-"кирпичиков" и т.п.).



С. Гроф, как и другие продвинутые мыслители нашей эпохи, бьет в набат по поводу необходимости официального признания и радикального сдвига парадигмы науки, т.е. набора изначальных убеждений, ценностей и техник. Вот что пишет С. Гроф об иллюзиях "материализма" и "идеализма", материи и духа, и связанной с ними кажущейся противоположности науки и религии: "В учебниках не принято упоминать, что многие из основателей современной физики… не только считали свои работы вполне совместимыми с мистическим мировоззрением, но в каком-то смысле открывали мистические области своими научными занятиями….".



А еще, как он пишет, Ньютон и Декарт были глубоко верующими людьми. Великий Исаак Ньютон всерьез интересовался мистицизмом, однако образ божественного Разума, который присутствовал в идеях этих великих людей, ученики и последователи проигнорировали. "Западная наука поступила с Ньютоном и Декартом так же, как Маркс и Энгельс с Гегелем. Формулируя принципы диалектического и исторического материализма, они препарировали гегелевскую феноменологию мирового духа - оставили его диалектику, но заменили дух материей", - замечает С. Гроф.



Парадигма - это всегда нечто большее, чем просто полезная теоретическая модель в науке. Поэтому получилось, что западный мир исказил истинную модель мира и извратил понимание человека: "ньютоново-картезианская наука создала негативный образ человека - какой-то биологической машины, приводимой в движение инстинктивными импульсами звериной природы…"



Говоря о другой глупости человечества, точнее, западной науки - понятия трехмерного пространства классической эвклидовой геометрии (которой до сих пор пудрят мозги нашим детям в школах), а также об исчерпанности психоанализа Фрейда (тоже, с умным видом, до сих пор практикуемого новоиспеченными казахскими психологами), С. Гроф обращается к тем уникальным данным, накопленным сейчас в области исследования человеческого сознания, которые воссоздают иную, более сложную картографию психики, с сущностным единством "объективного" и "субъективного". Это дает основания утверждать об относительности и "взаимопроникновении" материи и сознания (кстати, мусульманские суфии образно объясняли разницу между материей и духом как разницу между льдом и водой).



Стэн Гроф, синтезируя новейшие открытия в субатомной физике, теории систем и информации, кибернетики, нейропсихологии, биологии и др., говорит о "четырехмерном пространственно-временном континууме" - вместо прежних представлений об абсолютности времени и пространства. Современные американские и западно-европейские мыслители допускают преодоление пространственных барьеров, они с большим интересом и уважением комментируют в своих книгах и выступлениях опыт трансперсональных духовных переживаниях людей (в том числе с регрессией в историческое прошлое), т.е. то, что у нас до сих пор считается "сказкой" и "суеверием".



Кен Уилбер и Стэн Гроф в своих книгах делают вывод о близости и созвучии вытекающей из новейших данных всех наук новой картины мира к той модели, которая была представлена человечеству в религиях и священных текстах, в традициях доиндустриальных обществ мира.



Критикуя официально еще господствующие принципы и подходы медицины, психологии и психиатрии, Гроф заключает: "В нынешней тенденции низвести мистические переживания и духовную жизнь до культурно приемлемых квазипсихотических состояний, до примитивного суеверия или неразрешенных детских конфликтов и зависимостей, ясно видно серьезное непонимание их истинной природы… Особенно пагубна жесткая приверженность к ньютоно-картезианской парадигме для практики психиатрии и психотерапии…" (С. Гроф. "За пределами мозга").



Гениальный ученый и мыслитель ХХ-нач. ХХI вв. С. Гроф по сути признает превосходство над современной западной наукой восточных традиций, древних систем врачевания и религиозного мировидения, в том числе мусульманского мистицизма (суфизма): "Многие непредубежденные ученые и специалисты по психическому здоровью осознали глубокую пропасть, отделяющую современную психологию и психиатрию от великих древних или восточных духовных традиций - таких, как различные формы йоги, кашмирский шиваизм, тибетская ваджраяна, дзен-буддизм, даосизм, суфизм, каббала…".



В то же время нетрудно понять, что великие умы человечества XXI века пристально изучают и высоко оценивают именно опыт различных школ мирового мистицизма, экспериментальные направления и религиозно-психологические практики, тогда как скептически относятся к "узкой религии", к рационализированным, вербальным (теологическим) аспектам и политизированной деятельности церквей и конфессий.



Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

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